Người mẹ bỏ lại con thơ bên đường cùng lá thư tay

Chiều 28/9, chính quyền xã Quỳnh Anh (Nghệ An) đang nỗ lực xác minh thông tin, tìm kiếm thân nhân và lên phương án chăm sóc đối với một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 21h ngày 23/9, người dân làng Quỳnh Đôi phát hiện một bé trai bị bỏ lại bên lề đường. Bé được phát hiện cùng một lá thư viết tay được cho là của người mẹ.

Trong thư, người mẹ cho biết bản thân sinh con ngoài ý muốn, không có chồng và do hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng nuôi dưỡng nên đành để lại con, mong người phát hiện cảm thông và chăm sóc cháu.

Lá thư có đoạn: “Tôi sinh em bé ra ngoài ý muốn, chồng con không có, do hoàn cảnh éo le, không có khả năng nuôi con. Tôi bỏ con ở đây, ai nhặt được cháu thông cảm nuôi giúp...”.

Lá thư tay của người mẹ

Cháu bé sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu để kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định sức khỏe của bé ổn định. Bé được khoảng hơn 1 tháng tuổi, cân nặng 5kg.

Hiện Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu đang chăm sóc bé, đồng thời phối hợp với UBND xã Quỳnh Anh xác minh thông tin, tìm kiếm thân nhân và thực hiện các thủ tục theo quy định, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ.

Cháu bé được đặt trong giỏ nhựa bỏ bên đường.

Tại xã Hợp Minh (tỉnh Nghệ An), một bé gái khoảng 15 ngày tuổi cũng được phát hiện bị bỏ rơi trong một chiếc làn nhựa bên đường vào sáng sớm.

Khoảng 4h15 ngày 27/9, một người dân địa phương bất ngờ phát hiện bé gái sơ sinh được đặt trong chiếc làn nhựa, bên cạnh gốc cây xà cừ. Người này đưa bé về nhà chăm sóc và trình báo sự việc với chính quyền địa phương.

Theo UBND xã Hợp Minh, bé gái được khoảng 10-15 ngày tuổi, cân nặng khoảng 3kg. Tại thời điểm được phát hiện, sức khỏe của bé bình thường.

Tại hiện trường, người dân phát hiện một lá thư viết tay được cho là của người mẹ. Nội dung thư cho biết người mẹ không có việc làm, đang nuôi con một mình và do hoàn cảnh khó khăn nên mong muốn gửi con cho người khác chăm sóc, nuôi dưỡng.

Hiện bé gái đang được UBND xã Hợp Minh tạm thời chăm sóc. Chính quyền địa phương cũng phát đi thông báo, đề nghị cha, mẹ hoặc người thân của bé nếu biết thông tin hoặc có căn cứ chứng minh quan hệ với trẻ khẩn trương liên hệ UBND xã để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.