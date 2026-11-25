Không khí lao động, vệ sinh doanh trại của tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu.

Vững vàng nơi đầu sóng

Đóng quân trên đảo cách đất liền hơn 200 km, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu thường xuyên đối mặt với những khó khăn về thời tiết, khí hậu, điều kiện sinh hoạt và công tác. Trước yêu cầu nhiệm vụ, đơn vị xác định xây dựng chính trị làm cơ sở, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật làm khâu đột phá, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.

Trung tá Danh Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thổ Châu cho biết, đơn vị thường xuyên chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ; gắn giáo dục truyền thống với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, mỗi quân nhân nhận thức rõ hơn niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi công tác nơi tuyến đầu của Tổ quốc.

Cùng với giáo dục chính trị, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ đơn vị, địa bàn, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xử lý tình huống. Công tác quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật được thực hiện chặt chẽ; hệ thống sổ sách, văn kiện, kế hoạch công tác thường xuyên được rà soát, bổ sung.

Một góc vườn tăng gia của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu.

Nền nếp chính quy, quản lý tư tưởng và rèn luyện kỷ luật được duy trì từ những việc cụ thể như chấp hành điều lệnh, lễ tiết, tác phong quân nhân, thực hiện chế độ ngày, tuần đến vệ sinh doanh trại, chăm sóc cảnh quan. Các khu nhà ở, phòng làm việc được sắp xếp khoa học; khuôn viên đơn vị được giữ gìn xanh, sạch, đẹp.

Để cải thiện đời sống nơi đảo xa, cán bộ, chiến sĩ còn chủ động tăng gia sản xuất, phát triển vườn rau, khu chăn nuôi, góp phần bảo đảm nguồn thực phẩm tại chỗ. Những hoạt động này không chỉ cải thiện bữa ăn mà còn tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp bộ đội yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Gắn xây dựng đơn vị với xây dựng địa bàn

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Đồn Biên phòng Thổ Châu còn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ triển khai công dân số và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu chỉnh trang, trồng hoa cảnh trong khuôn viên tượng đài “Nghe lời non nước” của đơn vị.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu Thổ Châu Đỗ Văn Dừng, đóng trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu luôn chủ động bám địa bàn, nắm tình hình, phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về nhân dân. Bên cạnh đó, đơn vị quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tham gia phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa bão, hỗ trợ người dân bảo vệ tài sản và tính mạng.

Trung tá Trần Văn Tú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thổ Châu cho biết, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện không chỉ thể hiện ở doanh trại chính quy, khang trang mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến thực chất trên tất cả các mặt công tác. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải gương mẫu trong lời nói, việc làm, đoàn kết, trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời giữ vững mối quan hệ gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Từ xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện đến tích cực giúp dân, mỗi hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu đều hướng đến mục tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Sự đoàn kết, trách nhiệm và gắn bó với nhân dân tiếp tục là nền tảng để những người lính quân hàm xanh yên tâm bám đảo, hoàn thành nhiệm vụ nơi tiền tiêu Tổ quốc.