Người mẫu Kim Kardashian và Paris Hilton bất ngờ vướng tin rạn nứt tình bạn

Theo Page Six, những đồn đoán về tình bạn giữa Kim Kardashian và Paris Hilton xuất hiện sau cuộc phỏng vấn của nhà báo Jonathan Van Meter với The Hollywood Reporter, được đăng tải ngày 23/10.

Jonathan Van Meter là tác giả cuốn tiểu sử Citizen Kim, dự kiến phát hành ngày 27/10. Trong quá trình thực hiện tác phẩm, ông đã liên hệ với nhiều nhân vật có mối quan hệ thân thiết với Kim Kardashian để thu thập thông tin.

Những đồn đoán về tình bạn giữa Kim Kardashian và Paris Hilton xuất hiện sau cuộc phỏng vấn của nhà báo Jonathan Van Meter.

Đáng chú ý, Paris Hilton - người từng thuê Kim Kardashian làm trợ lý và nhà tạo mẫu cá nhân lại không xuất hiện trong danh sách những người được phỏng vấn.

Theo Jonathan Van Meter, ở giai đoạn cuối của quá trình viết sách, ông đã đề nghị Kim Kardashian hỗ trợ liên hệ với Paris Hilton.

"Kim đã kiểm tra và nói rằng Paris đồng ý, nhưng tôi phải làm việc thông qua người đại diện truyền thông của cô ấy", tác giả kể lại.

Điều này khiến Jonathan Van Meter cảm thấy khác thường bởi với những nhân vật khác, Kim Kardashian chỉ cần gửi tin nhắn trực tiếp để họ đồng ý tham gia.

Sau đó, nhà báo gửi trước các câu hỏi và liên hệ với trợ lý của Paris Hilton. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn liên tục bị hủy hoặc dời lịch.

"Cuộc phỏng vấn đã bị hủy 17 lần trong khoảng bốn tháng. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng những lần hủy lịch ấy còn thú vị hơn bất cứ điều gì cô ấy có thể kể với tôi", Jonathan Van Meter chia sẻ. Theo lời tác giả, Kim Kardashian đã rất tức giận khi biết chuyện.

Ông nhận định sự việc dường như khơi lại những khó chịu từ quá khứ giữa hai người, đồng thời ví von đây là tình huống người từng được nâng đỡ nay có vị thế vượt lên người giúp đỡ mình.

Tuy nhiên, một nguồn tin trao đổi với Page Six khẳng định thông tin Kim Kardashian tức giận với Paris Hilton là không chính xác. Nguồn tin cho biết cả hai vẫn tham gia vào những dự án sắp tới của nhau và luôn dành sự ủng hộ cho đối phương. Page Six cũng đã liên hệ với đại diện của Kim Kardashian và Paris Hilton để tìm hiểu thêm về sự việc.

Một nguồn tin trao đổi với Page Six khẳng định thông tin Kim Kardashian tức giận với Paris Hilton là không chính xác.

Thực tế, tình bạn giữa hai ngôi sao từng trải qua không ít thăng trầm. Vào đầu những năm 2000, Kim Kardashian làm trợ lý kiêm nhà tạo mẫu cá nhân cho Paris Hilton. Nhờ thường xuyên xuất hiện bên cạnh người thừa kế tập đoàn khách sạn nổi tiếng, Kim Kardashian dần được công chúng biết đến.

Tuy nhiên, khi tên tuổi Kim Kardashian ngày càng nổi tiếng nhờ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu xa cách. Năm 2008, Paris Hilton từng gây tranh cãi khi đưa ra lời nhận xét khiếm nhã về vòng ba của Kim Kardashian.

Một năm sau, trong cuộc trò chuyện với Howard Stern, Kim Kardashian xác nhận cô đã không liên lạc với Paris Hilton trong vài năm. Nữ người mẫu cũng tiết lộ Paris Hilton từng gọi điện xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi. Đến năm 2011, Kim Kardashian tiếp tục thừa nhận cả hai gần như không còn trò chuyện.

"Tôi luôn nói rằng mỗi người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều có một lý do, một giai đoạn hoặc sẽ ở lại suốt đời. Cô ấy đã ở trong cuộc đời tôi rất lâu", Kim Kardashian chia sẻ với Harper's Bazaar.

Cô nói thêm rằng đôi khi con người trưởng thành, dần xa nhau và nhận ra bản thân không còn nhiều điểm tương đồng như từng nghĩ. Thậm chí, Paris Hilton không có tên trong danh sách khách mời tại đám cưới của Kim Kardashian và Kanye West vào năm 2014.

Dẫu vậy, tình bạn của hai ngôi sao dần được hàn gắn. Năm 2016, họ tái ngộ tại bữa tiệc Giáng sinh do Kris Jenner tổ chức và cùng chụp ảnh thân thiết. Đến năm 2019, Paris Hilton công khai bày tỏ niềm vui khi nối lại tình bạn với Kim Kardashian. "Tôi đã biết cô ấy gần như cả cuộc đời và gần đây chúng tôi có rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ bên nhau", Paris Hilton chia sẻ.

Tình bạn giữa cả hai trải qua nhiều sóng gió.

Năm 2020, Paris Hilton xuất hiện trong chiến dịch quảng bá của thương hiệu do Kim Kardashian sáng lập. Đến tháng 11/2021, Kim Kardashian cũng tham dự đám cưới của Paris Hilton với Carter Reum. Vì vậy, thông tin hai ngôi sao có thể tiếp tục xảy ra bất đồng sau nhiều năm hàn gắn nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Tuy nhiên, đến hiện tại, những nhận định về sự tức giận của Kim Kardashian mới xuất phát từ lời kể của tác giả Jonathan Van Meter, trong khi nguồn tin thân cận lại khẳng định tình bạn giữa hai người vẫn tốt đẹp.