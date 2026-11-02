Người Mày vui đón ánh điện quốc gia

Phủ sáng ánh điện quốc gia

Bản Lòm-K.Chăm, xã Dân Hóa nằm sát chân núi Giăng Màn, thuộc dãy Trường Sơn hùng vĩ. Bản hiện có 108 hộ với 466 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào Mày thuộc dân tộc Chứt. Giữa năm 2025, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, điện lưới quốc gia đã được đưa về vùng Sy (xóm 3) của bản Lòm-K.Chăm, cấp điện bước đầu cho 66 hộ dân nơi đây. Tuy nhiên, do nguồn lực đầu tư chưa đủ, thời điểm đó, 42 hộ ở vùng Lòm (xóm 1) và K.Chăm (xóm 2) của bản Lòm- K.Chăm chưa thể tiếp cận điện lưới quốc gia...

Trăn trở trước những khó khăn của bà con, Điện lực Minh Hóa đã mạnh dạn đề xuất với Công ty Điện lực Quảng Trị khẩn trương chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Hoàn thiện lưới điện trung, hạ áp khu vực Đội quản lý điện Minh Hóa năm 2026”, trong đó có hạng mục cấp điện cho xóm 1 và xóm 2 của bản. Với sự nỗ lực của các đơn vị, ngày 26/10/2026, Điện lực Minh Hóa chính thức đóng điện, cấp đủ cho 100% các hộ dân sinh sống tại bản Lòm-K.Chăm.

Điện lực Minh Hóa hoàn thiện các công đoạn để cấp điện cho 100% hộ người Mày tại bản Lòm-K.Chăm - Ảnh: V.M

Hồ Biên, Trưởng bản Lòm-K.Chăm bày tỏ: “Thế là từ nay, toàn bộ các gia đình người Mày nơi đây đều có điện lưới quốc gia để thắp sáng cả rồi, hạnh phúc lắm. Có điện lưới quốc gia là mong mỏi của bà con từ nhiều đời qua. Khi bản chưa có điện, mọi sinh hoạt đều rất khó khăn, ban đêm chỉ trông chờ vào ánh sáng của đèn dầu, đèn pin, bếp lửa, rất bất tiện. Nay có điện ổn định, bà con rất phấn khởi, vui nhất là trẻ em sẽ có điều kiện học tập tốt hơn, được tiếp cận thông tin, tri thức rộng mở hơn. Điện lưới không chỉ giúp đồng bào trong bản cải thiện sinh hoạt mà còn mở mang trình độ dân trí, nâng cao hiệu quả sản xuất, dịch vụ…”.

Động lực mới cho bản Lòm-K.Chăm

Việc mở rộng lưới điện cấp cho 100% hộ dân ở bản Lòm-K.Chăm đã góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ cơ bản giữa các khu vực, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống và chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình, đánh dấu bước tiến trong quá trình hoàn thiện hạ tầng thiết yếu tại địa phương. Đây chính là tiền đề quan trọng để xã Dân Hóa tiếp tục cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng thế trận quốc phòng-an ninh khu vực biên giới ngày càng an toàn, vững chắc và có nhiều khởi sắc.

Công trình cấp điện cho 42 hộ dân ở vùng Lòm và K.Chăm của bản Lòm-K.Chăm có tổng kinh phí gần 660 triệu đồng, gồm: Đầu tư xây dựng mới một trạm biến áp công suất 50kVA; cấp điện áp 22/0,4kV; hệ thống móng, cột hạ thế và 798m cáp nhôm bọc vặn xoắn hạ thế. Đây là những hạng mục cần thiết để đưa điện đến các khu dân cư chưa được tiếp cận lưới điện quốc gia.

Anh Phạm Hồng Đối, Tổ trưởng Tổ quản lý điện tổng hợp Hóa Tiến, Điện lực Minh Hóa chia sẻ: “Tổ hiện có 7 cán bộ, nhân viên và được giao quản lý, phụ trách hệ thống lưới điện tại khu vực miền núi còn nhiều gian khó như Đa Năng, Lâm Hóa, Dân Hóa… Xác định bản Lòm-K.Chăm là địa bàn biên giới có địa hình hiểm trở, nằm xa địa điểm làm việc của tổ lại dễ xảy ra sạt lở, bị cô lập do các ngầm, khe suối nước lũ dâng cao vào mùa mưa…, tổ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo để cung ứng điện ổn định, liên tục và an toàn. Nhờ đó, thời gian qua, bản Lòm-K.Chăm đã được phủ sóng interrnet để thực hiện công cuộc chuyển đổi số, rất thuận lợi. Được tiếp thêm động lực, người Mày ở bản ai nấy cũng đều phấn khởi”.

Ông Lê Ngọc Hoan, Phó trưởng Điện lực Minh Hóa cho biết: “Để sớm đưa điện đến các hộ dân, thời gian qua, đơn vị đã tích cực phối hợp, tập trung nhân lực, vật tư và phương tiện, khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình. Nhờ đó, việc phủ điện lưới quốc gia cho 100% đồng bào người Mày tại bản Lòm-K.Chăm đã sớm hơn dự kiến, bảo đảm chất lượng, hiệu quả khi vận hành. Thời gian tới, đơn vị sẽ hướng dẫn bà con sử dụng điện an toàn, ổn định, hiệu quả nhằm phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân”.

Mới đây, Công ty CP Đầu tư Cha Lo logistics đã đồng ý hỗ trợ xóm 1 và xóm 2 của bản Lòm-K.Chăm nguồn kinh phí 210 triệu đồng nhằm thực hiện các công việc sau công tơ, như kéo đường dây vào tận hộ gia đình; lắp đặt 3 bóng đèn cùng 3 bảng điện cho mỗi hộ…