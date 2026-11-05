Người mẫu Kim Kardashian gây choáng trên thảm đỏ

Theo Page Six, mới đây, người mẫu Kim Kardashian tham dự buổi công chiếu All's Fair tại New York, thu hút sự chú ý với diện mạo quyến rũ và phong cách thời trang táo bạo. Trong lần xuất hiện này, nữ người mẫu lựa chọn chiếc váy dạ hội màu xám được nhà mốt Ashi Studio thiết kế riêng.

Kim Kardashian lựa chọn chiếc váy dạ hội màu xám được nhà mốt Ashi Studio thiết kế riêng.

Trang phục nổi bật với phom dáng corset ôm sát cơ thể, kết hợp chất liệu ren Chantilly, những mảng vải xuyên thấu cùng hàng loạt sợi dây da lộn buông dài. Các chi tiết được sắp xếp khéo léo nhằm tôn lên đường cong của Kim Kardashian, đồng thời tạo hiệu ứng chuyển động khi cô bước đi.

Đáng chú ý, theo Page Six, thiết kế này cần đến 500 giờ để hoàn thiện. Phần đuôi váy thướt tha cùng phụ kiện cổ bằng da lấy cảm hứng từ corset càng làm tăng vẻ ấn tượng cho tổng thể trang phục.

Kim Kardashian kết hợp bộ váy với hoa tai kim cương và chiếc nhẫn đính ba viên kim cương cỡ lớn ở ngón trỏ. Cô hạn chế sử dụng những phụ kiện khác để tập trung sự chú ý vào thiết kế cầu kỳ.

Theo Page Six, thiết kế mà Kim Kardashian diện lần này cần đến 500 giờ để hoàn thiện.

Người đẹp lựa chọn kiểu tóc đuôi ngựa thẳng, rẽ ngôi giữa, kết hợp hai lọn tóc buông nhẹ hai bên gương mặt. Lối trang điểm mắt khói đậm giúp diện mạo của cô thêm sắc sảo.

Thời gian gần đây, Kim Kardashian liên tục gây chú ý với những lựa chọn thời trang khác biệt trong hành trình quảng bá All's Fair, dưới sự đồng hành của stylist nổi tiếng Law Roach.

Tại buổi công chiếu mùa hai của bộ phim ở Mexico City, cô từng xuất hiện trong thiết kế Schiaparelli Haute Couture màu trắng, được chế tác từ silicone lỏng với phần cổ khoét sâu.

Tại sự kiện lần này, Kim Kardashian xuất hiện cùng các bạn diễn Sarah Paulson, Glenn Close, Naomi Watts và Niecy Nash. Tất cả đều lựa chọn trang phục mang tông màu trung tính đồng điệu.

Trước đó, tại Rome, Kim Kardashian lựa chọn trang phục mang cảm hứng váy cưới của Galia Lahav, nổi bật với họa tiết chấm bi và những đường cắt táo bạo ở phần hông. Không chỉ vậy, nữ người mẫu còn gây ấn tượng khi diện hai thiết kế váy kim loại cổ điển của Paco Rabanne trong dịp sinh nhật hồi tháng 10.

Đặc biệt, trong chuyến đi Italy, Kim Kardashian từng có cơ hội đeo thử chiếc vòng cổ ngọc lục bảo Bulgari trị giá 12,7 triệu USD, từng thuộc sở hữu của huyền thoại điện ảnh Elizabeth Taylor. Sự xuất hiện tại New York tiếp tục cho thấy Kim Kardashian đang tận dụng hành trình quảng bá phim để khẳng định dấu ấn thời trang cá nhân.

Bên cạnh vai trò doanh nhân và ngôi sao truyền hình thực tế, Kim Kardashian hiện đẩy mạnh hoạt động diễn xuất thông qua All's Fair, dự án dự kiến lên sóng Hulu vào ngày 4/11.