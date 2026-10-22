Người liên quan lãnh đạo HDBank bán hết gần 923.000 cổ phiếu

Theo báo cáo kết quả giao dịch công bố ngày 21/10/2026, ông Đào Anh Minh đã hoàn tất bán 922.823 cổ phiếu HDB theo phương thức thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 14/10 đến ngày 19/10/2026.

Giá trị giao dịch tính theo mệnh giá là hơn 9,22 tỷ đồng. Trước giao dịch, ông Minh sở hữu 922.823 cổ phiếu HDB, tương đương 0,018% vốn ngân hàng. Sau khi hoàn tất giao dịch, cá nhân này không còn nắm giữ cổ phiếu HDB.

Báo cáo xác định ông Đào Anh Minh là cổ đông có liên quan đến người nội bộ HDBank. Người nội bộ được nêu trong báo cáo là ông Đào Duy Tường, hiện giữ chức Trưởng Ban kiểm soát ngân hàng.

Theo thông tin kê khai trong báo cáo, ông Đào Duy Tường nắm giữ 124.167.780 cổ phiếu HDB, tương đương 2,48% vốn ngân hàng. Báo cáo không nêu lý do ông Đào Anh Minh bán toàn bộ số cổ phiếu đang sở hữu.

viết nội dung đầu bài Ông Đào Anh Minh, người có liên quan đến ông Đào Duy Tường, Trưởng Ban kiểm soát HDBank, đã bán toàn bộ 922.823 cổ phiếu HDB đang nắm giữ.

Về hoạt động kinh doanh, HDBank ghi nhận kết quả tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026. Theo công bố của ngân hàng, lợi nhuận trước thuế quý II đạt 7.095 tỷ đồng, tăng khoảng 50,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 16% so với quý I.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 13.202 tỷ đồng, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ lợi ích cổ đông không kiểm soát đạt 10.325 tỷ đồng, tăng 33,2%.

Tổng thu nhập hoạt động trong 6 tháng đạt 22.684 tỷ đồng, tăng 8,8%. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 18.236 tỷ đồng, tăng 5,9%; thu nhập ngoài lãi đạt 4.448 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản HDBank đạt khoảng 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt khoảng 25,4%, còn tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,17%.

Bên cạnh tăng trưởng lợi nhuận, chất lượng tín dụng của HDBank có một số diễn biến đáng chú ý trong quý II/2026.

Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất của HDBank tại cuối quý II đạt 2,79%, tăng 0,19 điểm phần trăm so với quý I và tăng 0,25 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tỷ lệ nợ nhóm 2 – nhóm nợ cần chú ý, có khả năng chuyển thành nợ xấu nếu khách hàng tiếp tục gặp khó khăn trong việc trả nợ – tăng lên 4,70%. Mức này cao hơn 2,12 điểm phần trăm so với quý trước và cao hơn 0,76 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025.