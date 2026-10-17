Người mẫu Kendall Jenner bất ngờ lên tiếng về tin đồn đời tư

Theo MyDaily dẫn nguồn People ngày 15/10, Kendall Jenner đã đề cập đến tin đồn hẹn hò với siêu mẫu Cara Delevingne trong tập mới nhất của chương trình truyền hình thực tế The Kardashians.

Trong cuộc trò chuyện, Kendall Jenner cho biết cô muốn một lần làm rõ những suy đoán kéo dài về mối quan hệ giữa mình và người bạn thân lâu năm.

"Tôi nghĩ chúng ta cần làm rõ chuyện này. Vì chúng ta quá yêu quý nhau nên mọi người vẫn cho rằng tôi là người đồng tính nữ. Nhưng tôi không phải. Cậu hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai, đúng không?", Kendall Jenner chia sẻ.

Kendall Jenner cho biết cô muốn một lần làm rõ những suy đoán kéo dài về mối quan hệ giữa mình và người bạn thân lâu năm.

Trước lời tâm sự của bạn thân, Cara Delevingne lập tức xác nhận: "Tôi có thể đảm bảo rằng cậu không phải người đồng tính nữ".

Tuy nhiên, cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn khi Kendall Jenner tiếp tục đưa ra những suy nghĩ khá cởi mở về khả năng hẹn hò với phụ nữ.

"Thực ra, tôi nghĩ việc có khoảng thời gian vui vẻ bên một cô gái cũng không phải điều gì tệ. Trở thành người đồng tính nữ có vẻ cũng thú vị và tuyệt vời, thậm chí có khi còn thoải mái hơn. Bởi đàn ông thật sự rất tệ", nữ người mẫu thẳng thắn bày tỏ.

Không dừng lại ở đó, Kendall Jenner còn bất ngờ nhắc đến khả năng phát triển mối quan hệ tình cảm với chính Cara Delevingne.

"Tôi không phản đối chuyện có quan hệ thân mật với cậu, Cara. Chỉ là từ trước đến nay, tôi chưa từng nghĩ đến việc muốn hẹn hò với một người phụ nữ", Kendall Jenner nói.

Ngay sau phát ngôn táo bạo, người đẹp tự bật cười và thừa nhận: "Có lẽ tôi đã uống quá nhiều rượu vang rồi. Tôi cần bình tĩnh lại một chút".

Về phía Cara Delevingne, nữ siêu mẫu tỏ ra thích thú trước những chia sẻ của bạn thân.

"Tình huống này thú vị thật đấy! Cứ như thể cậu vừa uống phải thuốc khiến mình phải nói thật vậy. Thế nếu nhất định phải hẹn hò với một cô gái, cậu sẽ chọn ai?", Cara Delevingne đặt câu hỏi.

Không chút do dự, Kendall Jenner đáp: "Tất nhiên là cậu rồi! Vì trong số những người phụ nữ tôi quen biết, chỉ có cậu là người sẽ đối xử với tôi tốt nhất".

Màn đối đáp giữa hai nữ người mẫu đình đám mang đến không khí vui vẻ cho chương trình, đồng thời thu hút sự chú ý bởi cách Kendall Jenner thoải mái nói về những tin đồn liên quan đến đời sống cá nhân.

Kendall Jenner và Cara Delevingne vốn có mối quan hệ bạn bè thân thiết trong nhiều năm. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện thời trang và duy trì tình bạn gắn bó.

Kendall Jenner và Cara Delevingne vốn có mối quan hệ bạn bè thân thiết trong nhiều năm.

Chính sự gần gũi này từng khiến một bộ phận công chúng đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, qua những chia sẻ mới nhất, Kendall Jenner đã trực tiếp phủ nhận việc mình là người đồng tính nữ.

Theo thông tin được MyDaily đề cập, Kendall Jenner hiện đang hẹn hò với nam diễn viên Jacob Elordi (29 tuổi).

Kendall Jenner hiện đang hẹn hò với nam diễn viên Jacob Elordi.

Dù đưa ra những phát ngôn gây bất ngờ về chuyện tình cảm, Kendall Jenner vẫn cho thấy sự thoải mái khi trò chuyện cùng bạn thân. Những chia sẻ trong The Kardashians cũng phần nào phản ánh cách nữ siêu mẫu đối diện với các đồn đoán về cuộc sống riêng tư sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí.