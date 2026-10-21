Người mẫu quê Đắk Lắk gây chú ý sau Vietnam's Next Top Model, sở hữu clip catwalk hút gần 10 triệu lượt xem là ai?

Người mẫu Mi Lan sinh năm 2003, quê Đắk Lắk, gây chú ý sau khi lọt Top 7 Vietnam’s Next Top Model 2025. Sở hữu chiều cao 1,78m, cô dần khẳng định bản thân qua các sàn diễn thời trang và một đoạn clip casting thu hút gần 10 triệu lượt xem.

Mi Lan sinh năm 2003 tại Krông Bông, Đắk Lắk, từng theo học tại Trường THPT Krông Bông. Sau khi tốt nghiệp, cô chuyển vào TPHCM sống cùng chị gái và bắt đầu hành trình lập nghiệp.

Chia sẻ với VietNamNet, Mi Lan cho biết niềm đam mê thời trang đã hình thành từ khi cô còn học tiểu học. Khi đó, cô thường đọc tạp chí, theo dõi các chương trình về người mẫu trên truyền hình và nuôi ước mơ được sải bước trên sàn catwalk.

Sau khi hoàn thành việc học, cô quyết định theo đuổi nghề người mẫu một cách nghiêm túc. Dấu mốc đáng nhớ trong hành trình này là việc lọt Top 7 cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2025.

Với Mi Lan, kết quả tại cuộc thi là sự ghi nhận cho những nỗ lực và quá trình kiên trì theo đuổi đam mê.

“Cuộc thi giúp tôi tin rằng những nỗ lực, sự kiên trì và đam mê đã được ghi nhận. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp”, cô chia sẻ.

Người mẫu Mi Lan nổi bật với chiều cao 1,78m cùng đôi chân dài.

Sau cuộc thi, Mi Lan có thêm cơ hội tham gia nhiều show diễn thời trang. Cô sở hữu chiều cao 1,78m cùng số đo ba vòng 79-65-89cm, được đánh giá có lợi thế về hình thể khi trình diễn.

Người mẫu quê Đắk Lắk từng góp mặt tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam và các show diễn của những nhà thiết kế như Vũ Ngọc và Son, Lê Minh Ngọc, Đinh…

Đáng chú ý, một đoạn clip casting của Mi Lan từng thu hút gần 10 triệu lượt xem, giúp cô được biết đến rộng rãi hơn trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, nữ người mẫu cho rằng sự chú ý từ một đoạn clip chỉ là bước khởi đầu. Đằng sau khoảnh khắc được lan truyền là quá trình học hỏi, rèn luyện và hoàn thiện kỹ năng. Cô mong muốn khán giả ghi nhận mình không chỉ bởi hình ảnh trên mạng xã hội mà còn qua năng lực và dấu ấn riêng trên sàn diễn.

Nhờ chăm chỉ làm việc, Mi Lan có nguồn thu nhập ổn định, chủ động hơn về tài chính và có điều kiện đầu tư cho sự nghiệp. Dù vậy, cô hiểu rằng nghề người mẫu có đặc thù riêng, với lịch làm việc không cố định.

Có những thời điểm cô tham gia nhiều show diễn liên tiếp, nhưng cũng có lúc công việc khá yên ắng. Thay vì quá lo lắng khi ít show, Mi Lan tận dụng thời gian trống để tìm hiểu kiến thức mới, chăm sóc vóc dáng, cập nhật hình ảnh cá nhân và chủ động tìm kiếm cơ hội.

Cô quan niệm người mẫu không chỉ cần tỏa sáng trên sàn diễn mà còn phải kiên trì, linh hoạt và chủ động trước những thử thách trong nghề.

Mi Lan được trình diễn tại nhiều show thời trang, trong đó có các sự kiện lớn trong nước.

Để đáp ứng yêu cầu công việc, Mi Lan duy trì tập luyện khoảng 4-5 buổi mỗi tuần, kết hợp các bài tập cardio, rèn luyện sức bền và luyện catwalk. Cô cũng chú trọng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi nhằm duy trì thể lực trong những giai đoạn có lịch trình dày đặc.

Về phong cách, người mẫu trẻ muốn thử nghiệm nhiều hình ảnh khác nhau để mở rộng khả năng biến hóa. Khi làm việc, cô sẵn sàng thay đổi theo tinh thần của từng bộ sưu tập; trong đời thường, cô ưu tiên trang phục thoải mái, thanh lịch với những gam màu trung tính.

Mi Lan cũng chú trọng cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Cô cho biết bản thân vẫn đang trong quá trình học hỏi, xây dựng sự nghiệp nên luôn cố gắng duy trì định hướng dài hạn thay vì chỉ tập trung vào những cơ hội trước mắt.

Mi Lan cùng Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa tại một sự kiện gần đây.

Trong chặng đường sắp tới, mục tiêu lớn của Mi Lan là được làm việc với các nhà thiết kế lớn và có cơ hội trình diễn tại những tuần lễ thời trang quốc tế. Để hiện thực hóa mong muốn này, cô xác định cần tiếp tục trau dồi chuyên môn, cải thiện ngoại ngữ và xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp hơn.

“Tôi hy vọng trong tương lai có thể mang dấu ấn cá nhân và niềm tự hào của một người mẫu Việt Nam đến gần hơn với thế giới”, Mi Lan bày tỏ.