Người lính biên phòng lấy niềm tin dân bản làm điểm tựa

Trung úy Mùa A Tùng (bên trái) động viên, chia sẻ với trẻ em trong lần "bám bản"

Ước mơ từ bản nghèo

Tôi gặp trung úy Mùa A Tùng trên đoạn đường bị sạt lở, đất đá và bùn lầy khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Trong lúc lực lượng chức năng khẩn trương thông tuyến, hàng chục người dân đứng chờ, dõi theo từng hoạt động của máy xúc. Giữa khung cảnh ấy, câu chuyện về hành trình đến với nghề của chàng sĩ quan biên phòng trẻ khiến tôi chú ý.

Trung úy Mùa A Tùng trao tặng lá cờ Tổ quốc cho bà con biên giới.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có 7 anh chị em, bố mẹ Tùng cả đời gắn bó với nương rẫy để nuôi các con khôn lớn. Những bữa cơm độn sắn, khoai, ngô trong mùa giáp hạt; những ngày đông co ro bên bếp lửa trong căn nhà vách nứa; con đường đất đỏ trơn trượt mỗi mùa mưa đến trường... đã trở thành ký ức khó quên trong tuổi thơ của cậu bé người Mông.

Bố mẹ Tùng không được học hành nhiều nhưng luôn dặn dò các con: "Nhà mình nghèo, các con phải gắng học, phải đi ra khỏi bản để biết thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào". Lời dặn ấy trở thành động lực để anh nỗ lực học tập.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Tùng xin đi làm công nhân. Những tháng ngày xa nhà khiến anh nhớ đến hình ảnh những người lính áo xanh luôn gắn bó với bà con dân bản quê mình. Anh quyết định trở về quê ôn tập và dự thi vào Học viện Biên phòng.

Ngày trúng tuyển vào môi trường quân đội, Tùng vẫn nhớ rõ khoảnh khắc báo tin vui cho mẹ: "Khi ấy, 2 mẹ con tôi đang đi hái rau cho lợn. Nhận được tin báo tôi trúng tuyển Học viện Biên phòng, mẹ tôi vứt cả rổ rau, vừa cười vừa ôm chặt lấy tôi, nước mắt cứ chảy tràn...". Với người mẹ cả đời lam lũ, niềm vui khi thấy con trai có cơ hội bước vào giảng đường quân đội là điều không dễ diễn tả bằng lời.

Trung úy Mùa A Tùng (bên phải) trong đợt tuyên truyền pháp luật cho trẻ em biên giới.

Nỗi đau theo suốt hành trình trưởng thành

Thế nhưng, niềm vui ấy chưa được bao lâu thì biến cố bất ngờ ập đến. Tháng 6/2024, khi đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp tại Học viện Biên phòng, Tùng nhận tin mẹ qua đời vì tai biến.

Bao dự định về ngày trở về báo tin với mẹ rằng con trai đã thực hiện được ước mơ bỗng chốc không còn. Từ nay, sẽ không còn mẹ đứng đợi ở đầu bản mỗi lần anh về phép, không còn bàn tay mẹ dúi vào tay con trai nắm xôi còn ấm trước lúc lên đường, cũng không còn người để anh gọi "Mẹ ơi" khi muốn sẻ chia niềm vui, nỗi buồn.

Được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cho phép về nhà 2 đêm để nhìn mặt mẹ lần cuối, Tùng vẫn không thể nguôi ngoai nỗi đau. "Chuyến xe về quê hôm ấy của tôi chưa bao giờ xa đến thế. Ngồi trên xe, tôi vẫn không tin người mẹ yêu thương đã mãi rời xa tôi", trung úy Mùa A Tùng nghẹn ngào nhớ lại.

Sau 2 ngày, anh trở lại Học viện, tiếp tục hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp. Giữa phòng thi yên tĩnh, Tùng cố gắng nén nỗi đau và tự nhủ sẽ tiếp tục cố gắng để những năm tháng nhọc nhằn mẹ dành cho mình không trở nên vô nghĩa. Sau khi hoàn thành kỳ thi, anh mới có dịp trở về quê chịu tang mẹ một cách trọn vẹn, khi mẹ đã yên nghỉ dưới nấm đất còn mới.

Tháng 8/2024, Tùng tốt nghiệp Học viện Biên phòng và được phân công về Đồn Biên phòng Nậm Nhừ (BĐBP tỉnh Điện Biên), đảm nhiệm cương vị Đội trưởng Đội Vận động quần chúng. Tại đây, anh bắt đầu hành trình công tác ở địa bàn biên giới, đem những kiến thức được học vận dụng vào công việc, gần gũi và sẻ chia với bà con dân bản.

Trung úy Mùa A Tùng tuyên truyền pháp luật đến bà con dân bản bằng cả tiếng Việt và tiếng Mông để bà con dễ hiểu, dễ nhớ.

Lấy lòng dân làm điểm tựa

Địa bàn Đồn Biên phòng Nậm Nhừ quản lý có nhiều bản làng nằm xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn. Có thời điểm, đường vào các thôn, bản chưa được bê tông hóa, những lối mòn nhỏ men theo sườn núi khiến mỗi chuyến công tác của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đều vất vả.

"Là người dân tộc Mông, tôi có lợi thế trong giao tiếp, tuyên truyền, vận động đồng bào. Để bà con hiểu, tin và làm theo những điều mình nói, tôi không thể chỉ dựa vào ngôn ngữ hay kiến thức được học ở Học viện, mà quan trọng hơn là sự gần gũi, chân thành và kiên trì.

Đồng bào thường lên nương từ sáng sớm, chỉ trở về khi chiều muộn. Vì vậy, tôi cùng đồng đội tranh thủ các buổi chiều tối, thậm chí tối muộn mới đến từng bản, từng lán nương để tuyên truyền pháp luật cho bà con", trung úy Mùa A Tùng chia sẻ.

Những chiếc loa kéo của đơn vị được anh và đồng đội chở theo sau xe máy, len lỏi qua các con đường nhỏ, đến tận nơi bà con sinh sống và lao động. Mỗi buổi tuyên truyền kéo dài khoảng 30 phút, kết hợp giữa phát thanh và trò chuyện trực tiếp.

Anh cho biết, có những nội dung pháp luật khi chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Mông không dễ tìm được từ ngữ tương đương. Vì vậy, anh phải lựa chọn cách diễn đạt gần gũi, giải thích bằng những câu chuyện đời thường để bà con hiểu đúng bản chất vấn đề. Với anh, điều quan trọng không phải nói được bao nhiêu, mà là người nghe hiểu được bao nhiêu và có thể vận dụng vào cuộc sống như thế nào.

Bởi vậy, trong những chuyến xuống bản, ngoài tài liệu tuyên truyền, anh còn cùng cán bộ, chiến sĩ mang theo gà, bánh kẹo cho trẻ nhỏ. Những món quà giản dị, những câu chuyện bên bếp lửa, những lần hỏi thăm chuyện mùa màng, con cái, cuộc sống gia đình... dần tạo nên sự gắn bó giữa người lính với bà con.

Trung úy Mùa A Tùng hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận công nghệ số.

Những nỗ lực được ghi nhận

Có một điều đặc biệt trong hành trình của người sĩ quan trẻ, đó là mỗi lần đến với một gia đình, nhìn thấy những người mẹ tần tảo chăm con, những dáng người lam lũ bên hiên nhà hay bên bếp lửa, ký ức về mẹ lại ùa về.

Mẹ không thể chứng kiến ngày anh trưởng thành, không còn được nghe anh kể về những chuyến đi, những việc làm nơi biên giới. Nhưng những điều mẹ từng gửi gắm về giá trị của con chữ, về nghị lực vượt khó và khát vọng vươn lên vẫn được anh tiếp nối bằng chính cuộc sống và công việc của mình.

"Khi đã có lòng tin, bà con sẽ lắng nghe và đồng thuận với những điều mình muốn tuyên truyền", trung úy Mùa A Tùng chia sẻ.

Trung úy Mùa A Tùng: Khi đã có lòng tin, bà con sẽ lắng nghe và đồng thuận với những điều mình muốn tuyên truyền"

Với những kết quả trong công tác, tháng 10/2026, trung úy Mùa A Tùng được Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trợ lý Dân vận, Phòng Chính trị BĐBP tỉnh.

Cơn mưa vùng biên rồi cũng tạnh, con đường được lực lượng chức năng thông tuyến. Trong dòng người hối hả trở về các bản làng biên giới Điện Biên, người sĩ quan trẻ tiếp tục hành trình của mình. Với anh, lấy tình cảm và niềm tin của nhân dân làm điểm tựa chính là cách để người lính biên phòng hoàn thành nhiệm vụ, góp phần giữ bình yên nơi biên cương.