Người mắc tiểu đường đối mặt nhiều bệnh cùng lúc

Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam (VUNA) vừa tổ chức hội nghị khoa học cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm gia tăng trên nhóm bệnh nhân nền và người cao tuổi.

Theo thống kê, dự báo đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên tại Việt Nam sẽ xấp xỉ 18 triệu người, tăng gần 4 triệu người so với thời điểm năm 2024.

Đáng lo ngại hơn, khoảng 2/3 số người từ 60 tuổi hiện đang mang trong mình các bệnh lý nền và có tới hơn 50% trong số đó phải đối mặt với nhiều bệnh nền cùng một lúc.

Hội nghị thu hút đông đảo các bác sĩ, nhà khoa học. Ảnh: Bùi Thư

Thực tế ghi nhận khoảng 20% đến 25% người trên 65 tuổi tại Việt Nam mắc đái tháo đường, và có khoảng 24% bệnh nhân thuộc nhóm này gặp biến chứng nặng nề trên thận.

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu lão khoa tại một số bệnh viện lớn cũng chỉ ra tỷ lệ người cao tuổi mắc bệnh thận mạn tính lên tới mức 49,3%.

Tại hội nghị khoa học, các chuyên gia y tế nhận định bệnh đái tháo đường và bệnh thận mạn khiến hệ thống miễn dịch của cơ thể bị suy yếu, giảm hiệu quả bảo vệ đáng kể, đặc biệt là ở nhóm người cao tuổi.

Theo đó, bệnh nhân đái tháo đường thường xuyên đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp, viêm phổi, nguy cơ mắc zona cao hơn 38% và bị gia tăng đáng kể nguy cơ mắc virus hợp bào hô hấp (RSV) ở mức độ nặng.

Tương tự, bệnh nhân mắc bệnh thận mạn bị tăng 29% nguy cơ mắc zona thần kinh, đồng thời tăng nguy cơ nhiễm trùng và khiến diễn biến bệnh RSV trở nên nghiêm trọng hơn.

PGS.TS.BS Nguyễn Khoa Diệu Vân, Phó Chủ tịch Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam nhấn mạnh sự suy giảm miễn dịch theo tuổi tác kết hợp với các yếu tố bệnh nền sẽ khiến cho các đợt nhiễm trùng trở nên cực kỳ nặng nề.

Do đó, người bệnh đái tháo đường cần nhận thức rõ ràng rằng việc tiêm chủng chính là một phần của lá chắn miễn dịch, đóng vai trò quan trọng không kém gì công tác kiểm soát đường huyết, huyết áp hay mỡ máu.

Đồng quan điểm phòng ngừa chủ động này, hướng dẫn của KDIGO 2024 về quản lý bệnh thận mạn cũng đề cập chương trình tiêm chủng là một trong những giải pháp can thiệp chủ động hàng đầu giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện cho người bệnh.