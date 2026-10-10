Người lớn lơ là, bé gái 30 tháng tuổi nuốt đinh vít dài 3cm

Trong lúc vui chơi cùng anh trai, bé gái H. (30 tháng tuổi, trú xã Hóc Môn, TPHCM) bất ngờ quấy khóc, kêu đau họng và đau bụng. Nghi ngờ con nuốt phải dị vật, gia đình nhanh chóng đưa trẻ đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu trong đêm.

Qua thăm khám và chụp X-quang bụng, các bác sĩ phát hiện một dị vật cản quang trong đường tiêu hóa. Đáng lo ngại, đó là chiếc đinh vít dài khoảng 3cm, có nguy cơ gây tổn thương, thậm chí đâm thủng thành ống tiêu hóa nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau khi xác định vị trí dị vật, các bác sĩ chuyên khoa Nhi phối hợp với ê-kíp nội soi và gây mê hồi sức tiến hành can thiệp. Chiếc đinh vít dài 3cm được gắp thành công khỏi dạ dày trẻ bằng phương pháp nội soi, không ghi nhận biến chứng.

Chiếc đinh vít dài 3cm được gắp thành công khỏi dạ dày bé H. Ảnh: BVCC

Sau thủ thuật, bé được theo dõi tại khoa Nhi. Đến sáng hôm sau, trẻ hết đau bụng, không còn quấy khóc, ăn uống và vui chơi bình thường.

Theo các bác sĩ, trẻ từ 1-3 tuổi thường có thói quen đưa đồ vật vào miệng để khám phá thế giới xung quanh. Vì vậy, những vật dụng tưởng chừng vô hại như đồng xu, nắp chai, đinh vít, pin cúc áo hay linh kiện đồ chơi đều có thể trở thành mối nguy hiểm.

Đặc biệt, không phải trường hợp nuốt dị vật nào cũng được phát hiện ngay. Trẻ có thể chỉ biểu hiện quấy khóc, đau họng, khó nuốt, nôn ói hoặc đau bụng. Nếu người lớn lơ là, việc nhận biết và xử trí có thể bị chậm trễ.

Với dị vật sắc nhọn, nguy cơ càng đáng lo ngại bởi chúng có thể gây trầy xước, chảy máu hoặc thủng đường tiêu hóa. Riêng dị vật lọt vào đường thở có thể gây tắc nghẽn, suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng.

BS.CKI Phạm Như Hằng, chuyên khoa Nhi, khuyến cáo tai nạn nuốt dị vật có thể xảy ra chỉ trong vài giây người lớn mất cảnh giác. Do đó, phụ huynh cần quan sát trẻ khi vui chơi, đồng thời chủ động cất giữ những vật dụng nhỏ, sắc nhọn ngoài tầm với.

Đồ chơi dành cho trẻ cũng phải phù hợp độ tuổi, được kiểm tra thường xuyên để phát hiện các chi tiết có nguy cơ bung, gãy hoặc rơi ra ngoài.

Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, phụ huynh không nên tự móc họng, gây nôn hoặc tìm cách lấy dị vật bằng tay. Thay vào đó, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí phù hợp.

Đặc biệt, nếu nghi ngờ trẻ nuốt pin cúc áo, nam châm hoặc vật sắc nhọn, cần đưa đi cấp cứu ngay, kể cả khi chưa xuất hiện triệu chứng.

Các bác sĩ nhấn mạnh, phòng ngừa vẫn là biện pháp quan trọng nhất. Chỉ một vật dụng nhỏ bị bỏ quên trong tầm tay cũng có thể gây ra tai nạn nguy hiểm đối với trẻ. Vì thế, người lớn không được chủ quan, lơ là bỏ mặc trẻ nhỏ vui chơi một mình.