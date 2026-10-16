Người mẫu 35 tuổi khoe body sexy nghẹt thở

Trên trang cá nhân, người mẫu Emma-Louise Connolly vừa chia sẻ loạt ảnh quảng cáo nội y gây sốt, khoe đường cong nghẹt thở trong những thiết kế sexy.

Người mẫu vừa khoe trọn vóc dáng đáng kinh ngạc trong loạt nội y ren vô cùng gợi cảm khi trở thành gương mặt đại diện cho BST mới hợp tác giữa Marks & Spencer (M&S) và Coco de Mer.

Emma-Louise Connolly khiến người xem không thể rời mắt trong loạt ảnh nóng bỏng tôn lên phom dáng tuyệt đẹp cùng vòng 1 đầy đặn.

Trong dòng trạng thái đính kèm, người đẹp nhắc đến 2 con của mình là bé Bonnie (4 tuổi) và Levi (17 tháng tuổi). Cô chia sẻ thấy rất tự hào về cơ thể sau 2 lần sinh con.

Trong các shoot hình, Emma-Louise Connolly trông cực kỳ cuốn hút khi ngả lưng trên giường trong bộ nội y với áo khoác kimono gợi cảm. Một góc chụp khác được thực hiện bên bồn tắm, nơi cô diện bộ nội y hai mảnh màu xanh lục điểm xuyết những sợi chỉ vàng tinh tế. Sau đó, Emma-Louise Connolly tiếp tục chụp hình với áo khoác lụa màu đỏ rượu quyến rũ kết hợp cùng áo lót ren. Thật khó tin cô đã 35 tuổi và đã qua 2 lần sinh nở.

Emma-Louise Connolly nói nếu nhận lời mời từ vài năm trước, chắc chắn cô sẽ không dám nhận nhưng lần này cô hoàn toàn tự tin với cơ thể của mình nên đồng ý hợp tác với 1 đội ngũ tuyệt vời.

Emma-Louise Connolly sinh năm 1991, là người mẫu sở hữu trang cá nhân hơn nửa triệu người theo dõi. Cô kết hôn với Oliver Proudlock - ngôi sao chương trình Made In Chelsea vào năm 2020.

Ảnh, video: IGNV