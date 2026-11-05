Người lính giữa lòng dân ở Púng Luông

Tại thôn Nậm Khắt, ông Phàng A Dờ luôn ghi nhớ những lần cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã đến thăm hỏi, động viên và giúp gia đình lao động sản xuất. Là hộ nghèo, gia đình neo người, sức lao động hạn chế nên mỗi mùa vụ, việc gieo cấy, thu hoạch lúa luôn là nỗi lo của ông. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, những cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã đã trực tiếp xuống đồng, hỗ trợ gia đình thực hiện các công việc đồng áng.

Một góc thôn Nậm Khắt, xã Púng Luông.

Với gia đình ông Phàng A Dờ, sự hỗ trợ của bộ đội không chỉ giúp giảm bớt khó khăn trong mùa vụ mà còn mang đến sự động viên, sẻ chia giữa cuộc sống vùng cao còn nhiều vất vả.

Ông Phàng A Dờ chia sẻ: “Bộ đội về cơ sở thường xuyên xuống thăm hỏi, động viên Nhân dân, nhất là những người già, người có hoàn cảnh khó khăn. Bộ đội còn giúp dân sản xuất nông nghiệp, khắc phục thiên tai nên chúng tôi rất yên tâm”.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Púng Luông giúp người dân thôn Nậm Khắt cấy lúa.

Từ những việc làm cụ thể như giúp dân gieo cấy, thu hoạch mùa màng, thăm hỏi gia đình khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Púng Luông đã nhanh chóng xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với đồng bào. Mỗi lần xuống thôn, bản cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Púng Luông xuống thôn gặp gỡ, nắm bắt tình hình Nhân dân.

Là địa bàn vùng cao, nhiều thôn, bản nằm cách xa trung tâm xã, do vậy việc bám cơ sở, gần dân càng có ý nghĩa quan trọng. Qua những lần gặp gỡ, trò chuyện, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã còn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thiếu tá Giàng A Tồng - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Púng Luông, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên củng cố và thực hiện chính sách quân đội, chính sách hậu phương quân đội, chính sách dân tộc, tôn giáo; đồng thời vận động các hộ dân, gia đình chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương”.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Púng Luông huy động lực lượng dân quân giúp Nhân dân di dời nhà ra khỏi khu vực sạt lở.

Đáng chú ý, tinh thần gần dân, sát dân còn được thể hiện rõ qua những lần cán bộ, chiến sĩ cùng Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong các đợt mưa lũ năm 2026, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã chủ động phối hợp với các lực lượng tại địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, di dời nhà cửa khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, từng bước ổn định cuộc sống.

Chất lượng huấn luyện dân quân ở Púng Luông được nâng lên rõ rệt.

Trong năm, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Púng Luông đã đóng góp 195 ngày công giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn cho các gia đình mà còn khẳng định vai trò của lực lượng quân sự cơ sở trong bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Đồng chí Giàng A Vừ - Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông trao thưởng cho các chiến sĩ dân quân đạt thành tích cao trong huấn luyện.

Cùng với công tác dân vận, việc bố trí cán bộ quân sự chính quy về cấp xã đã góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng nền nếp, bài bản; việc nắm tình hình địa bàn kịp thời hơn, giúp cấp ủy, chính quyền chủ động xử lý các tình huống, nhất là trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Kết quả huấn luyện, bắn đạn thật trên thao trường cao hơn, thể hiện rõ nét sự thay đổi về chất lượng của lực lượng dân quân, tự vệ.

Ông Phạm Tiến Lâm - Chủ tịch UBND xã Púng Luông, đánh giá: “Chất lượng các đợt huấn luyện cũng như các nội dung trong huấn luyện được bài bản hơn; việc nắm tình hình cơ sở nhanh hơn, kịp thời hơn, để tham mưu, báo cáo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết các tình huống ngay từ cơ sở. Trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng quân sự xã cũng tham gia rất kịp thời”.

Thực tiễn tại Púng Luông cho thấy, khi bộ đội chính quy trực tiếp bám địa bàn, mối liên hệ giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ngày càng chặt chẽ. Những khó khăn, nguyện vọng của người dân được nắm bắt kịp thời; các vấn đề phát sinh ở cơ sở có thêm lực lượng phối hợp giải quyết. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Púng Luông thường xuyên xuống cơ sở, nắm địa bàn tạo nên sự gắn kết giữa quân và dân.

Điều đáng quý là tình cảm quân dân ở Púng Luông được vun đắp từ những hành động giản dị: thăm hỏi người già, giúp hộ nghèo thu hoạch lúa, tuyên truyền vận động đồng bào phát triển kinh tế hay cùng Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Mỗi việc làm đều góp phần làm sáng đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân.

Những thôn bản bình yên ở xã vùng cao Púng Luông.

Giữa núi rừng Púng Luông, hình ảnh bộ đội xuống đồng giúp dân sản xuất, sát cánh cùng đồng bào vượt qua thiên tai đã trở nên gần gũi, thân thuộc. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tình cảm chân thành ấy, tình đoàn kết quân dân tiếp tục được vun đắp, góp phần xây dựng bản làng bình yên và củng cố thế trận lòng dân vững chắc nơi vùng cao.