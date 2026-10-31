Người mẫu Kim Kardashian nhận vinh dự đặc biệt, liên quan đến huyền thoại Elizabeth Taylor

Theo Page Six, trong chuyến công tác tại Rome, Italy, nhằm quảng bá bộ phim All's Fair, Kim Kardashian đã có dịp ghé thăm cửa hàng của thương hiệu trang sức cao cấp Bulgari. Tại đây, nữ người mẫu 46 tuổi được dành tặng một trải nghiệm mà cô mô tả là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất.

Đứng sau cuộc gặp gỡ đặc biệt này là Law Roach - nhà tạo mẫu thời trang vừa bắt đầu hợp tác với Kim Kardashian. Anh đã sắp xếp để nữ ngôi sao được tiếp cận một phần bộ sưu tập trang sức ngọc lục bảo và kim cương từng thuộc sở hữu của Elizabeth Taylor.

Kim Kardashian được dành tặng một trải nghiệm mà cô mô tả là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất.

Trong đoạn video ghi lại khoảnh khắc tại cửa hàng, Kim Kardashian không giấu được sự kinh ngạc khi nhìn thấy những món trang sức quý giá được mang ra từ kho lưu trữ của Bulgari.

"Law thực sự đã phải nhờ đến nhiều mối quan hệ. Anh làm được rồi! Tôi không biết anh đã làm điều này bằng cách nào", Kim Kardashian hào hứng chia sẻ khi gọi video cho nhà tạo mẫu.

Law Roach cũng nhấn mạnh đây là một trải nghiệm chưa từng có tiền lệ. Đại diện Bulgari xác nhận việc đưa những món trang sức lịch sử ra để khách hàng trực tiếp đeo thử không phải điều thương hiệu thường xuyên thực hiện.

Đặc biệt, Kim Kardashian được thử chiếc dây chuyền ngọc lục bảo nổi tiếng của Elizabeth Taylor, cùng một đôi hoa tai có thiết kế tương tự. Tuy nhiên, đôi hoa tai này không phải món trang sức gốc từng thuộc sở hữu của cố minh tinh.

"Tôi có thể đeo món trang sức này đi ngủ mỗi đêm", Kim Kardashian hài hước bày tỏ sự yêu thích.

Chiếc dây chuyền ngọc lục bảo là một phần trong bộ trang sức nổi tiếng mà tài tử Richard Burton từng tặng Elizabeth Taylor trong những năm 1960.

Chiếc dây chuyền ngọc lục bảo là một phần trong bộ trang sức nổi tiếng mà tài tử Richard Burton từng tặng Elizabeth Taylor trong những năm 1960.

Thiết kế được chế tác từ những viên ngọc lục bảo Colombia quý hiếm kết hợp kim cương và bạch kim. Riêng chiếc dây chuyền sở hữu 16 viên ngọc lục bảo với tổng trọng lượng gần 61 carat, có thể kết hợp cùng mặt dây chuyền đính viên ngọc lục bảo 23,46 carat.

Sau khi Elizabeth Taylor qua đời năm 2011, bộ trang sức được đưa ra đấu giá tại Christie's. Trong đó, chiếc dây chuyền đạt mức giá hơn 6,13 triệu USD, còn mặt dây chuyền được bán với giá hơn 6,57 triệu USD. Tổng giá trị hai món trang sức lên đến khoảng 12,7 triệu USD. Bulgari sau đó đã mua lại bộ sưu tập để đưa về kho lưu trữ của thương hiệu.

Tổng giá trị hai món trang sức lên đến khoảng 12,7 triệu USD.

Không chỉ bị cuốn hút bởi giá trị và vẻ đẹp của những món trang sức, Kim Kardashian còn tiết lộ cô có mối liên hệ đặc biệt với Elizabeth Taylor. Trong bài đăng trên Instagram, nữ người mẫu kể rằng mình từng may mắn có cuộc trò chuyện qua điện thoại với cố minh tinh về món trang sức nổi tiếng này.

Đáng chú ý, sau khi Elizabeth Taylor qua đời, Kim Kardashian còn có cơ hội bước vào ngôi nhà của bà và tận mắt nhìn thấy những món trang sức vẫn được cất giữ trong két sắt.

"Khi bà qua đời, tôi được đưa đến nhà và nhìn thấy chiếc két chứa toàn bộ trang sức trước khi mọi thứ được chuyển đi. Tôi đã được nhìn thấy mọi thứ trong nhà, những món trang sức vẫn còn trong két, cả đồ đạc và nội thất. Tôi biết nghe có vẻ khó tin", Kim Kardashian chia sẻ.

Tình cảm mà Kim Kardashian dành cho Elizabeth Taylor không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ phong cách thời trang. Tháng 10/2025, cô từng phát hành bộ phim tài liệu Elizabeth Taylor: Rebel Superstar, khai thác cuộc đời và sức ảnh hưởng của huyền thoại điện ảnh.

Vừa đón sinh nhật tuổi 46, Kim Kardashian cho biết trải nghiệm tại Bulgari khiến cô cảm thấy như được tiếp thêm nguồn năng lượng từ thần tượng. Theo nữ người mẫu, Elizabeth Taylor không chỉ truyền cảm hứng về vẻ đẹp, sự lộng lẫy và cá tính mạnh mẽ mà còn ảnh hưởng đến những hoạt động xã hội của cô.

Kim Kardashian cho biết trải nghiệm lần này khiến cô cảm thấy như được tiếp thêm nguồn năng lượng từ thần tượng.

Kim Kardashian đặc biệt nhắc đến những đóng góp nhân đạo của cố minh tinh, đồng thời cho rằng tinh thần ấy đã truyền cảm hứng để cô theo đuổi công việc hỗ trợ người đang thụ án và vận động cải cách hệ thống nhà tù. "Tôi cảm thấy mình vừa được tiếp thêm một chút năng lượng từ bà ấy", Kim Kardashian bày tỏ trước khi rời cửa hàng.

Đối với nữ người mẫu, cơ hội đeo thử bộ trang sức huyền thoại không đơn thuần là trải nghiệm xa xỉ mà còn là khoảnh khắc đặc biệt để kết nối với di sản của một trong những biểu tượng lớn nhất Hollywood.