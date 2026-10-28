Người mẹ bệnh ung thư nuôi con mắc bệnh hiểm nghèo

Hai mẹ con chị Chi đều mắc bệnh hiểm nghèo.

Đôi mắt đỏ hoe, chị Nguyễn Thị Mỹ Chi (47 tuổi), Ấp 2, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp nghẹn ngào: “Con tôi xòn nhỏ quá, bệnh tật ngặt nghèo. Cha bỏ đi, giờ mà mẹ có bề gì thì con sống sao đây…”. Người phụ nữ ấy đang mắc bệnh ung thư vú đã di căn, nhưng vẫn kiên cường làm chỗ dựa cho đứa con Nguyễn Ngô Ánh Dương, mới 3 tuổi cũng đang mang trong người nhiều chứng bệnh: Bệnh đầu nhỏ, thiếu máu não, viêm phổi, động kinh, suy dinh dưỡng nặng. Hàng ngày, bé chỉ ăn uống qua đường ống thông mũi - dạ dày.

Cuộc đời chị quá nhiều truân chuyên, bất hạnh. Khi chia tay với người chồng trước, chị “chấp nối” với người đàn ông qua những ngày làm thuê vất vả xa nhà. Rồi bi kịch ập đến dồn dập đối với chị. Trong thời gian mang thai, chị đã mắc bệnh ung thư vú. Khi chào đời, con chị lại mắc bệnh hiểm nghèo.

Những năm tháng sau đó, bệnh viện trở thành “ngôi nhà thứ hai” của hai mẹ con chị. Kinh tế vốn chật vật, nay càng kiệt quệ bởi chi phí chữa bệnh cho hai mẹ con đã tới hàng trăm triệu đồng.

Để có tiền chạy chữa cho 2 mẹ con suốt hơn 2 năm qua, chị Chi đã vay mượn nhiều người. Vay không có khả năng chi trả nên bây giờ chị cũng không biết vay thêm của ai, chỉ biết thoái thác cho số phận. "Tôi bị ung thư vú đã di căn, không còn sức chống chọi, chắc cũng không còn sống được bao lâu nữa. Số phận tôi thế này thì đành chấp nhận, chỉ thương đứa con còn nhỏ lại mang đủ thứ bệnh tật rồi sẽ ra sao?”, chị Chi vừa nói vừa khóc.

Giữa những đau khổ chồng chất, chị Chi vẫn không cho phép mình gục ngã. Hai mẹ con bệnh tật ngồi ôm nhau trên chiếc giường trong căn nhà tình thương.

Ông Lưu Văn Tâm, Trưởng Ấp 2, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết, gia đình chị Chi thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương. Chị Chi mắc ung thư vú giai đoạn 4, có đứa con nhỏ cũng mắc bệnh hiểm nghèo với chi phí điều trị rất tốn kém. Chúng tôi rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ, để chị Chi và con có thêm chi phí để duy trì việc điều trị bệnh.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Chi, xin liên hệ Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, đường D2B, khu Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0273.3977.596.

Số tài khoản: 8620131570 Ngân hàng BIDV Việt Nam, Chi nhánh Tiền Giang (nội dung ghi rõ giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Chi).