Người lính đi qua ba cuộc kháng chiến nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Đặng Hồng Tuân, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng đồng chí Nguyễn Văn Tích. (Ảnh: Mai Tú)

Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Chính trị (Tổng cục Chính trị); lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 367, Trung đoàn 263.

Đại úy Nguyễn Văn Tích. (Ảnh: Mai Tú)

Đồng chí Nguyễn Văn Tích sinh ngày 3/2/1930, hiện sống tại thôn 3, xã Vũ Quý (tỉnh Hưng Yên), năm nay 97 tuổi và có 75 năm tuổi Đảng.

Ông tham gia cách mạng từ năm 15 tuổi (tham gia giành chính quyền ở phủ, huyện rồi vào Đội Nông dân cứu quốc, Đội du kích xã). Tháng 10/1950, ông nhập ngũ và được kết nạp Đảng năm 1952.

Từ tháng 7/1967, trên cương vị Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 56, Trung đoàn Tên lửa 263, Sư đoàn 367 Bộ đội Phòng không Hà Nội, ông bắt đầu ghi dấu trên trận tuyến đánh giặc bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Từ ngày 2/1 đến ngày 28/8/1969, với tinh thần mưu trí, quyết đoán, sáng tạo, linh hoạt, nắm chắc địch, ông Tích trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn 56 đánh 4 trận xuất sắc, bắn rơi 4 máy bay không người lái của Mỹ.

Năm 1970, ông được giao cương vị Tham mưu trưởng, sau đó là Trung đoàn phó Trung đoàn 263. Cũng từ đây, ông cùng đồng đội bước vào cuộc đối đầu đặc biệt khốc liệt với “pháo đài bay” B-52 của Mỹ.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tặng hoa chúc mừng Đại úy Nguyễn Văn Tích nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. (Ảnh: Mai Tú)

Trong 12 ngày đêm cuối tháng 12/1972, các đơn vị tên lửa phòng không cùng quân và dân miền bắc đã bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 chiếc B-52; riêng Quân chủng Phòng không-Không quân bắn rơi 53 máy bay, trong đó có 32 chiếc B-52 (16 chiếc rơi tại chỗ), làm nên chiến thắng vang dội “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Ngày 15/5/1975, ông vinh dự được chỉ huy đoàn xe kéo đạn tên lửa của Trung đoàn 263 tham gia cuộc diễu binh mừng chiến thắng trên đường phố Sài Gòn vừa giải phóng.

Đại úy Nguyễn Văn Tích bên các đồng đội. (Ảnh: Mai Tú)

Sau ngày đất nước thống nhất, ông Tích tiếp tục phục vụ trong Quân chủng, đến năm 1982 ông nghỉ hưu với quân hàm Trung tá, sau 32 năm chinh chiến qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ gian khổ, ác liệt và vô cùng vĩ đại của dân tộc, tiếp đó là chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc.

Trung tá Nguyễn Văn Tích được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý: Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba, Huy hiệu Bác Hồ... Đặc biệt, ngày 28/8/2026, Trung tá Nguyễn Văn Tích được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tích. (Ảnh: Mai Tú)

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Đặng Hồng Tuân - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng đồng chí Nguyễn Văn Tích do đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Đặng Hồng Tuân nhấn mạnh: Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, là sự ghi nhận công lao của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; là niềm vinh dự của gia đình, dòng họ, quê hương đồng chí và cũng là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 263, Sư đoàn 367.

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng và noi gương chiến đấu, dũng cảm của đồng chí Nguyễn Văn Tích, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 263 và Sư đoàn 367 hôm nay nguyện đoàn kết một lòng, không quản ngại khó khăn, thống nhất về ý chí và hành động, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; không ngừng vươn lên xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời phía nam của Tổ quốc.