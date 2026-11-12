Người lao động vùng biên giới Sơn La hưởng lợi từ đào tạo nghề

Tỉnh Sơn La luôn quan tâm đến việc đào tạo nghề, nhất là lĩnh vực nông nghiệp cho người lao động.

Người dân hưởng lợi từ các lớp đào tạo nghề

Vùng biên giới tỉnh Sơn La có địa hình đồi núi phức tạp, giao thông còn khó khăn, phần lớn người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp theo phương thức truyền thống. Trước đây, nhiều gia đình có thu nhập thấp, thiếu việc làm ổn định do chưa được tiếp cận với kỹ thuật sản xuất hiện đại. Những năm gần đây, tỉnh đã triển khai nhiều lớp đào tạo nghề từ nguồn ngân sách nhà nước đến tận các thôn, bản vùng biên, mang lại những thay đổi rõ rệt cho người lao động.

Trước khi có các khóa đào tạo nghề từ nguồn ngân sách, cơ hội việc làm của người dân vùng biên còn hạn chế. Nhiều người chỉ sản xuất theo kinh nghiệm cha ông truyền lại, chưa biết cách cải tạo vườn, rẫy hay chăn nuôi theo quy trình khoa học. Một số thanh niên không có nghề nghiệp ổn định phải rời quê đi làm ăn xa, để lại ông bà và trẻ nhỏ ở nhà. Khi các chương trình đào tạo nghề từ ngân sách được đưa về địa phương, nhiều người ban đầu còn băn khoăn, không biết học xong có áp dụng được vào thực tế hay không.

Sau khi tham gia các lớp học nghề miễn phí do ngân sách hỗ trợ, nhận thức của nhiều lao động đã có những thay đổi rõ rệt.

Anh Phạm Văn Sơn, bản Hưng Hà, xã Chiềng Khương, tỉnh Sơn La chia sẻ: “Trước đây, tôi nghĩ học nghề tốn kém nên không dám thử. Khi biết Nhà nước hỗ trợ toàn bộ chi phí từ ngân sách, tôi đã đăng ký học kỹ thuật trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia súc”.

Tham gia lớp học, anh Sơn được các giảng viên hướng dẫn trực tiếp, không chỉ học lý thuyết mà còn được thực hành ngay tại vườn nhà.

“Sau khi học xong khóa học trồng trọt, tôi trở về trồng gần 2ha nhãn. Tôi cải tạo đất nương thành bậc thang, trồng thêm cây thấp tán, thường xuyên phát cỏ tấp vào gốc để giữ độ ẩm, tăng độ mùn cho đất và bổ sung chế phẩm vi sinh làm phân bón hữu cơ. Ngoài ra, tôi lắp đặt hệ thống tưới phun sương tự động, giúp tiết kiệm nước và chi phí nhân công. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, tôi còn kinh doanh dịch vụ tổng hợp, mỗi năm cho thu nhập gần 1 tỷ đồng”, anh Sơn cho biết.

Tại xã biên giới Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, từ đầu năm đến nay, xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 9 lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc và cải tạo vườn tạp cho trên 600 lượt hội viên, người dân.

Các tổ chức đoàn thể đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 3.817 người dân vay vốn, với tổng dư nợ hơn 192 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay vốn, với tổng dư nợ trên 29 tỷ đồng, giúp các hộ nghèo có vốn đầu tư phát triển kinh tế tại địa phương.

Chị Lò Thị Phượng, bản Ớt Chả, xã Phiêng Pằn cho biết: “Nhờ tham gia khóa học nghề tại Trường Cao đẳng Sơn La, tôi được các thầy cô hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh, tỉa cành, giữ cỏ để tăng độ mùn, giữ ẩm cho đất, nâng cao hiệu quả sản xuất. Sau đó, tôi về cải tạo 5ha đất để trồng cà phê. Hiện nương cà phê đã cho thu hoạch, sản lượng trên 70 tấn quả tươi/năm, thu lãi gần 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí, tạo việc làm cho 3 lao động địa phương”.

Qua lớp học nghề trồng trọt, người dân xã Mường É, tỉnh Sơn La đã phát triển mô hình trồng chè.

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế

Người dân vùng biên giới Sơn La nhìn nhận rằng, ưu điểm của chương trình đào tạo nghề từ nguồn ngân sách là các lớp học được tổ chức sát với điều kiện sản xuất địa phương, nội dung thiết thực. Các nghề được ưu tiên đào tạo gồm trồng cây ăn quả, cà phê, chăn nuôi bò, dê và sơ chế nông sản, phù hợp với điều kiện đất đai vùng cao.

Bên cạnh truyền đạt kỹ thuật, các giảng viên còn hướng dẫn người dân cách xây dựng sản phẩm an toàn, tìm hiểu thị trường tiêu thụ, bán hàng trực tuyến và liên kết với hợp tác xã để ổn định đầu ra cho sản phẩm.

Tuy nhiên, người lao động cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Một số người cho rằng thời gian đào tạo còn ngắn, một số nội dung chưa đi sâu vào kỹ thuật nâng cao. Tại các bản xa, việc di chuyển đến nơi học vẫn gặp khó khăn. Người dân cũng mong muốn sau khóa học, cán bộ kỹ thuật tiếp tục theo dõi, hỗ trợ khi gặp vướng mắc trong sản xuất, thay vì chỉ hướng dẫn trong thời gian đào tạo ban đầu.

Ông Đỗ Văn Tuân, Trưởng khoa Nông lâm, Trường Cao đẳng Sơn La cho biết: “Đối với Khoa Nông lâm, đào tạo nghề cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm. Chúng tôi luôn xây dựng chương trình sát với thực tế sản xuất địa phương, kết hợp lý thuyết với thực hành, hướng dẫn trực tiếp. Chúng tôi mong muốn người lao động nắm vững kỹ thuật, tự tin phát triển kinh tế. Nhiều học viên sau khi ra trường đã xây dựng các mô hình nông nghiệp, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương”.

Nhìn chung, đa số người lao động vùng biên đánh giá cao ý nghĩa của việc sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ đào tạo nghề. Họ cho rằng đây là sự hỗ trợ kịp thời, giúp người nghèo có cơ hội học nghề mà không phải lo lắng về chi phí. Nhiều thanh niên sau khi học xong đã ở lại quê hương phát triển sản xuất, không còn phải đi làm ăn xa như trước.