Chương trình là dịp để các thầy cô giáo và hơn 2.000 học sinh, sinh viên gặp gỡ nhiều anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, những nhân chứng lịch sử, lắng nghe những câu chuyện từ chiến trường và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, lòng biết ơn và trách nhiệm với tương lai đất nước.

Từ ký ức người lính đến khát vọng dựng xây đất nước

Điểm nhấn của chương trình là cuộc gặp gỡ với ba Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân: Nguyễn Thanh Tân, Nguyễn Xuân Đài và Vũ Ngọc Diệu. Cùng tham gia giao lưu còn có các thành viên kíp xe tăng 390 – chiếc xe tăng lịch sử húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975, gồm Trung úy Vũ Đăng Toàn, Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên và Trung sĩ Nguyễn Văn Tập.

Qua lời kể của những người lính từng trực tiếp chiến đấu, những năm tháng chiến tranh hiện lên chân thực với những trận đánh ác liệt, những ngày đêm bám trụ trận địa, tinh thần đoàn kết, hiệp đồng và ý chí kiên cường trước hiểm nguy. Không còn là những trang sách hay thước phim lịch sử, quá khứ được tái hiện qua ký ức, cảm xúc và trải nghiệm của chính những người đã đi qua chiến tranh.

Đặc biệt, các em học sinh, sinh viên được trực tiếp đặt câu hỏi, đối thoại với các nhân chứng về lòng dũng cảm, tình đồng đội, nghị lực vượt khó và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc. Qua đó, lịch sử không chỉ được tiếp nhận bằng tri thức mà còn bằng sự lắng nghe, thấu hiểu và lòng biết ơn.

TS. Nguyễn Tiến Luận - Nhà sáng lập hệ thống giáo dục Hà Thành, Hệ thống giáo dục Nguyễn Trãi từng nhập ngũ từ năm 17 tuổi, chiến đấu tại chiến trường Bình Định trong giai đoạn 1971–1972, thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng.

Điểm kết nối giàu ý nghĩa của chương trình là câu chuyện của TS. Nguyễn Tiến Luận – Nhà sáng lập Hệ thống Giáo dục Nguyễn Trãi, người từng nhập ngũ năm 1969 khi mới 17 tuổi, trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Bình Định trong những năm 1971–1972, thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, ký ức về 46 người đồng đội đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ vẫn luôn là nỗi nhớ và lời nhắc nhở ông về trách nhiệm sống xứng đáng với những người đã nằm lại.

Trong bài phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Tiến Luận xúc động nhắc lại những năm tháng tuổi trẻ nơi chiến trường và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh: “Thế hệ chúng tôi giữ nước bằng máu xương, thế hệ các em dựng nước bằng trí tuệ! Chúng tôi đi qua chiến trường vì độc lập của Tổ quốc, các em bước ra thế giới vì vị thế của Việt Nam!”.

Từ trải nghiệm của một người lính trở về, ông gửi gắm tới học sinh, sinh viên thông điệp hãy dũng cảm dấn thân trên hành trình chinh phục tri thức, làm chủ khoa học, công nghệ và không ngừng vươn lên. Thầy Luận nhấn mạnh: “Ở tuổi mười bảy, mười tám rực rỡ nhất của cuộc đời, các em hãy dám dấn thân và chinh phục chân trời tri thức với tất cả lòng quả cảm!”.

Thông điệp ấy cũng thể hiện tinh thần giáo dục mà Hệ thống Giáo dục Nguyễn Trãi theo đuổi: Lấy tri thức, bản lĩnh và khát vọng sáng tạo làm nền tảng để thế hệ trẻ góp phần xây dựng đất nước. Triết lý “Trung thực & Tử tế”, bồi dưỡng người học có “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn” được nhấn mạnh như những giá trị định hướng trong quá trình giáo dục và trưởng thành của mỗi học sinh, sinh viên.

Tri ân người thầy, tiếp nối những giá trị tốt đẹp

Không chỉ là chương trình giao lưu lịch sử, “Người lính trở về” lần thứ 4 còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. TS. Nguyễn Tiến Luận dành những lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô giáo, đồng thời khẳng định vai trò của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp xây dựng tương lai đất nước: “Nếu năm xưa thế hệ chúng tôi giữ gìn Tổ quốc bằng máu xương, thì hôm nay, chính đội ngũ thầy cô Nhà trường là những chiến sĩ trí thức yêu nước gìn giữ hồn cốt dân tộc và kiến tạo tương lai”.

Theo TS. Nguyễn Tiến Luận, mỗi bài giảng tâm huyết, mỗi ánh mắt bao dung của thầy cô chính là sự tiếp nối những giá trị tốt đẹp, góp phần bồi dưỡng các thế hệ học trò bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo và có khát vọng cống hiến.

Được dàn dựng theo ba mạch nội dung “Lời hẹn tuổi đôi mươi”, “Máu và hoa – Người lính trở về”, “Gieo mầm và Tri ân”, chương trình kết hợp giao lưu nhân chứng lịch sử với các tiết mục nghệ thuật, âm nhạc và tư liệu, tạo nên không gian kết nối quá khứ với hiện tại.

“Người lính trở về” lần thứ 4 khép lại nhưng những câu chuyện về lòng quả cảm, tình đồng đội, sự hy sinh và khát vọng sống có ích vẫn tiếp tục được lan tỏa. Từ những người lính đã dành tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc đến những người thầy đang bền bỉ gieo mầm tri thức, tất cả cùng gặp nhau ở tinh thần trách nhiệm và sự phụng sự. Đó cũng là thông điệp mà Hệ thống Giáo dục Nguyễn Trãi muốn gửi tới thế hệ trẻ: biết trân trọng quá khứ, sống có lý tưởng và dùng tri thức, bản lĩnh để viết tiếp những trang mới cho tương lai đất nước.