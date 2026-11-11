Người mẫu Kylie Jenner khoe đường cong nóng bỏng

Theo Page Six, mới đây, Kylie Jenner đã chia sẻ loạt ảnh trên Instagram, kèm dòng chú thích: "Một ngày chủ nhật thật đáng yêu".

Trong những hình ảnh được đăng tải, người đẹp 29 tuổi lựa chọn bộ trang phục thể thao đồng màu nâu chocolate của thương hiệu Alo. Thiết kế gồm áo ngực thể thao dáng ngắn kết hợp quần legging ôm sát, giúp tôn lên vòng eo thon gọn cùng những đường cong cơ thể.

Kylie Jenner đã chia sẻ loạt ảnh trên Instagram.

Đáng chú ý, Kylie Jenner sử dụng chiếc Mercedes-Benz G-Class của mình làm phông nền cho bộ ảnh. Sự kết hợp giữa trang phục thể thao đơn giản và chiếc xe sang mang đến tổng thể vừa khỏe khoắn, vừa thể hiện phong cách sống xa hoa quen thuộc của ngôi sao truyền hình thực tế.

Bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi Kylie Jenner tiếp tục cho thấy sự tự tin với vóc dáng và gu thời trang cá nhân.

Theo Page Six, Kylie Jenner đã hợp tác với thương hiệu thời trang thể thao Alo trong nhiều năm. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh diện những bộ đồ tập đồng màu, đôi khi kết hợp cùng các mẫu túi xách có giá lên đến hàng nghìn USD. Không chỉ Kylie Jenner, mẹ cô là Kris Jenner và chị gái Kendall Jenner cũng từng hợp tác với thương hiệu này.

Đáng chú ý, chiếc áo ngực thể thao mà Kylie Jenner diện trong loạt ảnh mới có giá chưa đến 100 USD, thấp hơn rất nhiều so với thiết kế nội y trị giá 50 triệu USD mà cô từng trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show hồi tháng 10.

Tại sự kiện này, Kylie Jenner gây chú ý khi lần đầu sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret trong mẫu Fantasy Bra xa xỉ do thương hiệu trang sức Jacob & Co thiết kế.

Kylie Jenner sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret.

Chiếc áo được đính viên kim cương vàng 75,54 carat ở vị trí trung tâm, bao quanh bởi 4.409 viên kim cương trắng với tổng trọng lượng lên đến 1.373 carat.

Bên cạnh kiểu dáng ôm sát, màu nâu chocolate trong bộ ảnh mới của Kylie Jenner cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Theo Page Six, các sắc độ nâu đã trở thành xu hướng thời trang từ cuối năm ngoái và tiếp tục được nhiều ngôi sao ưa chuộng.

Trước đó, tại sự kiện LACMA Art+Film Gala diễn ra tối 7/11, Kylie Jenner cũng lựa chọn trang phục mang tông màu đất.

Nữ người mẫu xuất hiện trên thảm đỏ trong chiếc váy Ashi Studio được đính kết cầu kỳ, nổi bật với họa tiết mô phỏng bộ lông của hươu cùng chi tiết tua rua phía sau tựa chiếc đuôi nhỏ.

Từ trang phục thể thao đời thường đến những thiết kế thảm đỏ xa xỉ, Kylie Jenner tiếp tục thể hiện khả năng biến hóa phong cách, đồng thời duy trì sức hút trong làng thời trang quốc tế.