Người lính tuyên truyền Đắk Lắk chung tay xây thế trận lòng dân

Từ những ngày đầu gian khó

Đội Tuyên truyền, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk ra đời trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Khi mới thành lập, Đội có 10 thành viên là những hạt nhân văn hóa, văn nghệ được điều động từ các đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh. Những ngày đầu, điều kiện hoạt động còn nhiều thiếu thốn; cán bộ, nhân viên phần lớn chưa được đào tạo chuyên môn về âm nhạc và kỹ năng tuyên truyền; nhạc cụ chỉ có đàn ghi ta, măng-đô-lin, accordion. Bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, các thành viên tự làm thêm trống, sáo, đàn cò để phục vụ biểu diễn. Sau đó, Đội được bổ sung đàn T’rưng và một số nhạc cụ khác, từng bước nâng cao chất lượng chương trình.

Đội tuyên truyền, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân trên địa bàn.

Được sự giúp đỡ về chuyên môn của Đoàn Văn công Tỉnh ủy và Mặt trận Tây Nguyên (B3), Đội tự sáng tác bài hát, điệu múa, kịch ngắn, tiểu phẩm và các tiết mục độc tấu phù hợp với điều kiện chiến đấu, đặc điểm văn hóa các dân tộc Tây Nguyên. Các chương trình được tổ chức biểu diễn tại những đơn vị đang chuẩn bị chiến đấu ở phía trước và một số trung đoàn trực thuộc Mặt trận Tây Nguyên, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ vững vàng ý chí, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều tiết mục xuất sắc của Đội được lựa chọn biểu diễn chào mừng Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn mặt trận B3.

Sau ngày giải phóng, Đội tạm thời giải thể. Đến tháng 12-1976, Đội tập trung trở lại để luyện tập, biểu diễn phục vụ phong trào công - nông - binh, tuyên truyền bầu cử Quốc hội, những sự kiện lớn của địa phương và bộ đội tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Đến cuối năm 1984, do biến động về tổ chức và lực lượng, Đội kết thúc hoạt động.

Dấu ấn sau 13 năm tái thành lập

Đầu thập niên 2000, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn Tây Nguyên diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã thành lập các Đội công tác 123 để đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị và giữ vững ổn định địa bàn. Đầu năm 2013, sau khi các Đội công tác 123 kết thúc hoạt động, những hạt nhân nòng cốt, có năng khiếu văn hóa, văn nghệ được tuyển chọn để thành lập Đội công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở theo quyết định của Bộ Quốc phòng.

Đội tuyên truyền có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các ban, ngành, địa phương tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, mê tín, dị đoan, di cư tự do, vượt biên trái phép; chủ động nắm tình hình địa bàn, tham mưu giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Các chương trình, tiết mục biểu diễn của Đội tuyên truyền đều được đầu tư sáng tác, dàn dựng rất công phu.

Những năm qua, Đội tuyên truyền đã xây dựng kịch bản, chương trình, luyện tập, tham gia biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân hàng trăm buổi; 3 lần phối hợp cùng các đơn vị tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng cấp Quân khu, 4 lần cấp tỉnh, đều đạt kết quả xuất sắc và tốt. Năm 2025, Đội đại diện toàn quân tham gia Liên hoan Thư viện toàn quốc phát triển văn hóa đọc, đạt chương trình xuất sắc; năm 2026, tham gia Hội thi Bí thư Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ cấp Quân khu, đạt chương trình xuất sắc.

Một trong những điểm nổi bật là Đội không ngừng đổi mới hình thức tuyên truyền, kết hợp biểu diễn văn nghệ với phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động quần chúng. Thông qua Đề án 1371, đơn vị tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa tại các xã trong tỉnh, thu hút hàng trăm nghìn lượt người dân tham gia, tạo sức lan tỏa và để lại ấn tượng tốt đẹp.

Đội tuyên truyền về vùng sâu, vùng xa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân bằng hình thức sân khấu hóa.

Một trong những ca khúc do cán bộ, chiến sĩ Đội tuyên truyền sáng tác để lại nhiều dấu ấn với bộ đội và nhân dân.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2024 - 2026 của Đội tuyên truyền.

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, khi mọi người đang tất bật đi mua sắm, cũng là lúc cả Đội hành quân về các buôn, làng ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới phối hợp cùng các lực lượng tổ chức vệ sinh môi trường, cắt tóc miễn phí, giao lưu văn hóa, văn nghệ, vui Tết với nhân dân. Những hoạt động gần gũi, thiết thực không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần mà còn tạo sự gắn bó giữa bộ đội với nhân dân, qua đó tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với hoạt động tuyên truyền trực tiếp, Đội tích cực xây dựng các chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ những sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương. Cán bộ, nhân viên đã sáng tác hàng trăm tác phẩm thơ, kịch ngắn, tiểu phẩm và 10 ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống Quân đội và đơn vị.

Trong giai đoạn hiện nay, Đội tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn Tây Nguyên.