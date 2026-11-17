Ký ức về người đồng đội hy sinh

Sáng 17/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai, ông Đặng Đình Sơn (67 tuổi) lặng người khi nhắc lại ký ức về người đồng đội là liệt sĩ Đặng Đình Hạnh đã hy sinh cách đây gần nửa thế kỷ.

Lễ cất bốc và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Đặng Đình Hạnh về quê nhà. Ảnh: Hoàng Anh

Cùng quê Thanh Hóa, cùng khoác áo lính và từng chung một tiểu đội, ông Sơn là một trong những người trực tiếp chứng kiến trận đánh ác liệt khiến người đồng đội năm xưa mãi mãi nằm lại chiến trường khi tuổi đời mới 19.

Sau 47 năm, ký ức về những ngày cùng nhau hành quân, chiến đấu nơi biên giới vẫn còn nguyên trong tâm trí người cựu chiến binh.

Ông Đặng Đình Sơn chia sẻ lại sự hy sinh của liệt sĩ Đặng Đình Hạnh. Ảnh: Hoàng Anh

Theo ông Sơn, cuối tháng 2/1979, ông cùng đồng đội bắt đầu hành quân sang Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế. Khi ấy, ông và chiến sĩ Đặng Đình Hạnh cùng công tác trong một tiểu đội thuộc lực lượng vũ trang, được giao nhiệm vụ chốt giữ, chiến đấu tại khu vực biên giới.

Những ngày đầu, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, địa bàn xa lạ, trong khi tình hình chiến sự diễn biến phức tạp. Các chiến sĩ trẻ phải nhanh chóng thích nghi với cuộc sống nơi tuyến đầu, thường xuyên tổ chức tuần tra, truy quét để bảo vệ địa bàn được giao.

“Ngày đó, chúng tôi còn rất trẻ, cùng ăn ở, sinh hoạt và chiến đấu trong một tiểu đội. Mỗi ngày đều phải tổ chức tuần tra, làm nhiệm vụ ở những khu vực rất nguy hiểm”, ông Sơn nhớ lại.

Những cựu chiến binh từng là đồng đội thắp hương cho liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Sơn kể lại, trong một lần thực hiện nhiệm vụ truy quét, trung đội hơn 20 cán bộ, chiến sĩ của ông bất ngờ rơi vào ổ phục kích của đối phương.

Tiếng súng nổ dồn dập giữa vùng biên giới. Bị tấn công bất ngờ, các chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình, tổ chức đánh trả, tìm cách phá vòng vây.

Theo ông, trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Dù lực lượng ta đẩy lùi được cuộc phục kích, nhưng những mất mát để lại là quá lớn.

“Trận đó, đơn vị có 2 đồng chí bị thương và 3 đồng chí hy sinh, trong đó có đồng chí Hạnh. Sau khi hy sinh, liệt sĩ Hạnh được an táng tại nghĩa trang đơn vị”, ông Sơn nhớ lại.

Nhắc đến thời khắc ấy, người cựu chiến binh không khỏi bùi ngùi. Những người lính từng sát cánh bên nhau, cùng chia sẻ từng bữa ăn, giấc ngủ giữa chiến trường, vậy mà chỉ sau một trận đánh, có người đã mãi mãi không thể trở về.

Sau trận chiến năm ấy, hình ảnh người đồng đội trẻ tuổi vẫn luôn ở lại trong ký ức ông Sơn.

Gia đình liệt sĩ cảm ơn Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Nỗi mong của người em trai liệt sĩ

Tại lễ truy điệu, câu chuyện về cuộc đời và sự hy sinh của liệt sĩ Đặng Đình Hạnh được đại diện Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đồng Nai nhắc lại. Ông sinh năm 1960, quê xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đồng Nai nhắc lại cuộc đời tham gia chiến đấu của liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Anh

Sinh ra trong gia đình có 6 anh em, ông Hạnh là người con thứ hai. Tháng 4/1978, khi vừa tròn 18 tuổi, chàng trai trẻ lên đường nhập ngũ, mang theo khát vọng được góp sức bảo vệ Tổ quốc.

Ông nhập ngũ ngày 19/4/1978, công tác tại Trung đoàn 8, Bộ Tư lệnh Biên phòng, với cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ.

Ngày 1/6/1979, trong trận chiến đấu tại mặt trận phía Nam, chiến sĩ Đặng Đình Hạnh anh dũng hy sinh, khi tuổi đời vừa tròn 19.

Sau khi hy sinh, hài cốt liệt sĩ được đồng đội, đơn vị đưa về an táng tại nghĩa trang của đơn vị, sau đó quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai.

Suốt 47 năm qua, phần mộ liệt sĩ Đặng Đình Hạnh nằm lại tại Đồng Nai, cách xa quê hương Thanh Hóa hơn 1.500km.

Ông Phúc xúc động khi nghe kể về hành trình chiến đấu và hy sinh của anh trai liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Anh

Theo ông Đặng Đình Phúc, em trai liệt sĩ, suốt nhiều năm qua, gia đình luôn mong ngày có thể đưa hài cốt anh trai trở về an nghỉ trên mảnh đất quê hương Thanh Hóa.

“Mong muốn đưa hài cốt anh Hạnh về quê hương an nghỉ luôn là tâm nguyện của gia đình”, ông Phúc chia sẻ.

Trong buổi lễ tiễn đưa, ông Nguyễn Xuân Cương, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đồng Nai cho biết, việc tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương không chỉ là tâm nguyện của thân nhân mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Với tất cả lòng biết ơn và niềm xúc động, chúng ta cùng kính cẩn tiễn đưa liệt sĩ Đặng Đình Hạnh trở về quê hương Thanh Hóa anh hùng”, ông Cương bày tỏ trong lời tiễn biệt.

Chuyến xe chở hài cốt liệt sĩ Đặng Đình Hạnh lăn bánh rời Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ Đặng Đình Hạnh được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Thiệu Yên, xã Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa - nơi người thân, họ hàng đang mong đợi.