Người mẫu Kylie Jenner đối mặt nguy cơ tiếp tục bị kiện

Theo Page Six, một nguồn tin tiết lộ Kylie Jenner có thể tiếp tục đối mặt với những vụ kiện mới liên quan đến điều kiện làm việc của nhân viên tại các bất động sản thuộc sở hữu của cô.

"Sẽ còn nhiều vụ kiện khác nhắm vào Kylie. Đây chưa phải là kết thúc. Những cáo buộc mới về cơ bản tương tự các vụ kiện hiện tại", nguồn tin cho biết.

Một nguồn tin tiết lộ Kylie Jenner có thể tiếp tục đối mặt với những vụ kiện mới.

Trong 7 tháng qua, 4 cựu nhân viên, gồm những người giúp việc và một đầu bếp riêng, đã lần lượt khởi kiện Kylie Jenner cùng các công ty và nhân viên liên quan. Các đơn kiện đề cập đến những cáo buộc phân biệt đối xử, quấy rối, sa thải trái pháp luật và vi phạm quy định lao động.

Đáng chú ý, ngày 5/11, cựu giúp việc Dinora Carolina Cabria Amaya nộp đơn kiện tại Tòa án Thượng thẩm Los Angeles. Người này cho biết bắt đầu làm việc cho Kylie Jenner từ tháng 3/2025 với mức lương 40 USD/giờ, thường xuyên làm 6 ngày mỗi tuần nhưng không được trả đầy đủ tiền làm thêm giờ.

Amaya cáo buộc từng bị mắc kẹt hơn một giờ trong phòng chứa quần áo của Kylie Jenner. Khi gọi điện cầu cứu, cô cho rằng người giám sát đã cười nhạo và yêu cầu chờ đợi. Ngoài ra, Amaya khai rằng mình từng bị bình xịt hơi cay vô tình phun vào mặt khi dọn dẹp, sau đó bị chó cắn trong lúc làm việc nhưng không nhận được sự hỗ trợ y tế phù hợp. Cô cho biết bị sa thải ngày 6/2 sau nhiều lần khiếu nại.

Trước đó, ngày 17/4, Angelica Hernandez Vasquez cũng khởi kiện Kylie Jenner, cáo buộc bị phân biệt đối xử vì nguồn gốc Salvador, tôn giáo và tình trạng nhập cư. Ngày 29/4, cựu giúp việc Juana Delgado Soto tiếp tục nộp đơn kiện, cho rằng bản thân thường xuyên bị xúc phạm, chế giễu và đối xử bất công.

Soto còn cáo buộc bị gây khó dễ khi anh trai qua đời. Sau khi gửi thư trực tiếp cho Kylie Jenner để trình bày sự việc, cô cho biết mình bị đe dọa sa thải và yêu cầu không được tiếp xúc với nữ người mẫu.

Sau khi gửi thư trực tiếp cho Kylie Jenner để trình bày sự việc, cô cho biết mình bị đe dọa sa thải và yêu cầu không được tiếp xúc với nữ người mẫu.

Một vụ kiện khác được đệ trình vào tháng 6 bởi cựu đầu bếp riêng, được xác định trong hồ sơ tòa án bằng tên ẩn danh Jane Doe.

Người này cáo buộc bị yêu cầu làm việc nặng nhọc dù đã thông báo đang mang thai có nguy cơ cao. Theo đơn kiện, sau khi làm việc tại một bữa tiệc sinh nhật của con Kylie Jenner vào tháng 2/2025, cô bị xuất huyết và được bệnh viện xác nhận sảy thai vào sáng hôm sau.

Tuy nhiên, đây đều là những cáo buộc từ phía nguyên đơn và chưa được tòa án xác nhận. Trước làn sóng kiện tụng, luật sư Michael Rhodes - đại diện Kylie Jenner đã bác bỏ các cáo buộc.

Ông cho rằng những vụ kiện được cùng một luật sư đứng ra thực hiện nhằm lợi dụng sự chú ý của truyền thông để đòi khoản tiền không chính đáng. "Chúng tôi sẽ không để mình bị đe dọa. Chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi trước những vụ kiện thiếu căn cứ này", phía Kylie Jenner tuyên bố.

Trước làn sóng kiện tụng, luật sư Michael Rhodes - đại diện Kylie Jenner đã bác bỏ các cáo buộc.

Ngược lại, luật sư Della Shaker - đại diện 4 cựu nhân viên, khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi các vụ kiện để bảo vệ quyền lợi của thân chủ.

Hiện cả bốn vụ kiện vẫn đang trong quá trình giải quyết. Những cáo buộc nhắm vào Kylie Jenner, các công ty và nhân viên liên quan chưa được chứng minh tại tòa.