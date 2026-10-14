Người mẫu Kylie Jenner gây choáng khi diện váy lưới táo bạo, khoe dáng nóng bỏng ở tuổi 29

Theo Page Six, Kylie Jenner vừa thực hiện bộ ảnh thời trang cho số mùa Thu - Đông 2026 của tạp chí Wonderland, được công bố ngày 12/10. Ngay từ hình ảnh trang bìa, nữ người mẫu đã gây ấn tượng với phong cách quyến rũ và táo bạo.

Trong ảnh, Kylie Jenner diện chiếc váy lưới màu cam với thiết kế xuyên thấu, để lộ nhiều khoảng hở trên cơ thể. Người đẹp 29 tuổi tạo dáng bằng cách khoanh hai tay trước ngực, mang đến hình ảnh vừa gợi cảm vừa cá tính.

Kylie Jenner vừa thực hiện bộ ảnh thời trang cho số mùa Thu - Đông 2026 của tạp chí Wonderland.

Đáng chú ý, bộ trang phục mà Kylie Jenner lựa chọn là một thiết kế lưu trữ thuộc bộ sưu tập Xuân - Hè 2001 của nhà mốt Jean Paul Gaultier. Việc sử dụng trang phục có tuổi đời 25 năm giúp bộ ảnh mang đậm tinh thần thời trang hoài cổ.

Không dừng lại ở hình ảnh trang bìa, Kylie Jenner còn xuất hiện trong nhiều tạo hình khác nhau dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Drew Vickers.

Ở một khung hình, nhà sáng lập Kylie Cosmetics nằm trên thảm cỏ, diện áo hai dây trắng nhiều lớp thuộc bộ sưu tập cũ của Helmut Lang, kết hợp cùng quần bikini đồng màu.

Trong một bức ảnh khác, cô lựa chọn bodysuit đen của Norma Kamali, phối cùng đôi bốt cao quá gối thuộc thương hiệu Givenchy dưới thời Sarah Burton. Những thiết kế ôm sát tiếp tục tôn lên vóc dáng và phong cách thời trang đặc trưng của Kylie Jenner.

Không dừng lại ở hình ảnh trang bìa, Kylie Jenner còn xuất hiện trong nhiều tạo hình khác nhau dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Drew Vickers.

Khác với nhiều lần xuất hiện trên tạp chí trước đây, Kylie Jenner không thực hiện cuộc phỏng vấn riêng trong số báo lần này. Thay vào đó, những người bạn thân thiết đã chia sẻ về tính cách và con người thật của cô.

Anastasia Karanikolaou, người có hơn 10 năm tình bạn với Kylie Jenner, nhận xét: "Cô ấy có cách khiến tất cả những người xung quanh cảm thấy được yêu thương. Kylie cũng là một trong những người hài hước nhất mà tôi biết. Cô ấy có thể khiến bạn bật cười ngay cả trong ngày tồi tệ nhất và dường như luôn biết khi nào bạn cần điều đó".

Hailey Bieber cũng đồng tình khi cho rằng Kylie Jenner sở hữu khiếu hài hước tự nhiên, không cần cố gắng để tạo tiếng cười.

Trong khi đó, Devon Lee Carlson nhớ lại lần Kylie Jenner tự tay sắp xếp việc di chuyển cho nhóm bạn đến một sự kiện, chuẩn bị cả thiệp mời màu hồng, thời gian đón khách và lịch trình chi tiết.

Khác với nhiều lần xuất hiện trên tạp chí trước đây, Kylie Jenner không thực hiện cuộc phỏng vấn riêng trong số báo lần này.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Kylie Jenner xuất hiện trên Wonderland. Cách đây đúng 10 năm, khi mới 18 tuổi, cô từng lên bìa tạp chí với trang phục nội y cotton trắng và lối trang điểm tối giản.

Thời điểm đó, Kylie Jenner từng chia sẻ: "Không ai thực sự biết tôi là người như thế nào". Khi được hỏi liệu có nhớ sự nổi tiếng nếu một ngày không còn được công chúng chú ý, cô cho biết bản thân sẽ nhớ một phần cuộc sống ấy, nhưng cũng muốn tận hưởng cảm giác được sống như người bình thường.

Sau một thập kỷ, Kylie Jenner vẫn duy trì sức hút trong lĩnh vực giải trí và thời trang. Cô vừa trở lại màn ảnh nhỏ trong mùa 8 của chương trình thực tế The Kardashians, lên sóng từ ngày 8/10 trên Hulu.

Bên cạnh đó, người đẹp còn chuẩn bị đảm nhận vai diễn đáng chú ý đầu tiên trong loạt phim giật gân Bachelorette Weekend. Theo thông tin được công bố, Kylie Jenner sẽ vào vai một cô dâu bị sát hại và được phát hiện trong hồ bơi.

Người đẹp còn chuẩn bị đảm nhận vai diễn đáng chú ý đầu tiên trong loạt phim giật gân Bachelorette Weekend.

Cô đồng thời tham gia sản xuất điều hành dự án cùng chị gái Kim Kardashian. Trước đó, Kylie Jenner từng xuất hiện với một vai khách mời trong bộ phim giả tài liệu The Moment của Charli XCX.

Từ nữ người mẫu đến doanh nhân và nay là những bước thử sức với diễn xuất, Kylie Jenner đang tiếp tục mở rộng hoạt động nghệ thuật. Bộ ảnh mới trên Wonderland một lần nữa cho thấy sức hút của cô sau hơn một thập kỷ được công chúng chú ý.