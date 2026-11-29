Nạn nhân là bé Emery Hernandez. Vụ tai nạn xảy ra ngay trước nửa đêm ngày 24/11 tại thành phố Avenal. Khi đó, chiếc sedan màu trắng do Jennifer Campos, mẹ của bé Emery, điều khiển bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều và đâm trực diện vào một chiếc xe tải cỡ lớn.

Theo ông Antony Lopez, Quản lý thành phố Avenal, vụ va chạm xảy ra trên Quốc lộ 33, cách đường West San Joaquin khoảng nửa dặm về phía bắc. Chiếc sedan đã lấn sang làn đường dành cho các phương tiện lưu thông theo hướng bắc trước khi xảy ra tai nạn.

Bé Emery không qua khỏi sau vụ va chạm. Một người đàn ông 34 tuổi khác có mặt trên xe cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện điều trị.

Sau vụ việc, Jennifer Campos bị bắt và tạm giữ tại nhà tù Kings County. Trao đổi với ABC30, ông Antony Lopez cho biết người phụ nữ này bị bắt với cáo buộc ngộ sát do lái xe trong tình trạng say xỉn và gây nguy hiểm cho trẻ em. Các cáo buộc khác vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Chiếc xe ô tô bị biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Fresno Chronicles

Vụ tai nạn khiến cộng đồng địa phương bàng hoàng, đồng thời làm dấy lên nhiều ý kiến phẫn nộ. Trên mạng xã hội, một số người bày tỏ sự đau xót trước cái chết của bé gái và yêu cầu người mẹ phải chịu trách nhiệm về hành vi bị cáo buộc.

Trong khi đó, gia đình bé Emery nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng thông qua chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe. Số tiền quyên góp đã đạt gần 11.000 USD, vượt mục tiêu ban đầu 9.000 USD mà gia đình đặt ra.

Ông Lopez cho biết cộng đồng địa phương đang chung tay hỗ trợ gia đình trong thời điểm họ phải đối mặt với nỗi đau mất đi bé Emery.