Theo Page Six, mới đây, Hailey Bieber xuất hiện tại hội nghị New York Times DealBook Summit với bộ trang phục lấy cảm hứng từ Carolyn Bessette Kennedy - biểu tượng thời trang nổi tiếng của nước Mỹ.

Người mẫu Hailey Bieber lựa chọn áo khoác cài khuy không cổ của Yohji Yamamoto, kết hợp cùng chân váy màu kem. Đây là bản tái hiện bộ trang phục từng được Carolyn Bessette Kennedy diện tại sự kiện từ thiện của Robin Hood Foundation vào tháng 6/1998.

Hailey Bieber xuất hiện tại hội nghị New York Times DealBook Summit với bộ trang phục lấy cảm hứng từ Carolyn Bessette Kennedy.

Hailey Bieber hoàn thiện diện mạo bằng đôi giày cao gót màu đen, mái tóc buông xõa tự nhiên cùng chiếc băng đô mang đậm dấu ấn thời trang của Carolyn Bessette Kennedy. Trong khi đó, ở phiên bản cách đây 28 năm, Carolyn Bessette Kennedy lựa chọn kiểu tóc đuôi ngựa gọn gàng, kết hợp giày cao gót mũi nhọn màu be.

Dù có sự khác biệt trong cách sử dụng phụ kiện, cả hai đều thể hiện tinh thần thời trang tối giản, đề cao phom dáng và sự tinh tế thay vì những chi tiết trang trí cầu kỳ. Đáng chú ý, bộ trang phục nguyên bản của Carolyn Bessette Kennedy từng được đưa ra đấu giá hồi đầu năm nay. Ban đầu, thiết kế được định giá từ 2.000 đến 3.000 USD nhưng cuối cùng được bán với mức giá 12.500 USD.

Dù có sự khác biệt trong cách sử dụng phụ kiện, cả hai đều thể hiện tinh thần thời trang tối giản, đề cao phom dáng và sự tinh tế thay vì những chi tiết trang trí cầu kỳ.

Tuy nhiên, đại diện của Hailey Bieber xác nhận với Vogue rằng trang phục nữ người mẫu diện không phải món đồ từng thuộc sở hữu của Carolyn Bessette Kennedy. Đồng hành cùng Hailey Bieber tại sự kiện còn có ông xã Justin Bieber. Trái ngược với vẻ ngoài thanh lịch của vợ, nam ca sĩ lựa chọn phong cách đường phố phóng khoáng với áo khoác da, sơ mi xanh oversized, quần đen rộng và kính màu đỏ.

Đây không phải lần đầu Hailey Bieber thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho phong cách của Carolyn Bessette Kennedy. Hồi tháng 9, cô từng diện thiết kế Cerruti được Narciso Rodriguez điều chỉnh, giống mẫu váy mà cố biểu tượng thời trang mặc trong buổi tiệc trước lễ cưới năm 1996.

Tại lễ trao giải WWD Beauty Inc. Awards tối 17/11, Hailey Bieber cũng lựa chọn trang phục đen - trắng của Calvin Klein Collection khi nhận giải Thương hiệu của năm.

Đây không phải lần đầu Hailey Bieber thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho phong cách của Carolyn Bessette Kennedy.

Carolyn Bessette Kennedy từng làm việc tại Calvin Klein từ năm 1988 đến 1996, đồng thời là người bạn thân thiết và nàng thơ của nhà thiết kế này. Gần ba thập kỷ trôi qua, phong cách thời trang tối giản của bà vẫn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều ngôi sao đương đại, trong đó có Hailey Bieber.