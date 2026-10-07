Người lính mũ nồi xanh Việt Nam lan tỏa giá trị hòa bình, nhân văn

Bản lĩnh lính mũ nồi xanh từ nhiệm vụ quốc tế

Lễ dâng hương báo công, dâng Bác của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 sau khi hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: Thạc Hiếu

Sáng 7/10, tại Bến cảng Nhà Rồng, TP. Hồ Chí Minh, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Lễ dâng hương, báo công dâng Bác của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Buổi lễ là dịp cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo cáo những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, đồng thời tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Đại biểu, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 làm lễ chào cờ. Ảnh: Thạc Hiếu

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu triển khai lực lượng, Việt Nam xác định tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc không chỉ là nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng mà còn thể hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế.

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, mỗi cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình đều mang theo hình ảnh Tổ quốc, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và tinh thần nhân ái, trách nhiệm với con người.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thạc Hiếu

Trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa với nhiều khó khăn, mỗi ca cấp cứu, người bệnh và quyết định chuyên môn đều đặt ra yêu cầu cao về trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm và khả năng phối hợp. Trong nhiệm kỳ, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã khám, điều trị cho hơn 2.200 lượt bệnh nhân, thực hiện hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu phức tạp, bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý, trong thời gian bàn giao, trao đổi quân với Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, khi lực lượng của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 tại phái bộ chỉ còn 12 cán bộ, nhân viên, đơn vị vẫn thực hiện thành công nhiệm vụ vận chuyển cấp cứu đường không đối với hai quân nhân Bangladesh.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 dâng hương báo công, dâng Bác sau khi hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: Thạc Hiếu

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng đánh giá, những kết quả đó thể hiện bản lĩnh, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của người lính mũ nồi xanh Việt Nam. Bên cạnh chăm sóc, điều trị người bệnh, cán bộ, nhân viên Bệnh viện còn chủ động phối hợp với các lực lượng, xây dựng quan hệ đoàn kết với đồng nghiệp quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh người quân nhân Việt Nam kỷ luật, chuyên nghiệp, nhân văn, trách nhiệm.

Biến kinh nghiệm tại phái bộ thành nguồn lực cho nhiệm vụ mới

Người lính mũ nồi xanh Việt Nam xúc động dâng hương báo công, dâng Bác sau khi hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: Thạc Hiếu

Hoàn thành nhiệm kỳ và trở về nước không phải là điểm kết thúc của hành trình gìn giữ hòa bình. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng yêu cầu những kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh tích lũy trong môi trường quốc tế cần tiếp tục được phát huy, chia sẻ, truyền thụ cho các thế hệ tiếp theo.

Đây cũng là nguồn lực thực tiễn để xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, hiệu quả, nâng cao uy tín trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Đối với cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam mong muốn mỗi người tiếp tục giữ vững phẩm chất của người quân nhân cách mạng, người thầy thuốc Quân đội; trở về đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở thành những hạt nhân lan tỏa kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm của người lính mũ nồi xanh.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thạc Hiếu

Báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 cho biết, sau một năm thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan, đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, tình hình an ninh phức tạp, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh khám, điều trị, phẫu thuật, chăm sóc người bệnh, Bệnh viện chủ động ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp, dịch bệnh, cấp cứu hàng loạt và thực hiện nhiệm vụ vận chuyển cấp cứu. Đơn vị đồng thời triển khai nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cộng đồng và tăng cường giao lưu với các đơn vị, đồng nghiệp quốc tế.

Đại biểu cùng cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 chụp hình lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: Thạc Hiếu

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đức Tài, qua mỗi người bệnh được chăm sóc, mỗi nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động nhân đạo, cán bộ, nhân viên Bệnh viện luôn xác định mình không chỉ là những người thầy thuốc quân y mà còn là những “sứ giả hòa bình”, mang hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Từ Bến Nhà Rồng - nơi đơn vị từng dâng hương trước ngày lên đường làm nhiệm vụ - những người lính mũ nồi xanh trở về sau một năm công tác với thêm kinh nghiệm, bản lĩnh được tích lũy tại phái bộ. Những giá trị ấy tiếp tục được chuyển thành nguồn lực cho đơn vị, cho các lực lượng kế tiếp, cho hành trình tham gia gìn giữ hòa bình của Việt Nam trong những nhiệm kỳ tiếp theo.