Người lên tiếng về 'hãm phanh AI' bị chất vấn liên tục

Công nghệ

CEO Anthropic bị chất vấn vì liên tục cảnh báo AI

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Dario Amodei tiếp tục cảnh báo về rủi ro từ AI, trong khi nhiều CEO công nghệ muốn duy trì cách tiếp cận nhẹ tay hơn. Bất đồng này lộ rõ ngay tại Nhà Trắng.

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Minh Hoàng · 1/10/2026

CEO Anthropic và giới lãnh đạo AI bất đồng quan điểm về cách phát triển công nghệ. Ảnh: Spiegel.

Một cuộc tranh luận căng thẳng đã diễn ra phía sau sự kiện về AI tại Nhà Trắng ngày 29/9, theo nguồn tin của Wall Street Journal. Dario Amodei, CEO Anthropic bị một số lãnh đạo công nghệ chất vấn về những cảnh báo công khai của ông đối với rủi ro từ trí tuệ nhân tạo.

CEO Jensen Huang của Nvidia nằm trong nhóm đặt câu hỏi với Amodei. Cuộc trao đổi diễn ra sau bữa trưa có sự tham gia của Tổng thống Donald Trump và khoảng 20 CEO công nghệ.

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Lý do sau cảnh báo

của Anthropic

Nhiều quản lý cấp cao muốn biết vì sao Amodei thường xuyên đưa ra những cảnh báo về khả năng của các mô hình AI. Ông từng đề cập tới nguy cơ tấn công mạng, mất việc làm trên diện rộng và các hệ thống vượt khỏi tầm kiểm soát.

Amodei đáp lại rằng ngành công nghệ cần trung thực với công chúng về khả năng của các mô hình và không nên xem nhẹ rủi ro.

Bất đồng xuất hiện ngay sau khi các công ty công nghệ lớn cùng ký một thỏa thuận tự nguyện về an toàn AI với chính quyền ông Trump.

CEO Anthropic bảo vệ quan điểm cần kiểm soát AI chặt hơn. Ảnh: Bloomberg.

Thỏa thuận yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường đánh giá mô hình, phối hợp với bên kiểm thử độc lập và hạn chế khả năng AI thực hiện hành động ngoài dự kiến. Ông Trump gọi bộ nguyên tắc này là một dạng “hiến pháp” mang tính cam kết đạo đức.

Cuộc trao đổi với Amodei phản ánh khác biệt ngày càng rõ trong ngành công nghệ Mỹ. Anthropic nhiều lần thúc đẩy việc kiểm soát chặt hơn với các mô hình AI tiên tiến. Công ty cũng ủng hộ kiểm thử độc lập và khả năng làm chậm quá trình phát triển nếu xuất hiện rủi ro nghiêm trọng.

Ngược lại, một số CEO khác lo ngại quy định quá mạnh có thể cản trở đổi mới.

Jensen Huang, Mark Zuckerberg và Elon Musk trước đó đã phản đối ý tưởng thành lập một tổ chức tự quản tương tự Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính Mỹ. Họ cho rằng mô hình này có thể trao quá nhiều quyền lực cho một nhóm nhỏ công ty AI lớn.

“Chúng tôi muốn mang lại cho người dân Mỹ và khách hàng niềm tin rằng công nghệ hoạt động đúng như mong muốn”, Zuckerberg nói tại sự kiện.

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Amodei tìm cách

hàn gắn quan hệ

Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Anthropic và chính quyền Trump có dấu hiệu dịu lại.

Trước đó, hai bên từng xảy ra nhiều bất đồng về việc sử dụng AI trong quân sự và cách quản lý công nghệ. Lầu Năm Góc từng đưa Anthropic vào danh sách rủi ro chuỗi cung ứng sau tranh chấp liên quan đến các giới hạn sử dụng mô hình trong vũ khí tự động và giám sát hàng loạt.

Amodei tìm cách hàn gắn mối quan hệ với chính quyền Tổng thống Trump. Ảnh: Kevin Dietsch.

Tuy nhiên, ông Trump mời ông Amodei tới tại Nhà Trắng vào cuối tuần trước. Đây là cuộc gặp trực tiếp đáng chú ý giữa hai bên sau nhiều tháng căng thẳng.

Tại sự kiện hôm 29/9, Amodei nói rằng Mỹ “chắc thắng” nếu chính phủ và ngành công nghệ phối hợp với nhau. Ông Trump cũng công khai khen CEO Anthropic là “xuất sắc”.

Động thái hòa dịu diễn ra khi Anthropic đang chuẩn bị cho một đợt IPO lớn. Công ty nhắm đến mức định giá khoảng 2.000 tỷ USD.

Tranh luận quanh Amodei cho thấy ngành AI vẫn chưa đạt được đồng thuận về mức độ nguy hiểm của công nghệ này. Các công ty có thể thống nhất về một số nguyên tắc an toàn chung. Tuy nhiên, cách cân bằng giữa tốc độ phát triển và kiểm soát rủi ro vẫn là vấn đề gây chia rẽ lớn.

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