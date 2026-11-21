Theo Page Six, tại hội nghị DealBook Summit của New York Times diễn ra ngày 18/11 ở New York (Mỹ), Hailey Bieber đã có những chia sẻ thẳng thắn về tác động của sự thù ghét trên mạng xã hội đối với sức khỏe tinh thần.

Nhắc lại thời điểm những tranh cãi liên quan đến Selena Gomez lên đến đỉnh điểm, nữ người mẫu tiết lộ cô từng phải đối mặt với hàng loạt bình luận ác ý mỗi ngày. "Ngày nào cũng có người bảo tôi hãy tự kết liễu cuộc đời mình trong phần bình luận. Tôi đã trải qua khoảng thời gian mà mọi người thậm chí còn hét vào mặt tôi trên đường phố", Hailey Bieber chia sẻ.

Hailey Bieber đã có những chia sẻ thẳng thắn về tác động của sự thù ghét trên mạng xã hội đối với sức khỏe tinh thần.

Người mẫu 29 tuổi nhớ lại việc một số cửa hàng đồ uống từng xuất hiện những chiếc lọ tiền boa đặt tên cô và Selena Gomez để khách hàng lựa chọn, biến mối quan hệ giữa hai người thành chủ đề so sánh công khai. Hailey thừa nhận bản thân khi ấy quá nhạy cảm để có thể phớt lờ những lời công kích. Áp lực kéo dài khiến cô bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực về sự tồn tại của chính mình.

"Tôi chưa từng trải qua điều gì như vậy trước đây. Cách mọi người đối xử khiến tôi cảm thấy có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình không còn ở đây nữa", nữ người mẫu nói.

Sau nhiều năm đối diện với sự soi xét, Hailey cho biết cô đã dần xây dựng được khả năng chịu đựng trước những bình luận tiêu cực. Hiện tại, bà xã Justin Bieber cố gắng kiểm soát thời gian sử dụng mạng xã hội, dù thừa nhận điều này không dễ dàng bởi các nền tảng trực tuyến luôn hiện diện trong cuộc sống hằng ngày.

Hiện tại, bà xã Justin Bieber cố gắng kiểm soát thời gian sử dụng mạng xã hội.

Hailey cũng cho biết cô vẫn có những lúc thiếu tự tin khi so sánh bản thân với người khác trên Internet. Tuy nhiên, nữ người mẫu không muốn che giấu những cảm xúc ấy, bởi cô hy vọng có thể trò chuyện cởi mở với các con về những ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội trong tương lai.

"Tôi muốn có thể trò chuyện với các con về điều đó, để khi chúng cảm thấy như vậy, chúng biết rằng mẹ cũng từng trải qua những cảm xúc tương tự và chúng ta có thể cùng nhau đối diện", Hailey chia sẻ.

Trước đó, Hailey Bieber và Selena Gomez nhiều năm liên tục bị công chúng đặt lên bàn cân vì đều từng có quan hệ tình cảm với Justin Bieber. Justin và Selena bắt đầu hẹn hò từ năm 2010, trải qua nhiều lần chia tay rồi tái hợp trước khi chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ vào năm 2018. Không lâu sau, Justin Bieber đính hôn với Hailey và cả hai kết hôn vào tháng 9 cùng năm.

Dù Hailey và Selena từng công khai thể hiện thiện chí với nhau, thậm chí chụp ảnh chung vào năm 2022, những đồn đoán về mâu thuẫn giữa hai người vẫn liên tục xuất hiện. Đến tháng 6/2025, việc cả hai không còn theo dõi nhau trên Instagram tiếp tục làm dấy lên nghi vấn bất hòa.

Hailey và Selena từng công khai thể hiện thiện chí với nhau, thậm chí chụp ảnh chung vào năm 2022.

Qua những chia sẻ mới nhất, Hailey Bieber cho thấy phía sau các cuộc tranh cãi kéo dài trên mạng xã hội là những tổn thương tinh thần mà người trong cuộc phải đối diện, ngay cả khi họ là những ngôi sao nổi tiếng.