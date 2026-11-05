Người lính Cụ Hồ 60 năm giữ trọn lời hứa từ chiến trường Lào

Ông Lê Ngọc Sự nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. (Ảnh: Thế Hùng)

Ngày 5/11, Đảng ủy phường Tân Lập (Đắk Lắk) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho 38 Đảng viên, trong đó có 3 người nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Với ông Lê Ngọc Sự (SN 1943), Đảng viên Chi bộ tổ dân phố 8, đây còn là dịp nhớ lại ngày được đứng vào hàng ngũ của Đảng giữa chiến trường Lào cùng lời hứa cống hiến, phục vụ Nhân dân.

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên tại buổi lễ. (Ảnh: Thế Hùng)

Lời hứa giữa chiến trường

Theo hồ sơ Đảng viên, tháng 8/1964, ông Sự lên đường nhập ngũ. Sau 12 ngày tập huấn, ông sang chiến trường Lào làm nhiệm vụ. Năm 1966, khi công tác tại Đại đội 3, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 98, ông được kết nạp Đảng. Nhắc lại dấu mốc ấy, ông vẫn nhớ câu hỏi của người chính trị viên.

“Khi chính trị viên hỏi tôi vào Đảng để làm gì? Tôi chỉ trả lời đơn giản là để phục vụ Nhân dân, góp sức chống Mỹ, cứu nước, giành lại độc lập dân tộc”, ông Sự cười kể.

Đợt trao tặng này có 3 Đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. (Ảnh: Thế Hùng)

Với ông, niềm vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng cũng đi cùng trách nhiệm phải gương mẫu trước quần chúng, động viên anh em cùng hoàn thành nhiệm vụ. Giữa chiến trường Lào ác liệt, khi bom đạn, thiếu thốn và hiểm nguy luôn bủa vây, trách nhiệm ấy càng đòi hỏi người Đảng viên phải giữ vững bản lĩnh, không lùi bước trước khó khăn.

Theo ông Sự, sự sống và cái chết khi ấy nhiều khi chỉ cách nhau trong gang tấc. Niềm tin vào Đảng và lời hứa từ ngày được kết nạp là động lực để ông vượt qua gian khổ, kiên định lý tưởng cách mạng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Đức Nhật, Chủ tịch UBND phường Tân Lập trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho ông Hoàng Văn Minh.

Ý thức về trách nhiệm của người Đảng viên theo ông qua những năm tháng quân ngũ. Năm 1974, ông ra Quảng Bình học công tác chính trị. Cuối năm, ông trở lại chiến trường miền Nam, nhận nhiệm vụ quản lý tù binh.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục công tác trong quân đội. Đến năm 1986, vì hoàn cảnh gia đình, ông nghỉ hưu với quân hàm Thiếu tá. Khép lại những năm tháng quân ngũ, ông trở về địa phương, tiếp tục gìn giữ phẩm chất người lính trong cuộc sống thường ngày.

Tiếp nối trách nhiệm trong đời thường

Trở về với gia đình, ông Sự giữ nếp sống gương mẫu, chăm lo nuôi dạy các con, quan tâm và chia sẻ với bà con nơi cư trú. Trách nhiệm của người Đảng viên được ông tiếp nối qua việc chấp hành chủ trương, quy định và tham gia công việc chung tại địa phương.

Ông Trương Tiến Dũng, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 8 cho biết, ông Sự luôn giữ gìn phẩm chất người lính, là Đảng viên gương mẫu tại địa phương. Gia đình ông duy trì nếp sống văn hóa, các con được nuôi dạy trưởng thành, có người là kỹ sư, có người làm nghề giáo.

Tại lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, câu chuyện của ông Sự là một trong những dấu ấn về quá trình phấn đấu, cống hiến của các đảng viên. Tính cả đợt này, từ đầu năm 2026, Đảng bộ phường Tân Lập đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 350 Đảng viên.

Ông Vũ Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Tân Lập. (Ảnh: T.H)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Tân Lập nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của mỗi đảng viên. Trong những người được nhận Huy hiệu Đảng, có người đi qua chiến tranh, có người gắn bó với địa phương qua nhiều năm tháng gian khó.

Theo ông Hưng, khi nghỉ công tác, nhiều Đảng viên vẫn tích cực đóng góp ý kiến cho cấp ủy, vận động người dân, dìu dắt cán bộ trẻ. Những đóng góp ấy tiếp tục thể hiện trách nhiệm với tổ chức Đảng và nơi cư trú.

Bí thư Đảng ủy phường cho biết, tiếng nói và sự gương mẫu của các Đảng viên tại từng tổ dân phố, buôn góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giúp địa phương thực hiện những nhiệm vụ khó. Năm 2026, Đảng bộ phường kết nạp 88 Đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu ngay trong tháng 10.

Bí thư Đảng uỷ phường Vũ Văn Hưng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 3 Đảng viên ưu tú. Ảnh: T.H

Ông Hưng mong muốn các Đảng viên tiếp tục đồng hành, thẳng thắn góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; truyền cho lớp Đảng viên trẻ bản lĩnh, kinh nghiệm, tinh thần tận tụy và sự gương mẫu đã được gìn giữ qua nhiều thập kỷ.

Đến tận nhà trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Trước đó, chiều 4/11, bà Đào Bảo Minh, Chủ tịch HĐND phường Tuy Hòa đến nhà riêng trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Thị Tạo (SN 1940). Cùng đi có ông Trần Văn Tân, Bí thư Đảng ủy phường Phú Yên. Bà Lê Thị Tạo là Đảng viên Chi bộ khu phố Phú Đông 2, Đảng bộ phường Phú Yên.

Đảng viên Lê Thị Tạo nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. (Ảnh: TTCUDVPY)

Theo hồ sơ, bà Lê Thị Tạo là thương binh hạng 3/4, từng giữ nhiều vị trí trong lực lượng vũ trang, trong đó có Tiểu đội trưởng Đội Cối 82, Huyện đội Tuy Hòa 1 và Đại đội phó Đại đội D167, Tiểu đoàn 189, Tỉnh đội Phú Yên. Bà được trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba. Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của bà đối với sự nghiệp cách mạng.