Người mẫu Kim Kardashian gây choáng với váy cắt xẻ táo bạo

Theo Page Six, mới đây, Kim Kardashian tham dự buổi chụp ảnh quảng bá dự án All's Fair tại Rome, Italy cùng dàn diễn viên của bộ phim. Tại sự kiện, nữ người mẫu 46 tuổi lựa chọn một bộ váy dài họa tiết chấm bi, gây chú ý với thiết kế ôm sát cơ thể cùng những khoảng hở lớn ở hai bên hông.

Kim Kardashian tham dự buổi chụp ảnh quảng bá dự án All's Fair tại Rome, Italy.

Đáng chú ý, trang phục mà Kim Kardashian diện thực chất là một mẫu váy cưới cao cấp do nhà thiết kế Galia Lahav thực hiện. Thiết kế kết hợp phần corset ôm sát vòng eo với chân váy được đặt thấp trên hông, tạo hiệu ứng tôn lên những đường cong đặc trưng của nữ người mẫu.

Những chi tiết ren mềm mại xuất hiện quanh phần thân trên và chân váy giúp tổng thể trang phục thêm phần nữ tính, đồng thời tạo sự tương phản với những đường cắt xẻ táo bạo. Dù được thiết kế dành cho cô dâu, bộ váy lại mang đến diện mạo khác biệt khi được Kim Kardashian lựa chọn để xuất hiện trước truyền thông.

Để hoàn thiện phong cách, nữ ngôi sao nhờ đến sự hỗ trợ của stylist nổi tiếng Law Roach. Kim Kardashian lựa chọn kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao, kết hợp cùng giày cao gót Jimmy Choo. Đặc biệt, cô không sử dụng trang sức, để bộ váy trở thành điểm nhấn chính.

Không chỉ gây chú ý với trang phục, Kim Kardashian còn có màn tạo dáng độc đáo khi xuất hiện bên hai chú chó đốm Dalmatian. Họa tiết trên cơ thể những chú chó có sự tương đồng với các chấm bi trên chiếc váy, tạo nên tổng thể hình ảnh thú vị.

Kim Kardashian xuất hiện bên hai chú chó đốm Dalmatian.

Trên trang Instagram cá nhân, Kim Kardashian chia sẻ loạt ảnh này kèm dòng chú thích: "Spotted in Rome" (Được bắt gặp ở Rome). Cách chơi chữ của nữ người mẫu khiến bộ ảnh thêm phần ấn tượng, bởi từ "spotted" vừa mang nghĩa được nhìn thấy, vừa gợi liên tưởng đến họa tiết đốm trên trang phục và những chú chó.

Tham dự sự kiện cùng Kim Kardashian còn có các diễn viên Sarah Paulson, Niecy Nash và Naomi Watts. Đây không phải lần đầu Kim Kardashian gây chú ý với phong cách thời trang táo bạo trong chuyến công tác tại Italy. Trước đó, tại buổi công chiếu All's Fair trong khuôn khổ Liên hoan phim Rome hôm 24/10, nữ ngôi sao đã lựa chọn một thiết kế họa tiết da báo nổi bật.

Trang phục thuộc bộ sưu tập Haute Couture Thu 1986 của Saint Laurent, mang đến diện mạo quyến rũ và đậm chất cổ điển. Không chỉ Kim Kardashian, mẹ cô là Kris Jenner cũng trở thành tâm điểm khi xuất hiện với chiếc áo choàng Scorpion từng thuộc sở hữu của huyền thoại điện ảnh Elizabeth Taylor.

Đây không phải lần đầu Kim Kardashian gây chú ý với phong cách thời trang táo bạo trong chuyến công tác tại Italy.

Đáng chú ý, Kris Jenner xác nhận bà đã mua chiếc áo choàng nguyên bản tại một cuộc đấu giá. Sau đó, bà cho Kim Kardashian mượn thiết kế này để sử dụng trong mùa thứ hai của All's Fair. Việc lựa chọn những trang phục có giá trị thời trang và lịch sử cho thấy sự đầu tư đáng kể của Kim Kardashian trong quá trình quảng bá dự án mới.

Theo kế hoạch, All's Fair, dự án truyền hình do Ryan Murphy thực hiện sẽ lên sóng vào ngày 4/11. Trước thời điểm phát hành, Kim Kardashian cùng dàn diễn viên đang tích cực tham gia các hoạt động quảng bá. Với những lần xuất hiện liên tiếp trong các thiết kế nổi bật, nữ người mẫu tiếp tục khẳng định khả năng thu hút sự chú ý của công chúng, không chỉ bằng hoạt động giải trí mà còn thông qua phong cách thời trang táo bạo của mình.