Người mắc cúm A có nên uống nước tía tô?

1. Nước tía tô có lợi ích gì với người mắc cúm A?

NỘI DUNG 1. Nước tía tô có lợi ích gì với người mắc cúm A? 2. Cách uống nước tía tô khi bị cúm A 3. Điều trị cúm A thế nào để hạn chế biến chứng?

Tía tô là loại rau gia vị quen thuộc, được sử dụng trong ẩm thực và y học cổ truyền. Lá tía tô chứa một số hợp chất thực vật, trong đó có polyphenol và flavonoid, được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa và chống viêm trong các mô hình thực nghiệm.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất có trong tía tô. Tuy nhiên, những kết quả này không đồng nghĩa với việc ăn lá tía tô hoặc uống nước tía tô có thể điều trị nhiễm virus cúm ở người.

Hiện chưa có đủ bằng chứng lâm sàng để khẳng định nước tía tô giúp tiêu diệt virus cúm A, hạ sốt, giảm ho hoặc rút ngắn thời gian mắc bệnh. Vì vậy, không nên xem đây là phương pháp điều trị đặc hiệu cho bệnh cúm.

Người mắc cúm A vẫn có thể uống nước lá tía tô nếu yêu thích và không có phản ứng bất lợi. Khi dùng dưới dạng nước ấm, thức uống này góp phần bổ sung dịch cho cơ thể, nhất là khi người bệnh sốt và ra nhiều mồ hôi. Dù vậy, lợi ích này chủ yếu đến từ việc uống đủ nước, không phải tác dụng kháng virus đã được chứng minh của tía tô.

2. Cách uống nước tía tô khi bị cúm A

Nước tía tô có thể là thức uống bổ sung dịch khi mắc cúm A nhưng chưa được chứng minh có tác dụng điều trị bệnh. Ảnh perilla tea

Nếu muốn sử dụng, người bệnh có thể rửa sạch lá tía tô, nấu với nước sạch và uống khi còn ấm vừa phải. Nên dùng lượng vừa phải, không cần nấu quá đặc hoặc thêm nhiều đường.

Nước tía tô không nên thay thế hoàn toàn nước lọc, dung dịch bù nước khi có chỉ định hoặc các loại thức uống khác phù hợp với tình trạng sức khỏe. Người bệnh cần uống đủ nước, ăn thức ăn mềm, dễ tiêu nếu mệt mỏi và nghỉ ngơi đầy đủ.

Không nên tự ý dùng tinh dầu tía tô hoặc các chế phẩm cô đặc với mục đích điều trị cúm A. Những sản phẩm này không tương đương với nước lá tía tô thông thường, đồng thời có thể gây tác dụng không mong muốn nếu sử dụng không đúng cách.

Người đang dùng thuốc điều trị bệnh nền, có tiền sử dị ứng với tía tô hoặc xuất hiện biểu hiện bất thường sau khi uống cần ngừng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ.

3. Điều trị cúm A thế nào để hạn chế biến chứng?

Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus cúm gây ra. Phần lớn trường hợp nhẹ có thể hồi phục khi được chăm sóc phù hợp. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể dẫn đến biến chứng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính.

Người bệnh nên nghỉ ngơi, uống đủ nước, ăn uống phù hợp và theo dõi diễn biến triệu chứng. Không tự ý dùng kháng sinh để điều trị cúm vì kháng sinh không có tác dụng tiêu diệt virus.

Thuốc kháng virus có thể được bác sĩ chỉ định tùy theo tình trạng bệnh và nguy cơ biến chứng. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), thuốc kháng virus cúm phát huy hiệu quả tốt nhất khi bắt đầu trong vòng 1 - 2 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao, có triệu chứng nặng hoặc bệnh tiến triển cần được đánh giá y tế sớm; không nên trì hoãn việc khám để thử các biện pháp dân gian.

Nếu xuất hiện khó thở, đau ngực, lú lẫn, mất nước rõ rệt hoặc tình trạng sốt, ho đã đỡ nhưng sau đó trở nặng, người bệnh cần được khám ngay.

Nước tía tô có thể là thức uống bổ sung dịch khi mắc cúm A nhưng chưa được chứng minh có tác dụng điều trị bệnh. Điều quan trọng vẫn là chăm sóc đúng cách, theo dõi dấu hiệu cảnh báo và sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.