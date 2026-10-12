Người mẹ bệnh tật nuôi 3 con ăn học

Biến cố ập đến vào năm 2024 khi chồng chị Kiệm bị suy hô hấp, phải điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai suốt hơn một năm trong tình trạng sống thực vật. Để chữa bệnh cho chồng, chị phải vay mượn người thân, họ hàng trang trải chi phí điều trị tích cực. Sau khi chồng qua đời, chị bán đất ruộng trả bớt nợ nhưng đến nay vẫn còn nợ gần 100 triệu đồng.

Mắc bệnh đau dạ dày mạn tính và bệnh đường hô hấp, cơ thể yếu, chị làm may tại nhà, thu nhập khoảng 4-5 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền này vừa để lo sinh hoạt, chi phí học tập cho 3 con, vừa từng bước trả nợ là rất khó khăn. Con trai cả Nguyễn Việt Bách (sinh năm 2008) vừa vào năm thứ nhất Trường Đại học Thủy lợi. Hai con nhỏ là Nguyễn Thị Thanh Mai học lớp 9 và Nguyễn Anh Thư học lớp 2. Dù gia đình thiếu thốn, cả 3 con đều chăm ngoan, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Mong muốn lớn nhất của chị Kiệm là các con được tiếp tục đến trường, có kiến thức và sau này có nghề nghiệp ổn định. Sự sẻ chia của các nhà hảo tâm chắc chắn sẽ giúp gia đình chị Kiệm vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện chăm lo cho các con ăn học.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Đỗ Thị Kiệm, xóm Côn, thôn Cao Bộ, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội; điện thoại 0942 404 964; số tài khoản: 888800810688, Ngân hàng VietinBank, hoặc gửi qua Quỹ Trái tim nhân ái, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội; số tài khoản: 118000001371, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội.