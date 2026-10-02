Người mẹ 27 tuổi mắc ung thư xương, mong mỏi giữ lại đôi chân

Cú sốc ung thư ở tuổi 27

Chị Hà Thị Huệ (27 tuổi, người dân tộc Mường, trú tại bản Vần Ngoài, xã Yên Thắng, một xã miền núi còn nhiều khó khăn của Thanh Hóa) đang điều trị tại Khoa Ngoại xương - Phần mềm, Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) vì ung thư xương.

Chị Huệ đã kết hôn và có 2 con. Một bé sinh năm 2019 đang học lớp 1 và em út vừa tròn 1 tuổi. Đầu năm 2026, cuộc sống gia đình đang yên ấm bất ngờ đảo lộn vì 2 chữ "ung thư".

Tháng 2/2026, chị Huệ bắt đầu xuất hiện những cơn đau dữ dội ở chân trái. Ban đầu, chị nghĩ đó chỉ là đau xương khớp do công việc đồng áng. Nhưng cơn đau ngày càng tăng, khiến chị đi lại khó khăn, không thể làm việc như trước.

Chị Huệ được bác sĩ thăm khám lại. Ảnh: Thái Hà.

Vợ chồng chị Huệ vay tiền để đi khám. Tại bệnh viện tuyến tỉnh, bác sĩ nghi ngờ chị mắc ung thư nên giới thiệu ra Hà Nội kiểm tra chuyên sâu. Tại Bệnh viện K, chị Huệ được sinh thiết và chẩn đoán mắc ung thư xương. Đây là cú sốc lớn với đôi vợ chồng trẻ.

Điều khiến người mẹ 27 tuổi sợ hãi hơn không chỉ là căn bệnh hiểm nghèo mà còn là nguy cơ phải cắt bỏ chân trái. Khối u đã phát triển lớn, khiến chân bị co rút, khớp gối cứng và gần như cố định ở tư thế gập khoảng 90 độ.

Sau hội chẩn, các bác sĩ Khoa Ngoại Xương - Phần mềm quyết định cắt đoạn xương đùi bị tổn thương và thay khớp gối bản lề, thay vì phải cắt cụt chi.

Chị Huệ được điều trị theo phác đồ hóa chất tiền phẫu MAP. Sau đợt hóa trị, chị Huệ sẽ được chỉ định phẫu thuật thay khớp gối. Nếu thành công, chị giữ lại được đôi chân nhưng niềm hy vọng ấy bị chặn lại bởi một bức tường mang tên "kinh phí”. Người mẹ nói trong nước mắt "xin giữ lại đôi chân để có thể nuôi con nhỏ".

Không chủ quan với đau xương bất thường

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Lê Minh, Phó Trưởng khoa Ngoại Xương - Phần mềm, Bệnh viện K, cho biết khối u của chị Huệ phát triển lớn do bệnh đã xuất hiện trong thời gian khá dài nhưng người bệnh không có điều kiện điều trị sớm.

“Khớp gối của bệnh nhân luôn ở tư thế gập 90 độ trong thời gian dài, các cơ phía sau bị co rút nhiều. Trong mổ, chúng tôi phải từng bước duỗi chân để có thể cắt u và thực hiện phẫu thuật”, bác sĩ nói.

Bác sĩ mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Đây là ca phẫu thuật phức tạp bởi khối u lớn, nằm gần các cấu trúc thần kinh quan trọng ở vùng đùi và khoeo. Các bác sĩ vừa phải loại bỏ khối u vừa phải bảo vệ tối đa các cấu trúc lành và tìm cách phục hồi chức năng vận động cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, thử thách chưa kết thúc. Các bác sĩ phải sử dụng nẹp để giúp chân được duỗi dần, sau đó bắt đầu tập phục hồi chức năng.

Hơn một tuần sau mổ, chân chị Huệ đã có thể duỗi thẳng hơn và người bệnh bắt đầu tập vận động. Với một người mẹ, những bước đi đầu tiên sau ca mổ không chỉ là kết quả của điều trị.

Theo bác sĩ Minh, việc bảo tồn chi có ý nghĩa rất lớn đối với người bệnh ung thư xương, nhưng để đạt kết quả tốt cần phát hiện và điều trị sớm.

“Bất kỳ ai xuất hiện đau xương kéo dài hoặc đau bất thường, đặc biệt khi cơn đau tăng dần, ảnh hưởng đến vận động, cần đi khám sớm. Phát hiện khối u khi còn ở giai đoạn phù hợp sẽ giúp quá trình điều trị thuận lợi hơn và tăng khả năng bảo tồn chức năng chi”, bác sĩ Minh khuyến cáo.

Với bệnh nhân Huệ, hành trình phía trước vẫn còn dài vì tiếp tục điều trị ung thư và phục hồi chức năng.

Điều đặc biệt, thông qua sự kết nối của Bệnh viện K và Phòng Công tác xã hội, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ chị Hà Thị Huệ. Tổng số tiền 220 triệu đồng giúp người bệnh giảm bớt gánh nặng chi phí, có điều kiện thực hiện ca phẫu thuật thay khớp gối bản lề và giữ lại đôi chân.