Người mẫu Kylie Jenner có bước tiến mới trong diễn xuất

Kylie Jenner chuẩn bị có bước tiến lớn trong lĩnh vực diễn xuất khi đảm nhận vai chính trong series phim giật gân Bachelorette Weekend - tên gọi tạm thời của dự án. Đây được xem là vai diễn lớn đầu tiên của em gái Kim Kardashian trên màn ảnh.

Kylie Jenner chuẩn bị có bước tiến lớn trong lĩnh vực diễn xuất khi đảm nhận vai chính trong series phim giật gân Bachelorette Weekend.

Cụ thể, theo Deadline, Kylie Jenner không chỉ tham gia diễn xuất mà còn giữ vai trò điều hành sản xuất của Bachelorette Weekend. Series được cho là đang hoàn tất thỏa thuận để được Hulu đặt hàng sản xuất trực tiếp.

Đáng chú ý, Kylie Jenner sẽ tiếp bước chị gái Kim Kardashian khi cùng tham gia dự án với vai trò điều hành sản xuất. Bachelorette Weekend được xây dựng từ kịch bản của nhà văn, biên kịch Lauren Oliver với Kapital Entertainment của nhà sản xuất Aaron Kaplan đứng sau.

Nội dung phim xoay quanh một kỳ nghỉ cuối tuần dành cho cô dâu trước ngày cưới bất ngờ biến thành thảm kịch. Nhân vật cô dâu do Kylie Jenner đảm nhận được phát hiện đã chết dưới hồ bơi, trong khi những người bạn thân nhất của cô đều trở thành nghi phạm.

Nhân vật của Kylie Jenner được mô tả là “ngôi sao Bắc Đẩu của series”, đóng vai trò trung tâm trong việc xâu chuỗi những sự kiện dẫn đến cái chết bí ẩn. Bachelorette Weekend được chuyển thể từ một cuốn sách chưa xuất bản của tác giả Flora Collins.

Theo Deadline, kịch bản ban đầu được gửi tới Kim Kardashian với mục đích mời cô tham gia sản xuất. Ngay sau khi đọc dự án, Kim Kardashian lập tức nghĩ đến em gái và đề xuất Kylie Jenner đảm nhận vai chính. Sau khi được giới thiệu về dự án, Kylie nhanh chóng đồng ý tham gia.

Theo Deadline, kịch bản ban đầu được gửi tới Kim Kardashian với mục đích mời cô tham gia sản xuất.

Ở tuổi 29, Kylie Jenner từng có màn chạm ngõ điện ảnh trong bộ phim giả tài liệu The Moment của Charli XCX. Tác phẩm do A24 phát hành hồi tháng 1, trong đó ngôi sao The Kardashians vào vai một phiên bản hư cấu, châm biếm và được cường điệu hóa của chính mình. Kylie Jenner chỉ xuất hiện trong một phân cảnh ngắn cùng nữ ca sĩ Charli XCX.

Trong khi đó, Kim Kardashian đang ngày càng khẳng định vị trí trong lĩnh vực phim ảnh. Cô vừa đảm nhận vai chính vừa giữ vai trò điều hành sản xuất cho series pháp lý All’s Fair trên Hulu.

Kim Kardashian cũng đóng chính và sản xuất bộ phim The Fifth Wheel của Netflix, đồng thời là điều hành của series dành cho khán giả trẻ Calabasas và chương trình thực tế Team Moms: Baseball vừa lên sóng Paramount+.

Kim Kardashian bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2008 với Disaster Movie. Tuy nhiên, bước đột phá đáng chú ý của cô trong một dự án phim có kịch bản đến vào năm 2024, khi đảm nhận vai chuyên gia quan hệ công chúng Siobhan Corbyn, đóng cùng Emma Roberts trong American Horror Story: Delicate.

Với Bachelorette Weekend, Kylie Jenner được kỳ vọng sẽ có cơ hội chứng minh khả năng diễn xuất trong một vai diễn có chiều sâu hơn, đồng thời chính thức mở rộng sự nghiệp từ lĩnh vực mỹ phẩm và truyền hình thực tế sang màn ảnh.