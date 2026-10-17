Người mẫu Mai Anh đại diện Việt Nam tham dự Supermodel International 2026

Trên trang web chính thức, Ban Tổ chức cuộc thi cũng đã đăng tải hình ảnh Mai Anh với tư cách đại diện đến từ Việt Nam. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào tối 24-10-2026 tại Bangkok, Thái Lan.

Quán quân Supermodel International 2022 Bùi Quỳnh Hoa (trái) và Top 10 Miss Cosmo Vietnam 2025 Mai Anh. Ảnh: Ban tổ chức.

Trước thềm lên đường chinh phục đấu trường siêu mẫu quốc tế, Bùi Quỳnh Hoa - Quán quân Supermodel International 2022 với những trải nghiệm của bản thân, cô gửi gắm kỳ vọng Mai Anh sẽ luôn nỗ lực, tự tin và gặp nhiều may mắn để đạt thành tích cao tại cuộc thi, tiếp tục mang niềm tự hào về cho Việt Nam.

Mai Anh không giấu được xúc động, bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình để tiếp nối hành trình của Bùi Quỳnh Hoa, tự tin tỏa sáng và chinh phục thành tích ấn tượng tại đấu trường quốc tế.

Mai Anh trưởng thành từ cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2025. Ảnh: Ban tổ chức

Mai Anh sinh ngày 22-9-1996, đến từ Hải Phòng. Tại Miss Cosmo Vietnam 2025, cô lọt Top 10 chung cuộc, giành giải Miss Sports và vào Top 5 phần thi Người đẹp Biển. Mai Anh tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ở Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng, đại học.

Hiện cô hoạt động với vai trò giảng viên, người mẫu chuyên nghiệp, huấn luyện viên và là nhà sáng lập Black Swan Academy – một học viện đào tạo năng khiếu và nghệ thuật. Cô cũng chính thức gia nhập Cosmo Academy với vai trò Chuyên gia Đào tạo từ tháng 10-2025.

Mai Anh sẽ tham dự đêm chung kết dự kiến diễn ra vào tối 24-10-2026 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Ban tổ chức.

Để chuẩn bị cho hành trình tham gia Supermodel International, với kinh nghiệm của một người mẫu chuyên nghiệp và huấn luyện viên catwalk, Mai Anh đã xây dựng cho mình lộ trình tập luyện, rèn luyện toàn diện. Cô duy trì chế độ ăn uống khoa học, tiếp tục tập luyện catwalk, tạo dáng, biểu cảm trước ống kính…

Song song với đó, Mai Anh dành nhiều thời gian trau dồi tiếng Anh giao tiếp và luyện tập ứng xử. Cô cũng tiết lộ đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng khi dành thời gian nghiên cứu về cuộc thi, các thí sinh quốc tế và xu hướng thời trang toàn cầu. “Em tin rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về ngoại hình lẫn nội tâm sẽ giúp em tự tin tỏa sáng tại đấu trường quốc tế”, Mai Anh nhấn mạnh.

Supermodel International (Siêu mẫu Quốc tế) là một trong những cuộc thi tìm kiếm người mẫu trên phạm vi toàn cầu, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành thời trang và văn hóa, được tổ chức tại Thái Lan. Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011 với tên gọi ban đầu là Siêu mẫu châu Á – Thái Bình Dương (Supermodel of Asia Pacific).

Sau đó, cuộc thi chính thức mở rộng quy mô toàn cầu và đổi tên thành Supermodel International để thu hút đại diện từ khắp các châu lục. Việt Nam là một trong những quốc gia có thành tích ấn tượng tại sân chơi này với hai lần giành giải Quán quân: Siêu mẫu Dương Nguyễn Khả Trang năm 2018 và siêu mẫu Bùi Quỳnh Hoa năm 2022.