Người lao động vùng cao mong được tiếp cận đầy đủ chính sách bảo hiểm thất nghiệp

PV: Là người lao động sinh sống tại vùng cao Tuyên Quang, anh biết đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) như thế nào và đánh giá ra sao về ý nghĩa của chính sách này?

Anh Hầu Văn Nguyên: Trước đây, tôi chủ yếu quan tâm đến tiền lương và công việc hằng ngày, chưa tìm hiểu nhiều về các chế độ bảo hiểm. Sau khi đi làm tại doanh nghiệp và được phổ biến, tôi mới hiểu BHTN là chính sách có ý nghĩa thiết thực đối với người lao động, nhất là khi không may mất việc làm.

Theo tôi, chính sách không chỉ hỗ trợ một phần thu nhập trong thời gian người lao động chưa có việc làm mà còn có các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề theo quy định. Với những người sống ở vùng cao, điều kiện kinh tế còn khó khăn, công việc chưa thật sự ổn định, đây là sự hỗ trợ cần thiết để có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống.

Người lao động cũng cần hiểu rõ BHTN không chỉ có trợ cấp mà còn có các quyền lợi liên quan đến tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề. Ảnh: ITN

PV: Theo anh, việc tham gia BHTN và được bảo đảm quyền lợi khi mất việc có ý nghĩa như thế nào đối với người lao động vùng cao?

Anh Hầu Văn Nguyên: Đối với người lao động vùng cao, có việc làm và thu nhập ổn định là điều rất quan trọng. Nhiều người phải đi làm xa nhà, làm việc tại doanh nghiệp hoặc các cơ sở sản xuất để có thu nhập trang trải cuộc sống, chăm lo cho gia đình. Nếu công việc bị gián đoạn, họ có thể gặp không ít khó khăn.

Vì vậy, việc tham gia BHTN theo đúng quy định giúp người lao động có thêm điểm tựa khi không may mất việc. Khoản trợ cấp thất nghiệp có thể hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt trong thời gian tìm công việc mới. Tuy nhiên, tôi cho rằng người lao động cũng cần hiểu rõ BHTN không chỉ có trợ cấp mà còn có các quyền lợi liên quan đến tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề.

Để được hưởng chính sách, người lao động cần nắm rõ điều kiện, thời hạn và thủ tục theo quy định. Doanh nghiệp cũng cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm đóng bảo hiểm, cung cấp thông tin và phối hợp giải quyết các chế độ khi người lao động nghỉ việc. Có như vậy, quyền lợi của người lao động mới được bảo đảm.

PV: Người lao động vùng cao thường gặp những khó khăn gì khi tiếp cận thông tin về BHTN và các dịch vụ hỗ trợ việc làm?

Anh Hầu Văn Nguyên: Theo tôi, khó khăn lớn nhất là không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận thông tin đầy đủ. Ở một số địa bàn vùng cao, khoảng cách đi lại xa, điều kiện sử dụng internet và thiết bị công nghệ còn hạn chế. Một bộ phận người lao động chưa quen tìm hiểu các quy định pháp luật, chưa biết cần liên hệ cơ quan nào khi có vướng mắc về bảo hiểm hoặc việc làm.

Có những người chỉ nghe thông tin qua bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp nên đôi khi chưa hiểu đầy đủ về điều kiện hưởng, hồ sơ và thời gian giải quyết chế độ. Khi cần làm thủ tục, nếu không được hướng dẫn cụ thể, người lao động có thể mất nhiều thời gian đi lại.

PV: Ngoài trợ cấp thất nghiệp, anh mong muốn được hỗ trợ như thế nào để có thể tìm được việc làm mới, nhất là khi phải thay đổi công việc hoặc nghề nghiệp?

Anh Hầu Văn Nguyên: Tôi nghĩ điều người lao động mong muốn nhất sau khi mất việc là sớm tìm được công việc mới phù hợp, có thu nhập để ổn định cuộc sống. Trợ cấp thất nghiệp giúp chúng tôi có thêm thời gian trang trải những khoản chi cần thiết, nhưng về lâu dài, có việc làm ổn định vẫn là điều quan trọng nhất.

Vì vậy, tôi mong các Trung tâm Dịch vụ việc làm tăng cường tư vấn, giới thiệu những vị trí tuyển dụng phù hợp với trình độ, kinh nghiệm và điều kiện của người lao động. Đối với những người chưa có tay nghề hoặc muốn chuyển sang công việc khác, cần được tư vấn về các khóa học nghề, thời gian đào tạo và cơ hội việc làm sau khi hoàn thành khóa học.

Cần tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm để người lao động được hướng dẫn kịp thời. Ảnh: ITN

PV: Anh có mong muốn, đề xuất gì để chính sách BHTN đến gần hơn với người lao động vùng cao, giúp người lao động yên tâm làm việc và chủ động hơn trước những biến động của thị trường lao động?

Anh Hầu Văn Nguyên: Tôi mong chính sách BHTN tiếp tục được tuyên truyền rộng rãi, nhất là tại các xã vùng cao, vùng còn nhiều khó khăn. Nội dung tuyên truyền nên ngắn gọn, dễ hiểu, giải thích rõ người lao động thuộc diện nào phải tham gia, quyền lợi được hưởng, trách nhiệm của doanh nghiệp và thủ tục cần thực hiện khi mất việc.

Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm để người lao động được hướng dẫn kịp thời. Những người ít sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa thành thạo các thủ tục trực tuyến vẫn cần được hỗ trợ trực tiếp.

Tôi cũng mong người lao động chủ động tìm hiểu pháp luật, quan tâm đến hợp đồng lao động, quá trình tham gia bảo hiểm và các quyền lợi của mình. Khi có thay đổi về công việc, cần tìm hiểu thông tin từ cơ quan có thẩm quyền thay vì chỉ nghe theo những nguồn chưa được kiểm chứng.

Xin trân trọng cảm ơn anh!