Trước khi trở thành hoa hậu, Quỳnh Anh có hành trình dài tại các cuộc thi người mẫu. Cô giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018, sau đó đăng quang Supermodel Me (Siêu mẫu châu Á) năm 2021.

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026

Năm 2024, Nguyễn Quỳnh Anh tham gia Miss Universe Vietnam và giành danh hiệu Á hậu 1. Sau hai năm, cô trở lại với mục tiêu chinh phục vương miện. Người đẹp cũng là thí sinh đầu tiên được Ban tổ chức công bố trong top 30 năm nay, mang số báo danh 001.

Trong đêm chung kết, Quỳnh Anh tiến vào top 5 cùng Trịnh Thị Hồng Đăng, Trịnh Mỹ Anh, Nguyễn Diệu Huyền và Emma Maria Fernandez Le.

Ở phần thi ứng xử top 5, cô nhận câu hỏi về lựa chọn giữa việc lên tiếng bảo vệ quan điểm đúng nhưng có thể mất đi sự yêu mến của công chúng và giữ im lặng để duy trì hình ảnh.

Quỳnh Anh lựa chọn lên tiếng nhưng nhấn mạnh cách thể hiện cần "tôn trọng và lịch sự". Cô cho rằng mỗi người có quyền nêu ý kiến, song cần xác định nhận định đúng hay sai tùy từng thời điểm, trường hợp.

Tiến vào top 3, Quỳnh Anh tiếp tục nhận câu hỏi về thay đổi có ý nghĩa mà cô muốn tạo ra cho phụ nữ Việt Nam nếu có một năm trên cương vị Miss Universe Vietnam 2026.

Giây phút công bố kết quả chung kết cuộc thi, tối 2.10, Quỳnh Anh xúc động khi hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên trao lại vương miện cho cô

Người đẹp trả lời song ngữ, cho biết muốn sử dụng tiếng nói và hành động của mình để hỗ trợ phụ nữ yếu thế và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những kế hoạch cô đề cập là tổ chức các lớp catwalk, qua đó lắng nghe câu chuyện của những người tham gia và giúp họ tự tin thể hiện bản thân.

Tại chung kết, Quỳnh Anh lần lượt trải qua màn đồng diễn, trang phục áo tắm, dạ hội và ứng xử. Hồi tháng 9, quyết định trở lại cuộc thi của Quỳnh Anh nhận được sự ủng hộ của nhiều bạn bè, đồng nghiệp.

Người mẫu Võ Hoàng Yến, cũng là cô giáo trong nghề của Quỳnh Anh, nhận xét học trò đang ở độ chín về nhan sắc lẫn kinh nghiệm. Trên nhiều diễn đàn sắc đẹp, fan ủng hộ người đẹp chinh phục vương miện.

Trịnh Mỹ Anh đạt danh hiệu Á hậu 1

Quỳnh Anh giành cơ hội tham gia Miss Universe lần thứ 75, dự kiến diễn ra ở Puerto Rico vào tháng 11. Cô tên đầy đủ Nguyễn Quỳnh Anh, quê Hà Nội, cao 1,75m, số đo ba vòng lần lượt là 82-63-90cm.

Người đẹp được công chúng biết đến sau danh hiệu á quân The Face Vietnam 2018. Quỳnh Anh từng theo học ngành Quản trị Nhân lực tại Đại học Công đoàn Hà Nội và Cao đẳng Du lịch Sài Gòn.

Tháng 12.2021, cô đoạt quán quân Siêu mẫu châu Á. Cô còn lấn sân diễn xuất qua một số dự án, gần nhất là Lời hứa đầu tiên.

Người đẹp đoạt Á hậu 2 là Emma Lê

Danh hiệu Á hậu 1 gọi tên Trịnh Mỹ Anh, 23 tuổi, từng đoạt danh hiệu Miss Earth Water tại Hoa hậu Trái đất 2025. Cô cao 1,75m, số đo 87-63-93cm, từng theo học Đại học Thương mại, hiện làm người mẫu và Giám đốc điều hành.

Người đẹp đoạt Á hậu 2 là Emma Lê, 26 tuổi, quê TP. HCM. Á hậu 3 và 4 lần lượt được trao cho Diệu Huyền (rapper Pháo) và Trịnh Hồng Đăng.

Á hậu 3 Diệu Huyền (rapper Pháo)

Mùa thi năm nay tổ chức trong thời gian ngắn, bắt đầu từ ngày 24.9, gói gọn tại Hải Phòng. Thí sinh tham gia một số hoạt động quảng bá văn hóa địa phương, phần thi áo tắm, phỏng vấn kín.