Người mẫu Hailey Bieber gây chú ý khi diện váy lấy cảm hứng từ Carolyn Bessette Kennedy

Hailey Bieber tiếp tục gây chú ý với phong cách thời trang mang đậm dấu ấn thập niên 1990 khi xuất hiện tại một sự kiện ở London trong thiết kế gợi nhớ đến chiếc váy Carolyn Bessette Kennedy từng mặc trong bữa tiệc diễn tập trước đám cưới năm 1996.

Cụ thể, mới đây, Hailey Bieber tham dự một sự kiện tại Harry’s Bar ở London. Nữ người mẫu lựa chọn một chiếc váy midi vintage có phần cổ khoét sâu, được lấy cảm hứng từ thiết kế mà Carolyn Bessette Kennedy từng diện trong bữa tối diễn tập trước đám cưới với John F. Kennedy Jr. vào năm 1996.

Hailey Bieber tham dự một sự kiện tại Harry’s Bar ở London.

Hailey Bieber và stylist Dani Michelle đã tìm thấy thiết kế vintage này thông qua My Runway Archive. Chiếc váy được lấy cảm hứng từ mẫu thiết kế do nhà thiết kế Narciso Rodriguez thực hiện cho Carolyn Bessette Kennedy.

Narciso Rodriguez cũng chính là người đứng sau chiếc váy cưới thực sự của Carolyn Bessette Kennedy. Sau đám cưới kín tiếng của Carolyn và John F. Kennedy Jr., thiết kế này giúp tên tuổi Rodriguez được chú ý mạnh mẽ hơn. Ông sau đó giới thiệu một phiên bản tương tự trong bộ sưu tập Cerruti thứ ba vào năm 1997.

Tuy nhiên, phiên bản xuất hiện trên sàn diễn có sự khác biệt đáng kể khi được thực hiện bằng kỹ thuật lưới xuyên thấu đính các hạt caviar màu nude. Để Carolyn mặc trong tuần lễ cưới tại Cumberland Island, Georgia, Rodriguez đã thêm một lớp váy lót satin màu nude bên trong.

Thời điểm Carolyn Bessette Kennedy chuẩn bị kết hôn, Rodriguez đang làm cố vấn cho Cerruti và thiết kế bộ sưu tập với Carolyn là một trong những nguồn cảm hứng quan trọng.

Đáng chú ý, My Runway Archive cũng xác nhận chiếc váy Hailey Bieber mặc không phải chính xác chiếc váy mà Carolyn từng diện trước ngày cưới. Điều này càng khiến câu chuyện về những bộ trang phục nổi tiếng của biểu tượng thời trang quá cố trở nên bí ẩn.

Kate Moss - một người bạn thân và cũng là nàng thơ nổi tiếng của Rodriguez từng diện chiếc váy này trong một quảng cáo cho Cerruti.

Cho đến nay, nhiều người vẫn không biết chính xác những món đồ thời trang cá nhân của Carolyn Bessette Kennedy đang ở đâu, bao gồm cả chiếc váy cưới mang tính biểu tượng và chiếc nhẫn đính hôn của cô. Một số trang phục nổi tiếng từng được đưa ra đấu giá, nhưng số phận của nhiều món đồ riêng tư khác vẫn chưa được xác định sau khi Carolyn qua đời trong vụ tai nạn máy bay năm 1999. Các chuyên gia nói với Page Six Style rằng nhiều khả năng những món đồ này đã được gia đình cô lưu giữ.

Carolyn Bessette Kennedy cũng không phải người nổi tiếng duy nhất từng diện thiết kế này. Kate Moss từng mặc chiếc váy trong một chiến dịch quảng cáo đầy cuốn hút của Cerruti. Kate Moss vốn đã quen biết Rodriguez từ thời ông làm việc tại Calvin Klein, nơi cô được Carolyn Bessette Kennedy lựa chọn làm người mẫu cho thương hiệu.

Đây cũng không phải lần đầu Hailey Bieber tìm cảm hứng từ phong cách của Carolyn Bessette Kennedy. Nữ người mẫu thường xuyên theo đuổi phong cách tối giản, đời thường đặc trưng của Carolyn trong thập niên 1990.

Mùa xuân năm nay, Hailey Bieber từng tái hiện một thiết kế váy ren xuyên thấu ánh ngọc trai từng được Kelly, vợ cũ của Calvin Klein và một người bạn thân của Carolyn Bessette Kennedy diện vào năm 1992.