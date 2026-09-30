Người mắc bệnh thận mạn, đái tháo đường cần lưu ý nguy cơ bệnh truyền nhiễm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Khoa Diệu Vân chia sẻ về vai trò của phòng ngừa nhiễm trùng trong quản lý toàn diện bệnh đái tháo đường. (Ảnh: Hội Tiết niệu-Thận học Việt Nam)

Tại Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 20 của Hội Tiết niệu-Thận học Việt Nam với sự đồng hành của GSK Việt Nam có nhiều nội dung liên quan chăm sóc người mắc bệnh mạn tính trước nguy cơ bệnh truyền nhiễm được cập nhật kịp thời; đồng thời thảo luận các biện pháp dự phòng phù hợp.

Các chuyên gia cho biết, riêng các bệnh đái tháo đường, bệnh thận mạn có thể khiến hệ thống miễn dịch suy yếu hơn và kém hiệu quả hơn. Các nghiên cứu cho thấy người bệnh đái tháo đường có thể thường xuyên mắc nhiễm trùng đường hô hấp và viêm phổi hơn; nguy cơ mắc zona cao hơn 38%; làm gia tăng nguy cơ mắc virus hợp bào hô hấp (RSV) mức độ nặng ở người lớn tuổi.

Trong khi đó, với người mắc bệnh thận mạn tăng 29% nguy cơ mắc zona thần kinh, tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng và diễn tiến thành nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Khoa Diệu Vân, Phó Chủ tịch Hội Nội tiết-Đái tháo đường Việt Nam lưu ý: Miễn dịch suy giảm theo tuổi cùng yếu tố bệnh nền khiến nhiễm trùng trở nên nặng hơn. Vì vậy, người bệnh đái tháo đường cần hiểu rằng tiêm chủng là một phần của “lá chắn miễn dịch”, quan trọng như kiểm soát đường huyết, huyết áp và mỡ máu.

Trong khi đó, hướng dẫn của KDIGO năm 2024 về bệnh thận mạn cũng đề cập “chương trình tiêm chủng” là một giải pháp can thiệp chủ động cho bệnh nhân. Tại Việt Nam, “Khuyến cáo thực hành tiêm chủng cho người mắc bệnh thận mạn” do VUNA xuất bản tháng 8/2026 cũng đi theo định hướng quốc tế nói trên.

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Võ Tam, Phó Chủ tịch Hội Tiết niệu-Thận học Việt Nam cho rằng, việc đánh giá nguy cơ và tư vấn dự phòng nên được lồng ghép vào theo dõi lâu dài, dựa trên tình trạng sức khỏe và nhu cầu của từng người bệnh. Bác sĩ có thể rà soát lịch sử tiêm chủng và tư vấn các biện pháp dự phòng phù hợp cho từng người bệnh.

Định hướng dự phòng cũng được nêu trong Quyết định 1983/QĐ-BYT ngày 01/07/2026 của Bộ Y tế về hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng thông qua tiêm chủng, bao gồm các bệnh có thể phòng ngừa như viêm gan B, HPV, RSV, cúm, phế cầu, zona thần kinh…

Khi điều trị và dự phòng được kết hợp hài hòa, người bệnh có thêm cơ hội duy trì sức khỏe, và cải thiện chất lượng sống. Đây cũng là tinh thần chung mà các hội nghị khoa học, cùng hướng đến: đặt người bệnh ở trung tâm, kết nối điều trị với dự phòng và thúc đẩy cách tiếp cận chăm sóc toàn diện hơn cho những cao tuổi mắc bệnh nền.