Người mẫu Mai Anh đăng quang Quán quân Siêu mẫu Quốc tế 2026

Cuộc thi Supermodel International 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 18 đến 24-10-2026. Đại diện Việt Nam là người mẫu Mai Anh, Top 10 Miss Cosmo Vietnam 2025, có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và đào tạo catwalk.

Khoảnh khắc Bùi Quỳnh Hoa trực tiếp trao vương miện cho Mai Anh trên sân khấu chung kết tại Thái Lan, đánh dấu sự tiếp nối đáng tự hào của các thế hệ người mẫu Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Ảnh: Ban tổ chức

Tại chung kết diễn ra chiều 24-10 ở Bangkok, Thái Lan, người mẫu Mai Anh gây chú ý ngay từ màn mở đầu với chiếc đầm gợi cảm, thiết kế phá cách. Tiếp đó, cô thể hiện phong thái tự tin trong phần trình diễn áo tắm (Swimsuit) trước khi nhanh chóng thay đổi diện mạo để bước vào phần thi trang phục dạ hội (Evening Gown).

Không chỉ ghi dấu ấn qua các màn trình diễn trên sân khấu, Mai Anh còn giành giải thưởng phụ Best Fashion Editorial - Ảnh tạp chí thời trang xuất sắc nhất. Với cách tạo dáng ấn tượng, biểu cảm cuốn hút cùng thần thái thanh lịch pha nét cuốn hút, cô đã thể hiện khả năng truyền tải tinh thần thời trang qua từng khung hình.

Mai Anh đăng quang Supermodel International 2026, ghi dấu ấn cho thời trang Việt. Ảnh: Ban tổ chức

Xuyên suốt các phần thi, Mai Anh thể hiện khả năng biến hóa linh hoạt, từ màn mở đầu với thiết kế phá cách, phần trình diễn áo tắm nóng bỏng đến vẻ đẹp quyến rũ, thanh lịch trong trang phục dạ hội. Sự tự tin, khả năng trình diễn và thần thái đã giúp đại diện Việt Nam tạo dấu ấn.

Những màn trình diễn nổi bật góp phần đưa cô chạm tới danh hiệu cao nhất của cuộc thi. Mai Anh chính thức được xướng tên ở ngôi vị Supermodel International 2026 - Siêu mẫu Quốc tế 2026. Cô được trao Vương miện bởi Supermodel International 2022 - Bùi Quỳnh Hoa.

Mai Anh khoe vẻ đẹp quyến rũ, thanh lịch trong trang phục dạ hội. Ảnh: Ban tổ chức

Từ Thái Lan, Mai Anh chia sẻ: “Tôi vô cùng bất ngờ bởi tôi không chuẩn bị gì cho khoảnh khắc này. Tôi thậm chí đã mua vé máy bay để ở lại Thái Lan thêm hai ngày sau khi cuộc thi kết thúc. Tôi nghĩ mình cần thời gian để chữa lành, sau đó trở lại với công việc.

Vậy mà giờ đây, tôi đã ở lại Thái Lan với một cương vị mới - Supermodel International 2026 - Siêu mẫu Quốc tế 2026. Đến với cuộc thi, tôi luôn nghĩ mình sẽ cố gắng hết mình, làm tốt nhất có thể. Hôm nay, trở thành quán quân Siêu mẫu Quốc tế 2026, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới mọi người, cảm ơn các khán giả đã ủng hộ tôi trong suốt chặng đường vừa qua”.

Mai Anh sinh ngày 22-9-1996, đến từ Hải Phòng. Cô sở hữu chiều cao 1m74 cùng số đo ba vòng 84-65-94 cm. Tại Miss Cosmo Vietnam 2025, cô lọt Top 10 chung cuộc, giành giải Miss Sports và vào Top 5 phần thi Người đẹp Biển.

Mai Anh tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ở Thành phố Hồ Chí Minh, là nhà sáng lập Black Swan Academy - một học viện đào tạo năng khiếu và nghệ thuật. Cô cũng chính thức gia nhập Cosmo Academy với vai trò chuyên gia Đào tạo từ tháng 10-2025.

Supermodel International - Siêu mẫu Quốc tế là một trong những cuộc thi tìm kiếm người mẫu trên phạm vi toàn cầu, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành thời trang và văn hóa, được tổ chức tại Thái Lan. Việt Nam là một trong những quốc gia có thành tích ấn tượng tại sân chơi này với hai lần giành giải Quán quân: Siêu mẫu Dương Nguyễn Khả Trang năm 2018 và siêu mẫu Bùi Quỳnh Hoa năm 2022.