Người mẫu Kim Kardashian diện chiếc váy gần 40 năm tuổi

Theo Page Six, Kim Kardashian mới đây xuất hiện trong chương trình Good Morning America để quảng bá mùa hai của bộ phim All's Fair. Tại đây, nữ người mẫu 46 tuổi gây ấn tượng khi lựa chọn một thiết kế dạ hội thuộc bộ sưu tập thời trang cao cấp Xuân 1989 của nhà mốt Paco Rabanne.

Điểm đặc biệt của chiếc váy nằm ở phần thân trên được tạo thành hoàn toàn từ hàng trăm miếng kim loại hình tròn liên kết với nhau, mang đến hiệu ứng lấp lánh và cấu trúc độc đáo.

Kim Kardashian gây ấn tượng khi lựa chọn một thiết kế dạ hội thuộc bộ sưu tập thời trang cao cấp Xuân 1989 của nhà mốt Paco Rabanne.

Thiết kế có kiểu dáng lệch vai, với một bên tay áo ngắn ở phía trái, kết hợp phần chân váy bằng lụa satin mềm mại, tạo nên sự tương phản giữa chất liệu kim loại cứng cáp và những đường rủ uyển chuyển.

Dù ra đời cách đây 37 năm, chiếc váy vẫn mang vẻ hiện đại và nổi bật khi được Kim Kardashian lựa chọn cho lần xuất hiện trước công chúng.

Đáng chú ý, một thiết kế tương tự từng được rao bán trên nền tảng chuyên kinh doanh thời trang và đồ cổ cao cấp 1stDibs với mức giá 11.500 USD, tương đương khoảng 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ Kim Kardashian hoặc stylist Law Roach đã mua chiếc váy này hay lựa chọn trang phục thông qua hình thức mượn từ các bộ sưu tập thời trang.

Đây không phải lần đầu Kim Kardashian gây chú ý với những thiết kế cổ điển của Paco Rabanne. Trong dịp sinh nhật hồi tháng 10, nữ người mẫu từng diện hai phiên bản váy lưới kim loại thuộc bộ sưu tập thời trang cao cấp Thu 1996 của thương hiệu này.

Không chỉ vậy, trước khi xuất hiện trên sóng Good Morning America, Kim Kardashian còn được bắt gặp diện một chiếc váy khác đến từ bộ sưu tập Thu - Đông 1997 của Dolce & Gabbana.

Thiết kế mang phong cách váy hai dây, kết hợp lớp lưới phủ bên ngoài, tiếp tục thể hiện sự yêu thích của ngôi sao truyền hình đối với những trang phục mang dấu ấn thời trang thập niên 1990.

Đây không phải lần đầu Kim Kardashian gây chú ý với những thiết kế cổ điển của Paco Rabanne.

Thời gian gần đây, Kim Kardashian liên tục lựa chọn những bộ trang phục ấn tượng trong hành trình quảng bá All's Fair. Với sự đồng hành của stylist Law Roach, cô đặc biệt ưu ái các thiết kế lưu trữ từ những nhà mốt danh tiếng.

Theo Page Six, mùa hai của All's Fair chính thức lên sóng Hulu vào ngày 4/11, đồng thời đánh dấu chặng cuối trong lịch trình quảng bá của Kim Kardashian. Việc liên tục xuất hiện trong những thiết kế có tuổi đời hàng chục năm cho thấy nữ doanh nhân đang theo đuổi xu hướng thời trang cổ điển, biến mỗi lần xuất hiện thành một khoảnh khắc đáng chú ý.