Người lính thợ tận tụy, trách nhiệm

Hơn 28 năm gắn bó với công tác kỹ thuật, anh luôn tận tụy, sáng tạo, góp phần để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thiếu tá QNCN Nguyễn Lâm Thành chia sẻ: “Công việc hằng ngày của tôi là huấn luyện, học tập chuyên môn, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa xe thiết giáp. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thì không có cách nào khác là phải luôn cẩn thận, ham học hỏi, không ngừng nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn”.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Lâm Thành kiểm tra, sửa chữa xe thiết giáp của đơn vị.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Lâm Thành cho biết, từ nhỏ anh đã yêu thích máy móc, kỹ thuật, sau đó thi vào Trường Trung cấp Nghề cơ khí I Hà Nội, chuyên ngành ô tô. Đầu năm 1998, anh tình nguyện nhập ngũ và được biên chế vào Trung đoàn 266, Sư đoàn 341 (Quân khu 4). Sau thời gian huấn luyện và 3 năm làm nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) tại nước bạn Lào, năm 2009, anh được điều động về Đại đội Thiết giáp BTR-152 (nay là Đại đội Trinh sát-Cơ giới). Từ đó đến nay, anh gắn bó với công việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa xe thiết giáp. Tận tụy với công việc, anh luôn nghĩ cách cải tiến kỹ thuật để đem lại hiệu quả tốt hơn. Năm 2024, anh cùng đồng đội nghiên cứu thành công sáng kiến “Cụm điều chỉnh tạo khói”, thay thế việc sử dụng lựu đạn khói trong diễn tập bằng hệ thống phun khói. Giải pháp này vừa giảm chi phí, vừa bảo đảm lượng khói che khuất cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả huấn luyện, diễn tập. Trước đó, sáng kiến “Vam tháo trục tay lái” do anh nghiên cứu năm 2019 cũng được ứng dụng hiệu quả trong thực tế, giúp việc tháo lắp nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn. Ngoài ra, Thiếu tá QNCN Nguyễn Lâm Thành còn tích cực giúp đỡ nhân viên trẻ, sửa chữa nhiều trang thiết bị phục vụ sinh hoạt và huấn luyện của đơn vị như máy bơm nước, máy cắt cỏ, quạt điện... Qua đó góp phần tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa, bảo đảm tốt trang bị phục vụ nhiệm vụ thường xuyên.

Thượng úy Lê Văn Đạt, Chính trị viên Đại đội Trinh sát-Cơ giới nhận xét: “Đồng chí Nguyễn Lâm Thành là nhân viên kỹ thuật có chuyên môn vững, luôn tận tụy với công việc, chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều sáng kiến nâng cao hiệu quả bảo đảm kỹ thuật. Đồng chí đã góp phần quan trọng duy trì hệ số kỹ thuật, phát huy khả năng cơ động và sức mạnh chiến đấu của xe thiết giáp trong biên chế. Nhiều năm liền, đồng chí được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ tiên tiến”.