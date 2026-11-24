Theo Page Six, Kim Kardashian đã có mặt tại Las Vegas (Mỹ) để cổ vũ bạn trai Lewis Hamilton thi đấu tại giải đua F1 Las Vegas Grand Prix 2026. Trong suốt thời gian tham dự sự kiện, nữ người mẫu liên tục thay đổi trang phục, mang đến những diện mạo cá tính và quyến rũ.

Ngày 22/11, Kim Kardashian chia sẻ trên trang Instagram cá nhân loạt ảnh diện trang phục da màu đỏ rực rỡ, kèm dòng chú thích ngắn gọn. Đáng chú ý, nữ người mẫu lựa chọn chiếc quần da thuộc bộ sưu tập năm 2003 của Christian Dior dưới thời nhà thiết kế John Galliano. Thiết kế gây ấn tượng với những đường đan dây táo bạo chạy dọc từ mắt cá chân đến phần hông, để lộ nhiều khoảng da.

Những hình ảnh được Kim Kardashian chia sẻ mới đây.

Kim Kardashian kết hợp chiếc quần với đôi giày cao gót vintage của Roberto Cavalli từ năm 2005, sở hữu những chi tiết dây đan đồng điệu với trang phục. Trong loạt ảnh được thực hiện tại phòng khách sạn, người đẹp 46 tuổi phối quần da cùng áo crop top đỏ và áo khoác da dáng dài màu đen. Ở một số khung hình khác, cô thay đổi phong cách bằng chiếc áo thun trắng được cắt xẻ cá tính.

Khi chính thức xuất hiện tại đường đua, Kim Kardashian tiếp tục lựa chọn sắc đỏ với bộ trang phục da được thiết kế riêng bởi Chrome Hearts. Bộ cánh gồm quần ống loe và áo khoác khóa kéo phía trước, được nữ tỷ phú diện mà không kết hợp áo bên trong.

Việc liên tục lựa chọn trang phục màu đỏ được xem là cách Kim Kardashian thể hiện sự ủng hộ dành cho Lewis Hamilton. Đây vốn là màu sắc đặc trưng của đội đua Ferrari, nơi nam tay đua người Anh đang thi đấu.

Đến buổi tối, Kim Kardashian chuyển sang phong cách đen toàn tập. Cô vẫn trung thành với phom dáng quần da ống loe và áo khoác ôm sát, nhưng thay sắc đỏ nổi bật bằng gam màu đen mạnh mẽ.

Đến buổi tối, Kim Kardashian chuyển sang phong cách đen toàn tập.

Dù nhận được sự cổ vũ từ bạn gái, Lewis Hamilton kết thúc chặng đua tại Las Vegas ở vị trí thứ bảy, trong khi Max Verstappen là người giành chiến thắng.

Bên cạnh việc theo dõi cuộc đua, Kim Kardashian và Lewis Hamilton còn dành thời gian gặp gỡ các nữ tay đua thuộc F1 Academy, giải đua được thành lập nhằm thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ trong lĩnh vực đua xe thể thao.

Chia sẻ về cuộc gặp gỡ này, Kim Kardashian dành lời khen cho các nữ tay đua khi nhận xét họ là những người "không sợ hãi, tập trung và vô cùng truyền cảm hứng".

Dù nhận được sự cổ vũ từ bạn gái, Lewis Hamilton kết thúc chặng đua tại Las Vegas ở vị trí thứ bảy.

Không chỉ mang đậm dấu ấn thời trang cá nhân, những bộ cánh của Kim Kardashian tại Las Vegas lần này còn cho thấy cách nữ người mẫu khéo léo thể hiện tình cảm dành cho Lewis Hamilton thông qua những chi tiết gắn liền với sự nghiệp của bạn trai.