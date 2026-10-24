Người mẫu Kim Kardashian gây chú ý khi diện váy khoét sâu đi mua sắm cùng mẹ ở Italy

Theo Page Six, ngày 23/10, Kim Kardashian được bắt gặp cùng mẹ là Kris Jenner ghé thăm cửa hàng trang sức Bulgari tại Rome, Italy. Trong lần xuất hiện này, nữ người mẫu 46 tuổi gây ấn tượng khi diện chiếc váy dài màu trắng với phần cổ khoét sâu, kết hợp thiết kế vai và lưng mang phong cách thể thao.

Trang phục ôm sát giúp Kim Kardashian tôn lên vóc dáng quyến rũ, đồng thời mang đến hình ảnh thanh lịch nhưng không kém phần nổi bật. Nữ người mẫu thực tế lựa chọn kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao, để phần tóc dài buông xuống lưng.

Trang phục ôm sát giúp Kim Kardashian tôn lên vóc dáng quyến rũ.

Đáng chú ý, Kim Kardashian không đeo trang sức nổi bật khi xuất hiện tại cửa hàng Bulgari. Page Six nhận định có thể cô muốn dành sự chú ý cho những món trang sức sẽ lựa chọn trong chuyến mua sắm.

Để hoàn thiện tổng thể, Kim Kardashian kết hợp bộ váy với đôi giày cao gót đế xuồng bằng da trắng của Christian Louboutin, thuộc dòng thiết kế hiếm của thương hiệu. Trái ngược với phong cách lộng lẫy của con gái, Kris Jenner lựa chọn trang phục phù hợp hơn cho một buổi dạo phố ban ngày.

Nữ doanh nhân diện quần dài màu đỏ burgundy kết hợp áo khoác vải tweed màu hồng của Chanel. Dù có vẻ ngoài đơn giản hơn, chiếc áo khoác mà Kris Jenner lựa chọn được cho là có giá lên đến 10.800 USD, tương đương khoảng 280 triệu đồng.

Mẹ của nữ người mẫu Kim Kardashian - nữ doanh nhân Kris Jenner.

Màn xuất hiện của hai mẹ con nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi Kim Kardashian vừa bước sang tuổi 46 cách đó hai ngày. Trước chuyến đi đến Italy, nữ người mẫu đã có khoảng thời gian nghỉ dưỡng tại Philippines cùng bạn trai Lewis Hamilton.

Theo Page Six, đây là chuyến đi mang màu sắc lãng mạn, được cặp đôi thực hiện trước thềm sinh nhật Kim Kardashian. Đến đúng ngày sinh nhật, nữ người mẫu tiếp tục tổ chức một bữa tiệc tối riêng tư bên những người bạn thân thiết và gia đình.

Trong dịp đặc biệt này, Kim Kardashian gây ấn tượng khi lần lượt diện hai thiết kế váy kim loại thuộc bộ sưu tập lưu trữ của nhà mốt Paco Rabanne. Những bộ trang phục được chế tác từ các chi tiết kim loại liên kết giúp cô tạo nên vẻ ngoài nổi bật, tiếp tục khẳng định phong cách thời trang táo bạo vốn có.

Sau chuỗi hoạt động mừng sinh nhật, Kim Kardashian di chuyển đến châu Âu để tham dự Liên hoan phim Rome. Theo kế hoạch, bộ phim truyền hình All's Fair có sự tham gia của cô sẽ được giới thiệu tại sự kiện vào ngày 24/10. Đây là dự án do Ryan Murphy thực hiện, được phát hành trên nền tảng Hulu.

Mùa thứ hai của All's Fair dự kiến ra mắt vào ngày 4/11, tiếp tục thu hút sự quan tâm nhờ dàn diễn viên cùng những thiết kế thời trang và trang sức xa xỉ. Trước đó, trong đoạn giới thiệu mùa phim mới, Kim Kardashian từng xuất hiện với chiếc vòng cổ kim cương trị giá khoảng 2,7 triệu USD. Thiết kế được lấy cảm hứng từ viên kim cương Taylor-Burton nổi tiếng gắn liền với huyền thoại điện ảnh Elizabeth Taylor.

Kim Kardashian từng xuất hiện với chiếc vòng cổ kim cương trị giá khoảng 2,7 triệu USD.

Chính vì vậy, màn xuất hiện sắp tới của Kim Kardashian trên thảm đỏ Liên hoan phim Rome cũng được kỳ vọng sẽ mang đến những lựa chọn thời trang đáng chú ý.

Ở tuổi 46, Kim Kardashian vẫn duy trì lịch trình bận rộn giữa hoạt động kinh doanh, thời trang và diễn xuất. Từ chuyến nghỉ dưỡng đón sinh nhật đến lần xuất hiện tại Rome, nữ người mẫu tiếp tục cho thấy sức hút của một trong những cái tên nổi tiếng nhất Hollywood.