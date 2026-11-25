Theo tạp chí People, Cục Điều tra Georgia (GBI, Mỹ) đang điều tra cái chết của Allison Lynn Anderson (36 tuổi), cựu quân nhân Lục quân Mỹ, đồng thời là mẹ của 3 người con.

Trước đó, khoảng 9h ngày 16/11, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Bartow nhận được tin báo về một phụ nữ nằm bất động tại khu đất trống gần đường Dogwood Trail Southwest, thành phố Cartersville, bang Georgia.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, người phụ nữ được xác định đã tử vong. Thi thể sau đó được chuyển đến cơ quan pháp y thuộc GBI để khám nghiệm, xác định nguyên nhân.

Theo thông báo của GBI, kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy Anderson tử vong do những thương tích nghiêm trọng sau khi bị nhiều con chó tấn công.

Cơ quan điều tra cũng xác nhận với đài WSB rằng trên thi thể nạn nhân không có vết thương do súng đạn, bác bỏ những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội.

Theo WSB, thi thể Anderson được phát hiện bên ngoài một ngôi nhà bỏ hoang.

Nạn nhân Allison Lynn Anderson.

Thông tin từ trang gây quỹ GoFundMe được lập để hỗ trợ chi phí tang lễ cho biết Anderson có 3 người con, gồm con gái Miley (20 tuổi) và hai con trai Lathem, Jaxon.

Thời điểm mẹ qua đời, Miley cùng bạn đời là Jesse đang chuẩn bị đón con đầu lòng. Đứa trẻ sắp chào đời cũng sẽ là cháu ngoại đầu tiên của Anderson.

Chia sẻ với WSB, Miley bày tỏ sự đau đớn trước cái chết của mẹ, đồng thời cho rằng chủ những con chó liên quan đã không kiểm soát được vật nuôi.

"Những gì xảy ra với mẹ khiến tôi thực sự kinh hoàng. Tôi không thể tưởng tượng mẹ đã trải qua điều gì trong những giây phút cuối đời", Miley nói.

Theo GBI, một số con chó nghi liên quan đến vụ việc đã được tìm thấy và đưa về cơ sở kiểm soát động vật của hạt Bartow.

Ngày 19/11, một phụ nữ sống gần hiện trường cho biết lực lượng chức năng đã đưa đi 3 con chó trong khu vực, trong đó có 2 con chó lai pit bull thuộc sở hữu của bà.

Tuy nhiên, người này khẳng định những con chó của mình không liên quan đến vụ tấn công khiến Anderson tử vong.

Hiện, cảnh sát chưa công bố số lượng chó tham gia vụ tấn công, giống chó, danh tính chủ sở hữu cũng như việc liệu còn con vật nào liên quan chưa được kiểm soát hay không.

Cơ quan chức năng cũng chưa xác định có cá nhân nào phải đối mặt với cáo buộc hình sự liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.