Người mẫu Kim Kardashian gây choáng với chiếc váy trong tiệc sinh nhật tuổi 46

Theo Page Six, mới đây, Kim Kardashian đã chia sẻ trên Instagram loạt hình ảnh ghi lại chuyến nghỉ dưỡng tại Philippines, kết hợp tổ chức tiệc đón sinh nhật tuổi 46 sớm hơn ngày sinh chính thức 21/10.

Trong bữa tối bên bờ biển, nữ người mẫu gây ấn tượng với chiếc váy đến từ thương hiệu Mark Fast. Thiết kế nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cấu trúc đặc biệt, gần như chỉ được tạo nên từ những sợi dây đan kết với nhau.

Hình ảnh được người mẫu Kim Kardashian đăng tải.

Phần thân trên của trang phục sử dụng kỹ thuật thắt nút macramé, với những sợi dây được cố định dọc hai bên cơ thể. Khoảng hở lớn chạy từ vùng ngực xuống thân trên giúp Kim Kardashian khoe vóc dáng quyến rũ.

Dù sở hữu thiết kế tối giản về chất liệu, chiếc váy vẫn tạo nên hiệu ứng thị giác nổi bật nhờ cách xử lý các sợi dây và những khoảng hở được tính toán kỹ lưỡng.

Được biết, trang phục này thuộc bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 vừa ra mắt của Mark Fast. Tuy nhiên, mẫu váy mà Kim Kardashian lựa chọn không trực tiếp xuất hiện trên sàn diễn trong buổi trình làng hồi tháng 9.

Trong loạt ảnh đăng tải, nữ người mẫu còn ghi lại khoảnh khắc thổi nến sinh nhật giữa không gian biển lãng mạn. Đáng chú ý, Kim Kardashian không chia sẻ hình ảnh chụp chung với bạn trai Lewis Hamilton. Tuy nhiên, tay đua Công thức 1 cũng đăng tải những khoảnh khắc từ chuyến đi Philippines trên trang cá nhân, qua đó xác nhận cả hai đã cùng xuất hiện trong kỳ nghỉ này.

Nữ người mẫu còn ghi lại khoảnh khắc thổi nến sinh nhật giữa không gian biển lãng mạn.

Bên cạnh chuyện tình cảm, phong cách thời trang của Kim Kardashian thời gian gần đây cũng có nhiều điểm đáng chú ý khi cô bắt đầu hợp tác với stylist nổi tiếng Law Roach.

Trước đó, vào tháng 9, Law Roach công bố Kim Kardashian là khách hàng mới của mình, kèm hình ảnh nữ ngôi sao diện một thiết kế Yves Saint Laurent cổ điển do Tom Ford thực hiện, thuộc bộ sưu tập Thu/Đông 2004.

Law Roach vốn là một trong những stylist có sức ảnh hưởng tại Hollywood, từng hợp tác với nhiều ngôi sao như Zendaya, Anya Taylor-Joy, Naomi Osaka và Ariana Grande.

Dù từng tuyên bố giải nghệ vào năm 2023, anh vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thời trang, nhưng lựa chọn khách hàng kỹ lưỡng hơn. Trong cuộc phỏng vấn với Bustle, Law Roach dành lời khen cho Kim Kardashian và đánh giá cao khả năng hợp tác của cô.

"Cô ấy là một người cộng tác tuyệt vời, bởi khi sáng tạo cùng cô ấy, bạn có cảm giác như đang đứng trước một tấm toan trắng", stylist nổi tiếng chia sẻ.

Law Roach cũng cho biết anh chỉ nhận lời làm việc khi tìm thấy cảm hứng và có một câu chuyện thời trang thực sự muốn truyền tải. "Tôi cần được truyền cảm hứng. Phải có một câu chuyện để kể hoặc một nhu cầu cụ thể. Chỉ vậy thôi", anh nói.

Hiện Kim Kardashian cũng đang bắt đầu các hoạt động quảng bá cho mùa thứ hai của series All's Fair.

Những hình ảnh khác trong chuyến nghỉ dưỡng của người mẫu Kim Kardashian.

Ở tuổi 46, nữ người tiếp tục duy trì sức hút trong lĩnh vực giải trí và thời trang. Những lựa chọn trang phục táo bạo, đặc biệt là chiếc váy kết từ những sợi dây trong tiệc sinh nhật lần này, cho thấy cô vẫn không ngại thử nghiệm các phong cách mới để tạo dấu ấn riêng.