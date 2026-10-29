Người mẫu Paris Hilton hóa công chúa Disney, khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và hai con

Theo Page Six, mới đây, Paris Hilton chia sẻ trên Instagram bộ ảnh Halloween đặc biệt với sự góp mặt của chồng là doanh nhân Carter Reum cùng hai con Phoenix và London. Thay vì lựa chọn những hình tượng kinh dị quen thuộc của dịp Halloween, nữ người mẫu quyết định đưa cả gia đình bước vào thế giới cổ tích của Disney, lấy cảm hứng từ tác phẩm Beauty And The Beast (Người Đẹp Và Quái Vật).

Paris Hilton chia sẻ trên Instagram bộ ảnh Halloween đặc biệt với sự góp mặt của chồng là doanh nhân Carter Reum cùng hai con Phoenix và London.

Trong bộ ảnh, Paris Hilton hóa thân thành nàng Belle với chiếc váy dạ hội màu vàng đặc trưng. Thiết kế có phần chân váy xòe nhiều tầng, được trang trí bằng hoa hồng đỏ cùng những chi tiết ren thêu tinh xảo.

Để hoàn thiện tạo hình, nữ người mẫu sử dụng tóc giả màu nâu, kết hợp găng tay dài đồng màu với trang phục. Cô còn lựa chọn hoa tai, vòng cổ ren vàng và những chiếc nhẫn lấp lánh đeo bên ngoài găng tay. Tổng thể giúp Paris Hilton tái hiện hình ảnh nàng công chúa Belle vừa lộng lẫy vừa nữ tính.

Nữ người mẫu sử dụng tóc giả màu nâu, kết hợp găng tay dài đồng màu với trang phục.

Trong khi đó, Carter Reum hóa thân thành Quái Vật với bộ vest lịch lãm, kết hợp mặt nạ phủ lông và đôi bàn tay được thiết kế theo hình dáng nhân vật. Đặc biệt, hai con của cặp đôi cũng được chuẩn bị trang phục phù hợp với chủ đề.

Cậu bé Phoenix (3 tuổi) hóa thân thành Lumière, chiếc chân nến biết nói trong bộ phim. Trong khi đó, bé London (2 tuổi) đảm nhận hình tượng Chip, chiếc tách trà nhỏ đáng yêu. Cả gia đình cùng tạo dáng trước phông nền rèm đỏ, mang đến những khung hình gợi nhớ không khí của câu chuyện cổ tích nổi tiếng.

Trên Instagram, Paris Hilton chia sẻ bộ ảnh kèm dòng chú thích: "Cuộc đời tôi là một câu chuyện cổ tích và phép màu sẽ không bao giờ kết thúc".

Không chỉ đăng tải những bức ảnh được chuẩn bị chỉn chu, nữ người mẫu còn hé lộ video hậu trường buổi chụp hình diễn ra tại nhà riêng. Trong đoạn clip, Phoenix tỏ ra vô cùng phấn khích khi lần đầu nhìn thấy mẹ xuất hiện trong bộ váy công chúa Belle. Cậu bé reo lên thích thú, trong khi em gái London chăm chú ngắm nhìn diện mạo khác lạ của mẹ.

Không chỉ đăng tải những bức ảnh được chuẩn bị chỉn chu, nữ người mẫu còn hé lộ video hậu trường buổi chụp hình diễn ra tại nhà riêng.

Đáng yêu hơn, Phoenix còn tìm cách chui xuống bên dưới phần chân váy xòe rộng của Paris Hilton, khiến buổi chụp hình trở nên náo nhiệt. Trước những tình huống hài hước của hai con nhỏ, nữ người mẫu dí dỏm viết: "Đây mới là thực tế của một buổi chụp ảnh Halloween với hai đứa trẻ mới biết đi".

Những khoảnh khắc đời thường này mang đến góc nhìn gần gũi về cuộc sống gia đình của Paris Hilton, khác với hình ảnh sang trọng thường thấy của cô tại các sự kiện giải trí. Bên cạnh bộ ảnh lấy cảm hứng từ Disney, Paris Hilton còn được biết đến là một trong những ngôi sao Hollywood đặc biệt yêu thích Halloween.

Mỗi năm, nữ người mẫu thường đầu tư nhiều trang phục khác nhau, tái hiện hình tượng của các nhân vật nổi tiếng trong văn hóa đại chúng. Trước đó một tuần, Paris Hilton gây chú ý khi hóa thân thành Britney Spears trong màn trình diễn đình đám tại lễ trao giải MTV Video Music Awards năm 2001.

Cô tái hiện tạo hình của nữ ca sĩ với một con trăn vàng quấn quanh cổ, gợi nhớ tiết mục biểu diễn từng trở thành dấu ấn trong lịch sử nhạc pop. Paris Hilton chia sẻ rằng bản thân luôn dành sự ngưỡng mộ lớn cho Britney Spears, đặc biệt là sự táo bạo khi biểu diễn trên sân khấu cùng một con trăn.

Đây cũng không phải lần đầu nữ người mẫu lựa chọn hóa thân thành người bạn thân lâu năm. Trong những mùa Halloween trước, Paris Hilton từng tái hiện hình ảnh nữ sinh trong MV ...Baby One More Time, bộ jumpsuit đỏ của Oops!... I Did It Again và tạo hình trong MV Toxic.

Dù thường xuyên gây chú ý bằng những màn hóa trang cầu kỳ, bộ ảnh Halloween năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi Paris Hilton có sự đồng hành của chồng và hai con.

Bộ ảnh Halloween năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi Paris Hilton có sự đồng hành của chồng và hai con.

Từ một ngôi sao nổi tiếng với cuộc sống tiệc tùng sôi động, Paris Hilton hiện thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc con và tận hưởng hạnh phúc gia đình. Với nữ người mẫu, Halloween không chỉ là dịp thể hiện sự sáng tạo trong thời trang mà còn trở thành cơ hội lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ bên những người thân yêu.