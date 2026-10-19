Người mẹ bỏ con 30 năm rồi quay về đòi phụng dưỡng, thái độ con trai gây bất ngờ

Một đoạn video ghi lại cuộc tranh cãi giữa người đàn ông 32 tuổi với mẹ ruột và người chị cùng mẹ khác cha tại Cát Lâm, Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo nội dung được trang Sohu đăng tải, mâu thuẫn bắt nguồn từ việc người mẹ bỏ con từ khi anh mới một tuổi, sau đó tái hôn và không thực hiện trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng con trong suốt ba thập kỷ.

Khi tuổi cao, sức khỏe suy giảm, người phụ nữ được cho là đã trở thành gánh nặng đối với gia đình mới. Người con gái riêng của chồng bà sau đó đưa bà trở về, yêu cầu người con trai ruột nhận trách nhiệm phụng dưỡng. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận, anh thẳng thắn nhắc lại những năm tháng bị bỏ rơi và phản đối việc bị buộc phải gánh vác trách nhiệm mà theo anh, bản thân chưa từng được hưởng sự chăm sóc tương xứng.

Câu chuyện nhanh chóng gây tranh luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng cảm với chàng trai, cho rằng trách nhiệm giữa cha mẹ và con cái không nên chỉ được nhắc đến khi một bên cần được giúp đỡ, trong khi những năm tháng vun đắp tình cảm và thực hiện nghĩa vụ gia đình lại bị bỏ qua.

Theo bài viết trên Sohu, người mẹ rời bỏ con trai khi anh mới một tuổi để tái hôn và bắt đầu cuộc sống mới. Trong suốt 30 năm tiếp theo, bà được cho là đã chăm sóc, nuôi dưỡng con riêng của chồng, trong khi gần như không xuất hiện trong cuộc đời con ruột.

Từ những năm tháng thơ ấu đến khi trưởng thành, chàng trai phải tự mình vượt qua các giai đoạn quan trọng của cuộc sống mà không có sự đồng hành của mẹ. Những trải nghiệm đầu đời, việc học tập và hành trình lập nghiệp của anh đều diễn ra trong hoàn cảnh thiếu vắng tình thương từ người phụ nữ đã sinh ra mình.

Ba thập kỷ là khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ lớn lên, xây dựng cuộc sống riêng và dần quen với sự thiếu vắng của một người thân. Với chàng trai, mẹ ruột dường như chỉ còn là người có quan hệ huyết thống, thay vì một người đã thực sự đồng hành và chăm sóc anh.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi người mẹ bước vào tuổi già. Theo lời kể trong bài viết, khi bà không còn đủ sức lao động, gia đình mới không muốn tiếp tục gánh vác việc chăm sóc. Người con gái riêng của chồng bà đưa mẹ trở về tìm con trai ruột, yêu cầu anh đảm nhận trách nhiệm phụng dưỡng.

Cuộc gặp gỡ sau nhiều năm xa cách không mở ra cơ hội hàn gắn như người ta có thể kỳ vọng. Trái lại, nó nhanh chóng biến thành một cuộc tranh cãi gay gắt giữa những người trong cuộc.

Trong đoạn video được chia sẻ, người con trai tỏ ra bức xúc khi liên tục bị yêu cầu thực hiện nghĩa vụ với mẹ. Người phụ nữ đi cùng, được giới thiệu là con gái riêng của chồng người mẹ, liên tục viện dẫn quan hệ huyết thống và đạo hiếu để gây sức ép. Trong khi đó, người mẹ chủ yếu im lặng, khiến mâu thuẫn càng trở nên căng thẳng.

Theo nội dung bài viết, người con gái riêng cho rằng chàng trai phải có trách nhiệm với mẹ vì bà đã mang thai, sinh thành ra anh. Cô cũng đặt câu hỏi liệu gia đình mình có phải tiếp tục chăm sóc bà đến cuối đời hay không.

Lập luận này khiến chàng trai phản ứng gay gắt. Anh nhắc lại rằng trong suốt 30 năm, mẹ chưa từng thực hiện đầy đủ trách nhiệm nuôi dưỡng, không đồng hành cùng anh trong quá trình trưởng thành. Vì vậy, anh không chấp nhận việc bản thân đột nhiên bị yêu cầu phải chăm sóc một người gần như xa lạ trong cuộc sống của mình.

Khi tranh cãi tiếp diễn, người con gái riêng còn đề nghị làm xét nghiệm ADN để xác nhận quan hệ mẹ con, cho rằng nếu kết quả chứng minh hai người có quan hệ huyết thống thì anh phải nhận trách nhiệm phụng dưỡng.

Tuy nhiên, chàng trai vẫn giữ nguyên lập trường. Theo anh, vấn đề không nằm ở việc có cùng huyết thống hay không, mà ở chỗ người mẹ đã vắng mặt trong cuộc đời anh suốt nhiều năm. Một kết quả xét nghiệm không thể làm thay đổi quá khứ hay tự động bù đắp những thiếu hụt tình cảm đã tồn tại từ khi anh còn nhỏ.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi người con gái riêng được cho là yêu cầu anh bồi thường một triệu nhân dân tệ, với lý do gia đình đã bỏ ra công sức và tiền bạc để chăm sóc người mẹ trong suốt nhiều năm.

Trước yêu cầu này, chàng trai phản bác rằng người đã trực tiếp nuôi dưỡng mẹ trong những năm tháng qua mới là người hiểu rõ nhất sự vất vả của việc chăm sóc một người. Anh cho rằng nếu gia đình mới đã lựa chọn đồng hành và nuôi dưỡng bà trong suốt thời gian dài, việc đột ngột chuyển toàn bộ trách nhiệm sang người con trai bị bỏ rơi là điều khó chấp nhận.

Cuộc tranh cãi trở nên mất kiểm soát khi chàng trai hất chậu nước về phía người phụ nữ đang đối đầu với mình. Hành động này cho thấy sự căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm, đồng thời khiến câu chuyện gây thêm nhiều chú ý.

Người mẹ sau đó tiến lên can ngăn, khuyên mọi người bình tĩnh và nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, theo bài viết, cách xử lý của bà không giúp xoa dịu mâu thuẫn. Với người con trai, việc mẹ tiếp tục can thiệp mà không giải quyết những khúc mắc cốt lõi càng khiến anh cảm thấy tổn thương.

Sau sự việc, anh chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, đặt câu hỏi vì sao những người đã không quan tâm đến mình suốt 30 năm lại có thể quay về và yêu cầu anh gánh vác trách nhiệm khi họ gặp khó khăn.

Câu chuyện nhận được nhiều ý kiến đồng cảm từ cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng điều khiến chàng trai tổn thương không đơn thuần là yêu cầu chăm sóc mẹ khi về già, mà còn là cách gia đình mới sử dụng đạo hiếu để gây áp lực lên anh, bất chấp những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Theo các ý kiến này, sinh thành và nuôi dưỡng là hai khía cạnh khác nhau của tình thân. Việc đưa một đứa trẻ đến với thế giới không đồng nghĩa với việc cha mẹ đã hoàn thành mọi trách nhiệm. Quá trình nuôi dạy con đòi hỏi sự hiện diện, chăm sóc, hỗ trợ và hy sinh trong nhiều năm.

Một người mẹ có thể không đủ điều kiện kinh tế để mang đến cho con cuộc sống sung túc, nhưng sự quan tâm và trách nhiệm vẫn có thể được thể hiện bằng những điều giản dị. Ngược lại, khi một người hoàn toàn vắng bóng trong quá trình trưởng thành của con, việc chỉ viện dẫn quan hệ huyết thống để yêu cầu con đáp lại bằng sự chăm sóc khi tuổi già đến là điều dễ tạo ra cảm giác bất công.

Với chàng trai trong câu chuyện, điều anh phản đối không chỉ là trách nhiệm vật chất mà còn là cách những người thân bất ngờ xuất hiện sau nhiều năm xa cách, mặc nhiên cho rằng anh phải chấp nhận mọi yêu cầu. Anh không phủ nhận quan hệ huyết thống, nhưng không muốn mối quan hệ ấy trở thành công cụ để người khác áp đặt nghĩa vụ lên cuộc sống của mình.

Dẫu vậy, những diễn biến cụ thể của sự việc hiện được phản ánh qua bài viết trên Sohu và đoạn video được chia sẻ trên mạng. Chưa có đủ thông tin độc lập để xác minh toàn bộ lời kể, hoàn cảnh của người mẹ cũng như những trách nhiệm mà các thành viên trong gia đình đã thực hiện. Vì thế, cần thận trọng khi đưa ra kết luận tuyệt đối về từng người trong cuộc.

Cũng cần phân biệt sự đồng cảm với nỗi tổn thương của chàng trai với việc cổ súy cho những hành động mất kiểm soát trong lúc tranh cãi. Bức xúc trước những đòi hỏi bị cho là bất công là điều có thể hiểu được, nhưng việc giải quyết mâu thuẫn vẫn cần dựa trên những nguyên tắc phù hợp, tránh để xung đột tiếp tục gây tổn thương cho các bên.

Bên cạnh khía cạnh tình cảm, câu chuyện còn đặt ra vấn đề về trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ trong thực tế. Nghĩa vụ này không phải lúc nào cũng có thể được xác định chỉ bằng cảm xúc hoặc quan điểm của những người tham gia tranh cãi. Tại Trung Quốc, trách nhiệm pháp lý giữa cha mẹ và con cái còn phụ thuộc vào quy định pháp luật và những tình tiết cụ thể của từng trường hợp. Do đó, không thể chỉ dựa vào đoạn video để khẳng định chàng trai đương nhiên không có bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào.

Từ câu chuyện trên, điều khiến nhiều người suy ngẫm là khoảng cách giữa quan hệ huyết thống và tình cảm thực sự. Huyết thống có thể xác định mối liên hệ giữa những người trong gia đình, nhưng sự gắn bó lâu dài còn được hình thành từ cách họ đối xử với nhau qua năm tháng.

Cha mẹ chăm sóc con khi còn nhỏ, con cái quan tâm cha mẹ khi về già là một hình ảnh quen thuộc trong đời sống gia đình. Tuy nhiên, để sự chăm sóc ấy xuất phát từ tình cảm chân thành, mỗi thành viên cần có trách nhiệm với mối quan hệ của mình, thay vì chỉ nhắc đến nghĩa vụ khi bản thân cần được giúp đỡ.

Câu chuyện của người đàn ông 32 tuổi cũng cho thấy những tổn thương thời thơ ấu có thể kéo dài đến khi một người trưởng thành. Ba mươi năm không phải khoảng thời gian dễ dàng có thể xóa bỏ bằng một cuộc gặp gỡ. Nếu muốn hàn gắn, người mẹ có lẽ cần bắt đầu bằng việc thừa nhận những thiếu sót trong quá khứ, lắng nghe nỗi lòng của con và tìm cách xây dựng lại niềm tin, thay vì để người khác đứng ra gây sức ép.

Một lời xin lỗi không thể lập tức bù đắp ba thập kỷ vắng mặt, nhưng có thể là bước đầu tiên để hai người đối diện với những gì đã xảy ra. Tương tự, sự tha thứ cũng không thể được yêu cầu như một nghĩa vụ bắt buộc, bởi mỗi người cần có thời gian để đối diện với tổn thương của chính mình.

Sau cùng, điều đáng suy ngẫm không phải là ai thắng trong cuộc tranh cãi, mà là vì sao một người mẹ và con trai ruột lại có thể xa cách đến mức cuộc gặp gỡ sau 30 năm trở thành cuộc đối đầu. Nếu trách nhiệm làm cha mẹ được thực hiện đầy đủ hơn từ đầu, có lẽ cả hai đã không phải đứng trước tình huống khó xử như hiện tại.

Tình thân không chỉ được xác lập bằng việc ai sinh ra ai. Nó còn được vun đắp bằng sự hiện diện, những hy sinh và trách nhiệm trong suốt cuộc đời. Khi những điều ấy bị bỏ quên quá lâu, việc đòi hỏi sự đáp đền vào phút cuối có thể không nhận lại được kết quả như mong muốn.

Và đôi khi, điều một người cần trước khi yêu cầu được chăm sóc khi về già không phải là viện dẫn đạo hiếu, mà là nhìn lại cách mình đã đối xử với những người thân yêu trong những năm tháng họ cần mình nhất.