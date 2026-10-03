'Người mẫu gầy nhất Việt Nam' bán trà muối ớt ở vỉa hè

Cao Ngân có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Cô được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi Á quân Vietnam's Next Top Model 2014. Năm 2017, nữ người mẫu tiếp tục gây chú ý khi trở lại Vietnam's Next Top Model với vóc dáng gầy gò, nhận nhiều bình luận từ công chúng.

Sau thời gian tập trung cải thiện sức khỏe, Cao Ngân trở lại với công việc người mẫu. Năm 2023, cô tham gia The New Mentor và được lựa chọn vào đội của Hương Giang.

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Sau khi xuất hiện tại Vietnam's Next Top Model 2017 với cân nặng chỉ hơn 40 kg, Cao Ngân từng được truyền thông và công chúng gọi là "người mẫu gầy nhất Việt Nam". Hình ảnh của cô nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Cao Ngân từng chia sẻ việc sụt cân thời điểm đó xuất phát từ vấn đề sức khỏe, không phải chủ ý xây dựng hình ảnh. Sau chương trình, cô dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và từng bước cải thiện vóc dáng.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Cao Ngân cũng tìm hướng đi khác để tạo thêm thu nhập. Theo nữ người mẫu, sau đại dịch Covid-19, hoạt động trong lĩnh vực thời trang chưa thực sự sôi động, trong khi công việc người mẫu vốn không có lịch trình ổn định.

Từ đó, Cao Ngân quyết định kinh doanh trà muối ớt tại quê nhà Kiên Giang. Từng học ngành quản trị kinh doanh và có niềm yêu thích với việc kinh doanh, cô lựa chọn mô hình xe trà nhỏ do nguồn vốn ban đầu không lớn. Nữ người mẫu cũng tự học pha chế và tìm hiểu công thức để tạo ra sản phẩm mang thương hiệu "Ngân Đơ".

Mô hình kinh doanh nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Sau một thời gian bán trà tại quê nhà, Cao Ngân đưa mô hình lên TP.HCM và mở một điểm bán nhỏ tại quận 7 theo hình thức vỉa hè.

Hình ảnh nữ người mẫu trực tiếp đứng bán trà, phục vụ khách vào những thời điểm đông người khiến nhiều khán giả bất ngờ. Tuy nhiên, Cao Ngân cho rằng việc một người mẫu kinh doanh đồ uống vỉa hè là điều bình thường.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, cô chia sẻ việc kinh doanh thêm một lĩnh vực bên cạnh nghề chính là lựa chọn của nhiều đồng nghiệp nhằm chủ động hơn về tài chính, bởi nghề người mẫu không phải lúc nào cũng có lịch làm việc đều đặn. Với Cao Ngân, xe trà còn giúp tạo thêm công việc và thu nhập cho người thân trong gia đình.

Nữ người mẫu không xem việc kinh doanh trà là dấu hiệu từ bỏ nghề người mẫu. Cô cho biết vẫn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc thời trang đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh. Cao Ngân cũng khẳng định việc đứng bán trà vỉa hè không ảnh hưởng đến hình ảnh của cô trong showbiz.

Sau nhiều năm hoạt động trong nghề mẫu, Cao Ngân lựa chọn cuộc sống chủ động hơn khi song song theo đuổi thời trang và kinh doanh. Từ một xe trà nhỏ tại Kiên Giang đến điểm bán ở TP.HCM, cô mở rộng công việc sang lĩnh vực mới thay vì chỉ tập trung vào một nghề.