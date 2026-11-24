Người phụ nữ vừa truyền cảm hứng tri thức, vừa lan tỏa giá trị tốt đẹp của gia đình

Chị Phạm Thị Khuyên là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng học tiếng Anh tại Việt Nam. Chị từng tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ ngành Giáo dục, chuyên ngành Tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp, chị có 5 năm học tập và làm việc tại Ausstralia - một trong những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới.

Trở về Việt Nam, chị Khuyên tiên phong áp dụng phương pháp đánh vần và giảng dạy tiếng Anh trực tuyến, giúp hàng nghìn học viên tiếp cận ngoại ngữ theo cách học mới. Bên cạnh các lớp học online miễn phí, chị còn tổ chức nhiều cuộc thi như: 100 ngày/ 300 ngày/ 365 ngày đọc sách tiếng Anh; cuộc thi kể truyện tiếng Anh; cuộc thi hát tiếng Anh; cuộc thi viết tiếng Anh theo chủ đề; thử thách thuyết trình tiếng Anh nhằm tạo động lực cho người học.

Đặc biệt, Violet Phạm còn dành nhiều tâm huyết hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc kèm cặp, tặng tài liệu và giáo cụ miễn phí. Các hoạt động giảng dạy của chị không chỉ thu hút học viên trong nước mà còn lan tỏa tới cộng đồng người Việt ở nhiều quốc gia.

Bên cạnh hoạt động giáo dục, chị Phạm Thị Khuyên hiện còn đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành một công ty riêng. Trong khi đó chồng chị hiện công tác tại một cơ quan nhà nước đòi hỏi sự chuẩn mực, kỷ luật rất cao. Cả hai đều có công việc bận rộn với những áp lực và trách nhiệm riêng. Dẫu vậy, anh chị vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình, đặc biệt là việc chăm sóc, nuôi dạy 6 con nhỏ. Bé lớn nhất đang học lớp 5, trong khi bé út khoảng 4 tháng tuổi.

Gia đình chị Khuyên đón thêm thánh viên thứ 6 (Ảnh: NVCC)

Không chỉ truyền cảm hứng trong việc học tiếng Anh, chị Khuyên còn được biết đến là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với những chia sẻ gần gũi, thiết thực về bí quyết cân bằng cuộc sống gia đình và phương pháp giáo dục, nuôi dạy con cái. Thông qua những câu chuyện gần gũi trong cuộc sống gia đình, chị lan tỏa cách nhìn về việc đồng hành cùng con trưởng thành, hình thành nhân cách và xây dựng những giá trị tốt đẹp ngay từ nhỏ.

Dù đảm nhiệm nhiều vai trò, Violet Phạm luôn coi gia đình là điểm tựa quan trọng, là nơi mỗi thành viên được yêu thương, tôn trọng và có cơ hội trưởng thành. Với chị, vun đắp hạnh phúc không phải trách nhiệm của riêng người phụ nữ mà cần sự chung tay của cả hai vợ chồng. Sự đồng hành, thấu hiểu cùng những nguyên tắc giáo dục thống nhất đã giúp gia đình duy trì sự gắn kết, tạo môi trường để 6 người con lớn lên trong tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm.

Người mẹ 6 con ấy quan niệm: "Một gia đình hạnh phúc không nằm ở sự phô trương vật chất mà ở cảm giác bình an của mỗi thành viên khi trở về nhà. Đó là nơi mọi người biết lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt, thấu hiểu và cùng nhau tiến bộ".

Từ sự thấu hiểu của vợ chồng đến những bài học yêu thương cho con

Trong cuộc sống gia đình, chị Khuyên luôn nhận được sự đồng hành, sẻ chia từ chồng. Không chỉ là người bạn đời, anh còn mang đến cho chị những góc nhìn sâu sắc, giúp chị giữ được sự điềm tĩnh và có định hướng dài hạn trong công việc cũng như cuộc sống.

“Tôi luôn cảm thấy mình là một người phụ nữ may mắn vì trên hành trình vừa làm kinh doanh, vừa làm giáo dục và chăm sóc 6 con, tôi chưa bao giờ phải đi một mình. Những lúc công việc bộn bề hay các con ốm đau, sự động viên của chồng trở thành điểm tựa tinh thần giúp tôi vượt qua áp lực. Ngược lại, tôi cũng chủ động vun vén gia đình, tôn trọng không gian và công việc riêng của chồng, để cả hai cùng có thể yên tâm theo đuổi những mục tiêu của mình", chị kể.

Chị Khuyên cũng thẳng thắn chia sẻ, cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi những lúc va chạm, nhất là khi cả hai đều có cá tính, công việc riêng và cùng gánh vác trách nhiệm nuôi dạy 6 người con. Vợ chồng chị đôi khi có những khác biệt trong quan điểm xử lý các vấn đề liên quan đến con cái hoặc trước áp lực công việc.

Tuy nhiên, thay vì để những bất đồng trở thành nguyên nhân gây căng thẳng, anh chị thống nhất lùi một nhịp để giữ bình tĩnh, không tranh luận khi nóng giận, cũng không để bất đồng xảy ra trước mặt các con. Cả hai chọn cách bình tĩnh, lắng nghe và cùng trao đổi khi có thời gian riêng. Sự điềm đạm, tôn trọng và thấu hiểu giúp họ hóa giải mâu thuẫn, thêm gắn bó trong cuộc sống hôn nhân.

Trong việc nuôi dạy 6 con, vợ chồng chị Khuyên đặt đạo đức và nhân cách lên hàng đầu. Chị quan niệm kiến thức có thể tích lũy suốt đời, nhưng nhân cách cần được hình thành từ những thói quen nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Hai giá trị được anh chị đặc biệt chú trọng là lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm.

Để các con biết yêu thương, chia sẻ và sống nhân ái, vợ chồng chị Khuyên không chỉ giáo dục bằng lời nói mà còn tạo điều kiện để các con trải nghiệm thực tế. Trong gia đình có 6 anh chị em, các con được học cách nhường nhịn, quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau. Chị Khuyên cũng thường kể cho các con nghe về những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tạo cơ hội để các con theo mẹ tham gia các hoạt động cộng đồng, qua đó giúp các con hiểu hơn về sự sẻ chia, biết yêu thương và đồng cảm với những người xung quanh.

Chị Khuyên cùng các con tham gia chương trình của VTV (Ảnh: NVCC)

Đặc biệt, một trong những nguyên tắc bất di bất dịch được vợ chồng chị rất coi trọng để duy trì sự gắn kết giữa các thành viên là dành thời gian chất lượng cho gia đình.

Chị bộc bạch: "Dù bận đến đâu, mỗi ngày chúng tôi đều dành một khoảng thời gian cố định để cả nhà ngồi quây quần bên nhau, không điện thoại, không công việc. Lúc đó, các con được thoải mái kể chuyện, tâm sự cùng ba mẹ những chuyện vui buồn ở lớp, những điều còn băn khoăn chưa biết cách giải quyết. Chính sự lắng nghe không phán xét ấy đã giúp sợi dây tình cảm gia đình luôn bền chặt”.

Giữ nếp nhà từ lòng biết ơn, sự tự lập và yêu thương

Nói về quan điểm về việc giữ nếp nhà trong đời sống hiện đại, chị Khuyên cho rằng: “Mỗi gia đình chính là một tế bào của xã hội”. Theo chị, khi gia đình duy trì được nề nếp, sự tử tế, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, những giá trị tốt đẹp ấy sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng văn minh, ấm áp. Việc nuôi dạy con cái lễ phép, có ý thức kỷ luật và giàu lòng nhân ái cũng là đóng góp thiết thực của mỗi gia đình đối với đời sống văn hóa tại địa phương.

Chia sẻ về những giá trị được vun đắp trong tổ ấm của mình, người mẹ 6 con cho biết: “Trong gia đình tôi, có 3 giá trị nền tảng luôn được gìn giữ. Trước hết là lòng biết ơn và hướng về cội nguồn. Dù cuộc sống hiện đại đến đâu, tôi vẫn muốn các con gìn giữ nếp nhà truyền thống, biết hiếu thảo, lễ phép và ghi nhớ công ơn tổ tiên. Thứ hai là sự tự lập và tinh thần trách nhiệm. Các con được khuyến khích chủ động từ những việc nhỏ nhất của bản thân đến việc hỗ trợ các em nhỏ. Cuối cùng là sự đồng lòng và sẻ chia. Với tôi, gia đình cần là nơi mỗi thành viên có thể gác lại những áp lực bên ngoài, dành thời gian lắng nghe, thấu hiểu và kết nối với nhau. Sự đồng hành của vợ chồng và tình yêu thương giữa các con chính là nền tảng để giữ gìn sự gắn kết trong tổ ấm”.

Cũng theo chị Phạm Thị Khuyên, giữ gìn nếp nhà không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao mà được vun đắp qua cách mỗi thành viên ứng xử với nhau trong đời sống thường ngày. Đó có thể là lời cảm ơn, sự quan tâm dành cho ông bà, cha mẹ, ý thức tự giác trong sinh hoạt hay tinh thần chủ động giúp đỡ người thân. Những thói quen tưởng chừng nhỏ bé ấy, khi được duy trì thường xuyên, sẽ trở thành nền tảng hình thành nhân cách và gìn giữ các giá trị gia đình qua nhiều thế hệ.

Violet Phạm gửi gắm thông điệp đến các gia đình trẻ: “Đừng chạy theo những chuẩn mực hoàn hảo hay áp lực từ bên ngoài, cũng đừng để sự bận rộn cuốn trôi đi những phút giây kết nối thực sự với người thân. Hãy kiên nhẫn lắng nghe nhau nhiều hơn, cùng nhau xây dựng những thói quen nhỏ nhưng bền bỉ mỗi ngày. Khi vợ chồng đồng lòng, các thành viên biết yêu thương, tôn trọng nhau, gia đình sẽ luôn là bến đỗ bình yên và rực rỡ nhất”.